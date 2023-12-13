Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Центральном районе Минска
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84.50 р.
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз
Минск, Центральный
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27 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
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14 р.
Перчатки садовые Garden Genie Glovers
Минск, Центральный
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Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая
Минск, Центральный
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
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3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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25 р.
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая
Минск, Центральный
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12.50 р.
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),
Минск, Центральный
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3.50 р.
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин
Минск, Центральный
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4 р.
Стильный брелок на одежду от комаров Bikit Guard Микс цветов
Минск, Центральный
40 р.
Рефрактометр для спирта RZ116
Минск, Центральный
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45.50 р.
Электронные кухонные весы Kitchen Scale 1 гр до 5 кг
Минск, Центральный
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27 р.
Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой
Минск, Центральный
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32.40 р.
Ершик из эластичного силикона VIP Brush Туалетная плоская щетка для чистки унитаза Зеленый
Минск, Центральный
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16 р.
Портативные электронные весы (Безмен) Portable Electronic Scale до 50 кг / Карманные весы
Минск, Центральный
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43.69 р.
Коробка для хранения Hausmann BB211-3
Минск, Центральный
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94.14 р.
Сушилка для обуви Rexant RNX-50 (51-0050)
Минск, Центральный
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155 р.
Шкаф для газового баллона Петромаш на 1 баллон 50 л (античная медь)
Минск, Центральный
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215 р.
Шкаф для газовых баллонов на 2 баллона 50 л
Минск, Центральный
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215 р.
Шкаф для газовых баллонов Петромаш на 2 баллона 50 л (античная медь)
Минск, Центральный
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153 р.
Шкаф для газовых баллонов на 1 баллон 50 л (серый)
Минск, Центральный
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11.67 р.
Сушилка для обуви ERGOLUX ELX-SD02-C06 (синий)
Минск, Центральный
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38.74 р.
Сушилка для обуви TiMSON 2420 (зелёный)
Минск, Центральный
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14.37 р.
Органайзер для раковины BRADEX 3 in 1 Kitchen Stands (TK 0206)
Минск, Центральный
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109.87 р.
Набор сушилок для обуви TIMSON 2432
Минск, Центральный
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19.50 р.
Cушилка для обуви Sakura SA-8157BY
Минск, Центральный
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29.87 р.
Чехол для одежды Hausmann HM-701003AG (черный)
Минск, Центральный
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35.33 р.
Чехол для одежды Hausmann HM-701403CB (коричневый)
Минск, Центральный
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29.87 р.
Чехол для одежды Hausmann HM-701402CB (коричневый)
Минск, Центральный
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29.87 р.
Чехол для одежды Hausmann HM-701402NG (синий)
Минск, Центральный
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29.87 р.
Чехол для одежды Hausmann HM-701402GN (серый)
Минск, Центральный
10 р.
Канистра
Минск, Центральный
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29.87 р.
Чехол для одежды Hausmann HM-701003CB (коричневый)
Минск, Центральный
6 р.
Щипцы деревянные для кипячения белья
Минск, Центральный
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87.76 р.
Щетка для пола Dommelochi K-MSH03 (темно-оливковый)
Минск, Центральный
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68.77 р.
Швабра с отжимом Deko DKFM02 SET3
Минск, Центральный
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82.78 р.
Мусорное ведро Perilla 83005
Минск, Центральный
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53.32 р.
Ершик для унитаза Axentia Paris 122152
Минск, Центральный
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200 р.
Шкаф для газовых баллонов на 2 баллона 50 л (серый)
Минск, Центральный
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155 р.
Шкаф для газового баллона Петромаш на 1 баллон 50 л (красный)
Минск, Центральный
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44.25 р.
Сушилка для обуви ENERGY RJ-58С
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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84.50 р.
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз
Минск, Центральный
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27 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
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14 р.
Перчатки садовые Garden Genie Glovers
Минск, Центральный
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Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая
Минск, Центральный
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
14 р.
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы
Витебск
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3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный