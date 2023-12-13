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Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Прочие аксессуары для телефонов для телефонов в Центральном районе Минска

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Онлайн-заказ

92 р.
89 р.-3%

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Джойстик ipega

70 р.

Джойстик ipega

Минск, Центральный

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Bluetooth гарнитура Hoco E37 (белый)

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41.65 р.

Bluetooth гарнитура Hoco E37 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картхолдер Apple

20 р.

Картхолдер Apple

Минск, Центральный

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Компьютерный вентилятор 120x120 мм SiPL

Онлайн-заказ

17 р.

Компьютерный вентилятор 120x120 мм SiPL

Минск, Центральный

Мини штатив тренога для телефона TRIPOD СЕЛФИ

Онлайн-заказ

12 р.

Мини штатив тренога для телефона TRIPOD СЕЛФИ

Минск, Центральный

Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

7 р.

Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

180 р.

Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Bluetooth-метка AirTag (4 штуки)

360 р.

Bluetooth-метка AirTag (4 штуки)

Минск, Центральный

Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

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45.50 р.
35 р.-23%

Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

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11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

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14 р.

Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Оранжев

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11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Оранжев

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводные наушники i12 TWS (inPods i12) Bluetooth 5.0 с зарядным кейсом Красные

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27 р.

Беспроводные наушники i12 TWS (inPods i12) Bluetooth 5.0 с зарядным кейсом Красные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

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45.50 р.
35 р.-23%

Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поворотный штатив - модуль для блогеров Apai Genie Robot-Camersman 360 с датчиком движения (автомати

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115 р.
65 р.-43%

Поворотный штатив - модуль для блогеров Apai Genie Robot-Camersman 360 с датчиком движения (автомати

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводные наушники inPods12

35 р.

Беспроводные наушники inPods12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кулер охлаждающий для телефона (радиатор)

29.90 р.

Кулер охлаждающий для телефона (радиатор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт кольцо дистанционного управления Bluetooth для смартфона

29.90 р.

Пульт кольцо дистанционного управления Bluetooth для смартфона

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очки виртуальной реальноcти для смартфонов VR Shinecon SC-G04E

74.90 р.

Очки виртуальной реальноcти для смартфонов VR Shinecon SC-G04E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор GE YUE 4.2 V 18000 mAh Li-ion

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15.60 р.
13 р.-17%

Аккумулятор GE YUE 4.2 V 18000 mAh Li-ion

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольцевая лампа (для селфи, фото/видео съемки) RGB RL-13 с МУЛЬТИ-режимами 32 см Штатив 216 см

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126.10 р.
97 р.-23%

Кольцевая лампа (для селфи, фото/видео съемки) RGB RL-13 с МУЛЬТИ-режимами 32 см Штатив 216 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Металлический штатив тренога Gorillapod Tripod N99M разъем 1/4

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21.60 р.
18 р.-17%

Металлический штатив тренога Gorillapod Tripod N99M разъем 1/4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Онлайн-заказ

92 р.
89 р.-3%

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Наушники к мобильным телефонам, разные, б/у

2 р.

Наушники к мобильным телефонам, разные, б/у

Минск, Центральный

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Наушники беспроводные, б/у, (нет зарядки)

5 р.

Наушники беспроводные, б/у, (нет зарядки)

Минск, Центральный

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Селфи кольцо c Usb в форме Сердца

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28 р.
16.80 р.-40%

Селфи кольцо c Usb в форме Сердца

Минск, Центральный

Универсальная складная подставка для телефонов и планшетов SIPL

Онлайн-заказ

13.80 р.

Универсальная складная подставка для телефонов и планшетов SIPL

Минск, Центральный

Гибкий держатель для телефона Lazy Bracket

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26 р.
19.50 р.-25%

Гибкий держатель для телефона Lazy Bracket

Минск, Центральный

Геймпад iPega PG-9156/PG-9076 Bluetooth джойстик для смартфона / Геймпад 3в1 ( ПК с Windows, смартфо

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88.40 р.
70 р.-21%

Геймпад iPega PG-9156/PG-9076 Bluetooth джойстик для смартфона / Геймпад 3в1 ( ПК с Windows, смартфо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Селфи - вспышка (подсветка) с зажимом Mini Q, USB, 3 уровня яркости Голубой

Онлайн-заказ

10 р.

Селфи - вспышка (подсветка) с зажимом Mini Q, USB, 3 уровня яркости Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
УЦЕНКА Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light RK-12, USB, 3 свет.режима Белое

Онлайн-заказ

12 р.

УЦЕНКА Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light RK-12, USB, 3 свет.режима Белое

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Huawei nova идеал

430 р.

Huawei nova идеал

Минск, Центральный

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AirPods

25 р.

AirPods

Минск, Центральный

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Подставка Esperanza EGC109 Galerne

Онлайн-заказ

119.90 р.

Подставка Esperanza EGC109 Galerne

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Наушники

27 р.

Наушники

Минск, Центральный

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Стабилизатор Dji Osmo mobil 4

300 р.

Стабилизатор Dji Osmo mobil 4

Минск, Центральный

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Новое крепление для телефона/фиксатор/держатель

11 р.

Новое крепление для телефона/фиксатор/держатель

Минск, Центральный

Наушники гарнитура Baseus Encok H04

15 р.

Наушники гарнитура Baseus Encok H04

Минск, Центральный

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Кольцевая лампа блогера для Селфи и Тик Тока, фото/видео съемки с датчиком движения 360 Object A10

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73 р.

Кольцевая лампа блогера для Селфи и Тик Тока, фото/видео съемки с датчиком движения 360 Object A10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Зеленая

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Зеленая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Красная

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Красная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поворотный штатив - модуль для блогеров Apai Genie Robot-Camersman 360 с датчиком движения (автомати

Онлайн-заказ

115 р.
65 р.-43%

Поворотный штатив - модуль для блогеров Apai Genie Robot-Camersman 360 с датчиком движения (автомати

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Онлайн-заказ

92 р.
89 р.-3%

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

55 р.

Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Магнитный кошелек для карт Leather Wallet MagSafe

14.99 р.

Магнитный кошелек для карт Leather Wallet MagSafe

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Bluetooth гарнитура Hoco E37 (белый)

Онлайн-заказ

41.65 р.

Bluetooth гарнитура Hoco E37 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

7 р.

Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

180 р.

Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Онлайн-заказ

45.50 р.
35 р.-23%

Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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