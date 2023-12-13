logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Уход за одеждой, пошив
Прочая техника для ухода за одеждой
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Центральном районе Минска

Стиральная машина

70 р.

Стиральная машина

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Bort'' BDR-2700-R Blue

Онлайн-заказ

788 р.
735.09 р.-7%

Пароочиститель ''Bort'' BDR-2700-R Blue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Bort'' BDR-1700 White

Онлайн-заказ

367 р.
340.25 р.-7%

Пароочиститель ''Bort'' BDR-1700 White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковой очиститель Колибри

20 р.

Ультразвуковой очиститель Колибри

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Машинка для удаления катышков

29 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Persil

25 р.

Persil

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Порошок для стирки

19 р.

Порошок для стирки

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пароочиститель ''Galaxy'' GL6271 White/Blue

Онлайн-заказ

138 р.
118.94 р.-14%

Пароочиститель ''Galaxy'' GL6271 White/Blue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для ухода за одеждой

7 р.

Щетка для ухода за одеждой

Минск, Центральный

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9102-3 Black/Turquoise

Онлайн-заказ

400 р.
376.64 р.-6%

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9102-3 Black/Turquoise

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Galaxy'' GL6271 White/Blue

Онлайн-заказ

138 р.
127.27 р.-8%

Пароочиститель ''Galaxy'' GL6271 White/Blue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9137-1 Black/Pink

Онлайн-заказ

415 р.
386.27 р.-7%

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9137-1 Black/Pink

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9137-2 Black/Green

Онлайн-заказ

415 р.
386.27 р.-7%

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9137-2 Black/Green

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9137-1 Black/Pink

Онлайн-заказ

415 р.
361 р.-13%

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9137-1 Black/Pink

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9102-3 Black/Turquoise

Онлайн-заказ

400 р.
352 р.-12%

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9102-3 Black/Turquoise

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9137-2 Black/Green

Онлайн-заказ

415 р.
361 р.-13%

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9137-2 Black/Green

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для шитья

15 р.

Набор для шитья

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Шланг для пароочистителя ''Bort'' Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

44.60 р.
41.52 р.-7%

Шланг для пароочистителя ''Bort'' Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щелевая насадка ''Aeno'' ASMGB2

Онлайн-заказ

14 р.
13.05 р.-7%

Щелевая насадка ''Aeno'' ASMGB2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Kitfort'' КТ-950 Black/Yellow

Онлайн-заказ

149 р.
139.10 р.-7%

Пароочиститель ''Kitfort'' КТ-950 Black/Yellow

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Kitfort'' КТ-950 Black/Yellow

Онлайн-заказ

149 р.
130 р.-13%

Пароочиститель ''Kitfort'' КТ-950 Black/Yellow

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гладильная доска

10 р.

Гладильная доска

Минск, Центральный

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-918-3 White/Turquoise

Онлайн-заказ

150 р.
140.17 р.-7%

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-918-3 White/Turquoise

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Доска гладильная

5 р.

Доска гладильная

Минск, Центральный

Гладильная доска

45 р.

Гладильная доска

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Круглая щетка ''Aeno'' ASMSB1

Онлайн-заказ

26.90 р.
23.40 р.-13%

Круглая щетка ''Aeno'' ASMSB1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Круглая щетка ''Aeno'' ASMSB2

Онлайн-заказ

17.80 р.
15.30 р.-14%

Круглая щетка ''Aeno'' ASMSB2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Kitfort'' КТ-976 White/Purple

Онлайн-заказ

201 р.
176.02 р.-12%

Пароочиститель ''Kitfort'' КТ-976 White/Purple

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ''Kitfort'' КТ-2039 Pink

Онлайн-заказ

40 р.
34.88 р.-13%

Машинка для удаления катышков ''Kitfort'' КТ-2039 Pink

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ''Kitfort'' КТ-2039 Pink

Онлайн-заказ

40 р.
37.32 р.-7%

Машинка для удаления катышков ''Kitfort'' КТ-2039 Pink

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Kitfort'' KT-914 White/Blue

Онлайн-заказ

425 р.
400.18 р.-6%

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-914 White/Blue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Kitfort'' КТ-976 White/Purple

Онлайн-заказ

201 р.
188.34 р.-6%

Пароочиститель ''Kitfort'' КТ-976 White/Purple

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Kitfort'' KT-914 White/Blue

Онлайн-заказ

425 р.
374 р.-12%

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-914 White/Blue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электромеханическая щётка Ветерок.

10 р.

Электромеханическая щётка Ветерок.

Минск, Центральный

badge-icon
иглы 190 к швейным машинам 23 класс

1 р.

иглы 190 к швейным машинам 23 класс

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья