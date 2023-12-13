Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Центральном районе Минска
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
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7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
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16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
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17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
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120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
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132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный
200 р.
Лампа ДНаТ Sylvania GroLux 400 Вт со всеми нужными
Минск, Центральный
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32 р.
Портативный переносной светодиоидный фонарь-лампа Portable Solar Energy Lamp JY-859 (зарядка от солн
Минск, Центральный
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18 р.
Корректор осанки эластичный Hempfibers straight для исправления кривизны позвоночника и разгрузки мы
Минск, Центральный
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21 р.
Органайзер для мелочей / косметики 2 в 1 со складным зеркалом и подставкой-деревцем для украшений Р
Минск, Центральный
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25 р.
ЭКОКИЛЛЕР от колорадского жука, ведро 1,0 л.
Минск, Центральный
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33.51 р.
Отпугиватель кротов Rexant 71-0012
Минск, Центральный
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49.97 р.
Уничтожитель насекомых Rexant 71-0044
Минск, Центральный
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49.97 р.
Уничтожитель насекомых Rexant 71-0054
Минск, Центральный
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41.69 р.
Отпугиватель кротов Rexant 71-0007
Минск, Центральный
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42.11 р.
Зонт садовый GREEN GLADE 0012 (голубой)
Минск, Центральный
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48.08 р.
Отпугиватель собак Rexant Ультразвуковой Антилай для собак 71-0099
Минск, Центральный
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44.77 р.
Отпугиватель змей Rexant 71-0027
Минск, Центральный
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35.10 р.
Набор ультразвуковых отпугивателей кротов Rexant 71-0037
Минск, Центральный
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60.06 р.
Отпугиватель кротов BiOSE Антикрот Макси+ на 10 соток
Минск, Центральный
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53.51 р.
Уничтожитель насекомых Miru 2502
Минск, Центральный
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55.77 р.
Отпугиватель кротов BiOSE Антикрот на 6 соток
Минск, Центральный
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57.20 р.
Отпугиватель кротов BiOSE Антикрот Макси на 8 соток
Минск, Центральный
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51.49 р.
Отпугиватель Rexant 71-0047
Минск, Центральный
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35.55 р.
Отпугиватель кротов Park REP-4S
Минск, Центральный
10 р.
Щепа древесная
Минск, Центральный
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19.23 р.
Уничтожитель насекомых Miru 2501
Минск, Центральный
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76.66 р.
Садовый светильник Rexant 71-0077 (отпугиватель кротов)
Минск, Центральный
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23.88 р.
Уничтожитель насекомых Miru 2101
Минск, Центральный
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19.27 р.
Отпугиватель кротов Rexant 71-0017
Минск, Центральный
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53 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GH-18N
Минск, Центральный
31.90 р.
Светодиодная LED фитолампа для подсветки растений (300 светодиодов)
Минск, Центральный
44.90 р.
Светодиодная LED фитолампа для подсветки растений с тремя головками
Минск, Центральный
193 р.
Умывальник для дачи с ЭВБО 22л
Минск, Центральный
150 р.
Бак для душа Садко 100 л 2,0 кВт с терморег.
Минск, Центральный
0.35 р.
Банки стеклянные 3л,1л,0.5л,0.7.0.25л
Минск, Центральный
4.89 р.
Опилки в мешках с доставкой
Минск, Центральный
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21 р.
Органайзер для мелочей / косметики 2 в 1 со складным зеркалом и подставкой-деревцем для украшений Г
Минск, Центральный
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49 р.
Фен дорожный складной со съёмной насадкой Gemei Proffesional GM-1788 1800 W (3 скорости, режим холод
Минск, Центральный
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12 р.
Капучинатор - вспениватель портативный Puccio / мини-миксер / венчик для капучино и латте Оранжевый
Минск, Центральный
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12 р.
Капучинатор - вспениватель портативный Puccio / мини-миксер / венчик для капучино и латте Голубой
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
27 р.
Диатомит садовый ЭКОКИЛЛЕР 5,5 л ведро ( природный почвоулучшитель)
Минск, Центральный
20 р.
«ведро» экспедиция
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный