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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Центральном районе Минска

Насадка Bort Steam mop 93411669

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45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

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42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

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48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

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326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеклоочиститель Karcher WV 2 Classic

200 р.

Стеклоочиститель Karcher WV 2 Classic

Минск, Центральный

Крепление для щеток Dyson

59 р.

Крепление для щеток Dyson

Минск, Центральный

Средство для стеклянных душевых кабин

15 р.

Средство для стеклянных душевых кабин

Минск, Центральный

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Робот-мойщик окон Liectroux HCR-10

300.30 р.

Робот-мойщик окон Liectroux HCR-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для влажной уборки Karcher FC 5

500 р.

Аппарат для влажной уборки Karcher FC 5

Минск, Центральный

Аксессуары для моек высокого давления Lavor MV 975 66050207

Онлайн-заказ

203.20 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor MV 975 66050207

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 1/4''F-3/8''F 8м 40180089

Онлайн-заказ

184.09 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 1/4''F-3/8''F 8м 40180089

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Встроенный пылесос

3 000 р.

Встроенный пылесос

Минск, Центральный

Настенный держатель для беспров. пылесосов Tefal

6 р.

Настенный держатель для беспров. пылесосов Tefal

Минск, Центральный

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Пылесос ''Galaxy'' GL 6223

Онлайн-заказ

326 р.
281.79 р.-14%

Пылесос ''Galaxy'' GL 6223

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос ''Bosch'' BGL6PET1 Black/Red

Онлайн-заказ

1 014 р.
884 р.-13%

Пылесос ''Bosch'' BGL6PET1 Black/Red

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос Kitfort KT-555 Паровой

Онлайн-заказ

558 р.
491 р.-12%

Пылесос Kitfort KT-555 Паровой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос Scarlett SC-VC80C86 Стандартный

Онлайн-заказ

214 р.
186 р.-13%

Пылесос Scarlett SC-VC80C86 Стандартный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Lavor 3.754.0081

Онлайн-заказ

218.24 р.

Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Lavor 3.754.0081

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Metabo 631967000

Онлайн-заказ

242.35 р.

Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Metabo 631967000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Nilfisk-Alto 6410879

Онлайн-заказ

234.93 р.

Аксессуары для моек высокого давления Nilfisk-Alto 6410879

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра универсальная Гринвей

171.80 р.

Швабра универсальная Гринвей

Минск, Центральный

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Паровая швабра ''Kitfort'' KT-1021

Онлайн-заказ

281 р.
250 р.-11%

Паровая швабра ''Kitfort'' KT-1021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос ''Blackton'' VC1401B Black/Grey

Онлайн-заказ

145 р.
126 р.-13%

Пылесос ''Blackton'' VC1401B Black/Grey

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос ''Blackton'' VC1401B Black/Red

Онлайн-заказ

145 р.
126 р.-13%

Пылесос ''Blackton'' VC1401B Black/Red

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос ''Blackton'' VC1403C Black/Red

Онлайн-заказ

160 р.
137.96 р.-14%

Пылесос ''Blackton'' VC1403C Black/Red

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос ''Blackton'' VC1604C Black/Blue

Онлайн-заказ

173 р.
150 р.-13%

Пылесос ''Blackton'' VC1604C Black/Blue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос ''Blackton'' VC1808C Black/Viollet

Онлайн-заказ

230 р.
200 р.-13%

Пылесос ''Blackton'' VC1808C Black/Viollet

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос ''Blackton'' VC1808C Red/Grey

Онлайн-заказ

200 р.
173.10 р.-13%

Пылесос ''Blackton'' VC1808C Red/Grey

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос Kitfort KT-523-3 2 в 1

Онлайн-заказ

124 р.
109 р.-12%

Пылесос Kitfort KT-523-3 2 в 1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос ''Sakura'' SA-8312R Red

Онлайн-заказ

177 р.
153 р.-14%

Пылесос ''Sakura'' SA-8312R Red

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеклоочиститель Karcher WV1

160 р.

Стеклоочиститель Karcher WV1

Минск, Центральный

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Керхер

95 р.

Керхер

Минск, Центральный

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Робот мойщик окон Cleanbot Ultraspray

690 р.

Робот мойщик окон Cleanbot Ultraspray

Минск, Центральный

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Пылесос ''LG'' VC5420NHTG Blacl/Grey

Онлайн-заказ

422 р.
367 р.-13%

Пылесос ''LG'' VC5420NHTG Blacl/Grey

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паровая швабра Ariete Steam mop 10 in 1

110 р.

Паровая швабра Ariete Steam mop 10 in 1

Минск, Центральный

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Набор сменных аксессуаров ''Kitfort'' KT-500-33 для KT-533

Онлайн-заказ

43.10 р.
37.60 р.-13%

Набор сменных аксессуаров ''Kitfort'' KT-500-33 для KT-533

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка ''Bosch'' BHZUKYD Black

Онлайн-заказ

145 р.
125 р.-14%

Насадка ''Bosch'' BHZUKYD Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паровая швабра ''Kitfort'' КТ-1015

Онлайн-заказ

228 р.
199 р.-13%

Паровая швабра ''Kitfort'' КТ-1015

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос Kitfort KT-586-1 2 в 1

Онлайн-заказ

151 р.
132.01 р.-13%

Пылесос Kitfort KT-586-1 2 в 1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос Kitfort KT-586-2 2 в 1

Онлайн-заказ

129 р.
113 р.-12%

Пылесос Kitfort KT-586-2 2 в 1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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