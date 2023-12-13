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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Центральном районе Минска

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

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84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

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27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

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14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

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47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

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49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

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23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

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3.50 р.

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

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25 р.

Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

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12.50 р.

ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

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3.50 р.

Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

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28 р.
19 р.-32%

Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стильный брелок на одежду от комаров Bikit Guard Микс цветов

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4 р.

Стильный брелок на одежду от комаров Bikit Guard Микс цветов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рефрактометр для спирта RZ116

40 р.

Рефрактометр для спирта RZ116

Минск, Центральный

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Электронные кухонные весы Kitchen Scale 1 гр до 5 кг

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45.50 р.

Электронные кухонные весы Kitchen Scale 1 гр до 5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

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27 р.

Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ершик из эластичного силикона VIP Brush Туалетная плоская щетка для чистки унитаза Зеленый

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32.40 р.

Ершик из эластичного силикона VIP Brush Туалетная плоская щетка для чистки унитаза Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативные электронные весы (Безмен) Portable Electronic Scale до 50 кг / Карманные весы

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16 р.

Портативные электронные весы (Безмен) Portable Electronic Scale до 50 кг / Карманные весы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коробка для хранения Hausmann BB211-3

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43.69 р.

Коробка для хранения Hausmann BB211-3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для обуви Rexant RNX-50 (51-0050)

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94.14 р.

Сушилка для обуви Rexant RNX-50 (51-0050)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф для газового баллона Петромаш на 1 баллон 50 л (античная медь)

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155 р.

Шкаф для газового баллона Петромаш на 1 баллон 50 л (античная медь)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф для газовых баллонов на 2 баллона 50 л

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215 р.

Шкаф для газовых баллонов на 2 баллона 50 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф для газовых баллонов Петромаш на 2 баллона 50 л (античная медь)

Онлайн-заказ

215 р.

Шкаф для газовых баллонов Петромаш на 2 баллона 50 л (античная медь)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф для газовых баллонов на 1 баллон 50 л (серый)

Онлайн-заказ

153 р.

Шкаф для газовых баллонов на 1 баллон 50 л (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для обуви ERGOLUX ELX-SD02-C06 (синий)

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11.67 р.

Сушилка для обуви ERGOLUX ELX-SD02-C06 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для обуви TiMSON 2420 (зелёный)

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38.74 р.

Сушилка для обуви TiMSON 2420 (зелёный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Органайзер для раковины BRADEX 3 in 1 Kitchen Stands (TK 0206)

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14.37 р.

Органайзер для раковины BRADEX 3 in 1 Kitchen Stands (TK 0206)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор сушилок для обуви TIMSON 2432

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109.87 р.

Набор сушилок для обуви TIMSON 2432

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Cушилка для обуви Sakura SA-8157BY

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19.50 р.

Cушилка для обуви Sakura SA-8157BY

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол для одежды Hausmann HM-701003AG (черный)

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29.87 р.

Чехол для одежды Hausmann HM-701003AG (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол для одежды Hausmann HM-701403CB (коричневый)

Онлайн-заказ

35.33 р.

Чехол для одежды Hausmann HM-701403CB (коричневый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол для одежды Hausmann HM-701402CB (коричневый)

Онлайн-заказ

29.87 р.

Чехол для одежды Hausmann HM-701402CB (коричневый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол для одежды Hausmann HM-701402NG (синий)

Онлайн-заказ

29.87 р.

Чехол для одежды Hausmann HM-701402NG (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол для одежды Hausmann HM-701402GN (серый)

Онлайн-заказ

29.87 р.

Чехол для одежды Hausmann HM-701402GN (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Канистра

10 р.

Канистра

Минск, Центральный

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Чехол для одежды Hausmann HM-701003CB (коричневый)

Онлайн-заказ

29.87 р.

Чехол для одежды Hausmann HM-701003CB (коричневый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щипцы деревянные для кипячения белья

6 р.

Щипцы деревянные для кипячения белья

Минск, Центральный

Щетка для пола Dommelochi K-MSH03 (темно-оливковый)

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87.76 р.

Щетка для пола Dommelochi K-MSH03 (темно-оливковый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с отжимом Deko DKFM02 SET3

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68.77 р.

Швабра с отжимом Deko DKFM02 SET3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мусорное ведро Perilla 83005

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82.78 р.

Мусорное ведро Perilla 83005

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Axentia Paris 122152

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53.32 р.

Ершик для унитаза Axentia Paris 122152

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф для газовых баллонов на 2 баллона 50 л (серый)

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200 р.

Шкаф для газовых баллонов на 2 баллона 50 л (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф для газового баллона Петромаш на 1 баллон 50 л (красный)

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155 р.

Шкаф для газового баллона Петромаш на 1 баллон 50 л (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для обуви ENERGY RJ-58С

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44.25 р.

Сушилка для обуви ENERGY RJ-58С

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

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84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

14 р.

Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

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3.50 р.

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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