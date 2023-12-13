logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Ворота, заборы
Прочее для ворот и заборов
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Центральном районе Минска

Плоский лист оцинкованный (металлопрофиль)

12.76 р.

Плоский лист оцинкованный (металлопрофиль)

Минск, Центральный

Переключатель с ключам Nice

80 р.

Переключатель с ключам Nice

Минск, Центральный

badge-icon
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт-брелок двухканальный Radio NERO 8101-2

25 р.

Пульт-брелок двухканальный Radio NERO 8101-2

Минск, Центральный

Стальной люк под плитку.

250 р.

Стальной люк под плитку.

Минск, Центральный

Крышка бетонная 2-х скатная 390*270мм

4 р.

Крышка бетонная 2-х скатная 390*270мм

Минск, Центральный

Электромеханический привод ASI50KIT для ворот

1 000 р.

Электромеханический привод ASI50KIT для ворот

Минск, Центральный

Универсальный пульт для гаражных ворот и прочих.

50 р.

Универсальный пульт для гаражных ворот и прочих.

Минск, Центральный

Сетка строительная фасадная, защитная 80 гр./м2

1.60 р.

Сетка строительная фасадная, защитная 80 гр./м2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
электродвигатель АИР112М. 3/710

500 р.

электродвигатель АИР112М. 3/710

Минск, Центральный

badge-icon
электродвигатель

Договорная

электродвигатель

Минск, Центральный

badge-icon
Калитка металическая

150 р.

Калитка металическая

Минск, Центральный

навершие-шар на столб ограждения

12 р.

навершие-шар на столб ограждения

Минск, Центральный

Забор из 3D сетки.Крепление хомут средний в сборе

3 р.

Забор из 3D сетки.Крепление хомут средний в сборе

Минск, Центральный

столбики для забора или свай

19.90 р.

столбики для забора или свай

Минск, Центральный

Цепь 2 вида

50 р.

Цепь 2 вида

Минск, Центральный

badge-icon
Петля приварная с подшипником.AMIG

5 р.

Петля приварная с подшипником.AMIG

Минск, Центральный

badge-icon
Коньки для кровли (зеленые)

6 р.

Коньки для кровли (зеленые)

Минск, Центральный

Наконечник ( набалдашник ) на столбики ограды 4 шт

63 р.

Наконечник ( набалдашник ) на столбики ограды 4 шт

Минск, Центральный

Автоматические распашные ворота серии Prestige

6 705 р.

Автоматические распашные ворота серии Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автоматические откатные ворота серии Prestige

7 746 р.

Автоматические откатные ворота серии Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роллеты на двери

945 р.

Роллеты на двери

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автоматические роллетные ворота

4 261 р.

Автоматические роллетные ворота

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роллетные ворота серии Prestige

6 062 р.

Роллетные ворота серии Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автоматические роллетные ворота

4 849 р.

Автоматические роллетные ворота

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роллетные ворота для забора

7 908 р.

Роллетные ворота для забора

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гаражные ворота Prestige в стандартном цвете

2 681 р.

Гаражные ворота Prestige в стандартном цвете

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автоматические гаражные ворота серии Trend

3 907 р.

Автоматические гаражные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автоматические секционные ворота серии Prestige

5 920 р.

Автоматические секционные ворота серии Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автоматические секционные ворота серии Prestige

7 565 р.

Автоматические секционные ворота серии Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подъемные секционные ворота серии Trend

5 545 р.

Подъемные секционные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роллетные ворота серии Trend

3 268 р.

Роллетные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роллетные ворота серии Trend

3 436 р.

Роллетные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Роллетные ворота серии Trend

5 005 р.

Роллетные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рулонные ворота серии Trend

3 904 р.

Рулонные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автоматические гаражные ворота серии Trend

3 792 р.

Автоматические гаражные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автоматические гаражные ворота серии Trend

2 324 р.

Автоматические гаражные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Секционные гаражные ворота серии Trend

4 133 р.

Секционные гаражные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Секционные гаражные ворота серии Trend

2 973 р.

Секционные гаражные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Секционные гаражные ворота серии Trend

3 262 р.

Секционные гаражные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Секционные гаражные ворота серии Trend

2 973 р.

Секционные гаражные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автоматические гаражные ворота серии Trend

6 189 р.

Автоматические гаражные ворота серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подъемно-секционные ворота с калиткой серии Trend

5 871 р.

Подъемно-секционные ворота с калиткой серии Trend

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Петля регулируемая под сварку

18 р.

Петля регулируемая под сварку

Гродно

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки