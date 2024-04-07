logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Растения, рассада и семена
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Вид
Продавец
new
Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Центральном районе Минска

Гортензия крупнолисная Фрейденштейн

12 р.

Гортензия крупнолисная Фрейденштейн

Минск, Центральный

badge-icon
Тюльпаны за 1р

1 р.

Тюльпаны за 1р

Минск, Центральный

Туя Smaragd

13 р.

Туя Smaragd

Минск, Центральный

badge-icon
Туя Golden Smaragd

30 р.

Туя Golden Smaragd

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Туя Hoseri

20 р.

Туя Hoseri

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Туя Yellow Ribbon

30 р.

Туя Yellow Ribbon

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Уличные суккуленты

5 р.

Уличные суккуленты

Минск, Центральный

Туи Холмструб

8 р.

Туи Холмструб

Минск, Центральный

Фацелия

10 р.

Фацелия

Минск, Центральный

badge-icon
Туя большая

200 р.

Туя большая

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Многолетние Цветущие кустарники, Цветы. Гортензия

10 р.

Многолетние Цветущие кустарники, Цветы. Гортензия

Минск, Центральный

badge-icon
Букет лаванды, сухоцвет

20 р.

Букет лаванды, сухоцвет

Минск, Центральный

badge-icon
Продукты питания

1 р.

Продукты питания

Минск, Центральный

badge-icon
Опоры для растений G

5 р.

Опоры для растений G

Минск, Центральный

Пергола (шпалера) для вьющихся растений, вин

80 р.

Пергола (шпалера) для вьющихся растений, вин

Минск, Центральный

badge-icon
Опора для кустарников цветов

15 р.

Опора для кустарников цветов

Минск, Центральный

Липу на корню отдам даром

Бесплатно

Липу на корню отдам даром

Минск, Центральный

badge-icon
Пергола (шпалера) опора для вьющихся растений

70 р.

Пергола (шпалера) опора для вьющихся растений

Минск, Центральный

badge-icon
Горшок для рассады

10 р.

Горшок для рассады

Минск, Центральный

Банки для рассады пласт

25 р.

Банки для рассады пласт

Минск, Центральный

badge-icon
Карликовый газон Мираторг семена газонная трава

30 р.

Карликовый газон Мираторг семена газонная трава

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Семена, рассада

5 р.

Семена, рассада

Минск, Центральный

Цветы в горшках

10 р.

Цветы в горшках

Минск, Центральный

badge-icon
Календула

1 р.

Календула

Минск, Центральный

Лента- тейп, парафилм, аспидистра

3 р.

Лента- тейп, парафилм, аспидистра

Минск, Центральный

Пергола (шпалера) опора для вьющихся растений, вин

70 р.

Пергола (шпалера) опора для вьющихся растений, вин

Минск, Центральный

badge-icon
Опоры для пионов и не только

25 р.

Опоры для пионов и не только

Минск, Центральный

badge-icon
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тюльпаны премиум

Договорная

Тюльпаны премиум

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тюльпан премиум

Договорная

Тюльпан премиум

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тюльпан

3 р.

Тюльпан

Минск, Центральный

badge-icon
Тюльпаны

2.49 р.

Тюльпаны

Минск, Центральный

badge-icon
Тюльпан Минск 50-60 см

Договорная

Тюльпан Минск 50-60 см

Минск, Центральный

badge-icon
Горшки для рассады

5 р.

Горшки для рассады

Минск, Центральный

Тюльпаны опт

2.30 р.

Тюльпаны опт

Минск, Центральный

101 красная Роза в корзине

250 р.

101 красная Роза в корзине

Минск, Центральный

badge-icon
Вереск

3 р.

Вереск

Минск, Центральный

Тюльпаны

Договорная

Тюльпаны

Минск, Центральный

badge-icon
Лагурус, фалярис, сухоцветы

15 р.

Лагурус, фалярис, сухоцветы

Минск, Центральный

badge-icon
Тюльпаны в розницу

2.50 р.

Тюльпаны в розницу

Минск, Центральный

badge-icon
Стеллаж для рассады с фитолампами

150 р.

Стеллаж для рассады с фитолампами

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Опора для роз на штамбе

90 р.

Опора для роз на штамбе

Минск, Центральный

badge-icon
Опора для кустарников цветов на 2 кольца

25 р.

Опора для кустарников цветов на 2 кольца

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиПечи для баниАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода