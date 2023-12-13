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Товары от Куфар Маркета

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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Центральном районе Минска

Портал камина 120*100
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400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
vip

400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Услуги Сантехника. Сантехнические работы в Минске

Договорная

Услуги Сантехника. Сантехнические работы в Минске

Минск, Центральный

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Теплосчетчик белценнер

50 р.

Теплосчетчик белценнер

Минск, Центральный

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Терморегулятор Teplotex 70

Онлайн-заказ

35 р.

Терморегулятор Teplotex 70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термостат Ballu BMT-1

Онлайн-заказ

44 р.

Термостат Ballu BMT-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевой трап TECE 15103070 новый

990 р.

Душевой трап TECE 15103070 новый

Минск, Центральный

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Краник, гусаки, шланги, души, уголки, муфты и др

5 р.

Краник, гусаки, шланги, души, уголки, муфты и др

Минск, Центральный

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Термостат

23 р.

Термостат

Минск, Центральный

Люк сантехнический

Бесплатно

Люк сантехнический

Минск, Центральный

Нить уплотнительная

18 р.

Нить уплотнительная

Минск, Центральный

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Насосная группа Meibes

Договорная

Насосная группа Meibes

Минск, Центральный

Душевая система Valvex Remo Gold

900 р.

Душевая система Valvex Remo Gold

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ПРОКАТ - Проточный электрический водонагреватель кран+душ Zanussi 3-logic 3,5 TS

6 р.

ПРОКАТ - Проточный электрический водонагреватель кран+душ Zanussi 3-logic 3,5 TS

Минск, Центральный

Умывальник со смесителем Cersanit Moduo 60 Slim / P-UM-MOD60SL/1 + 63034 (со смесителем)

Онлайн-заказ

291.79 р.

Умывальник со смесителем Cersanit Moduo 60 Slim / P-UM-MOD60SL/1 + 63034 (со смесителем)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умывальник со смесителем Cersanit Moduo 50 / S-UM-MOD50/1 + 63034

Онлайн-заказ

285.10 р.

Умывальник со смесителем Cersanit Moduo 50 / S-UM-MOD50/1 + 63034

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умывальник со смесителем Cersanit Como 40 / S-UM-COM40/1-w + 63034

Онлайн-заказ

267.24 р.

Умывальник со смесителем Cersanit Como 40 / S-UM-COM40/1-w + 63034

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
заготовка для Электра котла до 40 м2

40 р.

заготовка для Электра котла до 40 м2

Минск, Центральный

Дренажный канал для душа 70х750

120 р.

Дренажный канал для душа 70х750

Минск, Центральный

Кнопка для инсталляции Villeroy & Boch

Договорная

Кнопка для инсталляции Villeroy & Boch

Минск, Центральный

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блок ручного управления БРУ 42

Договорная

блок ручного управления БРУ 42

Минск, Центральный

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Трос сантехнический, пружинный 2.5 м

10 р.

Трос сантехнический, пружинный 2.5 м

Минск, Центральный

Кнопка смыва KK-POL M06

Онлайн-заказ

129.10 р.
71.73 р.-44%

Кнопка смыва KK-POL M06

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Valfex VF.AO.0024

Онлайн-заказ

69.15 р.

Гидроаккумулятор Valfex VF.AO.0024

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Аквабрайт ГМ-100В

Онлайн-заказ

253.71 р.

Гидроаккумулятор Аквабрайт ГМ-100В

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гибкакя подводка, новая

4 р.

Гибкакя подводка, новая

Минск, Центральный

Гидроаккумулятор Wester WAO 100

Онлайн-заказ

400 р.

Гидроаккумулятор Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAO 24

Онлайн-заказ

80 р.

Гидроаккумулятор Wester WAO 24

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAO 50

Онлайн-заказ

230 р.

Гидроаккумулятор Wester WAO 50

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инсталляция

320 р.

Инсталляция

Минск, Центральный

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Сиденье для унитаза Керамин Кидс

Онлайн-заказ

20 р.
13.54 р.-32%

Сиденье для унитаза Керамин Кидс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сиденье с крышкой для унитаза Керамин Гранд

Онлайн-заказ

17.30 р.
15.62 р.-10%

Сиденье с крышкой для унитаза Керамин Гранд

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевой поддон Lavinia Boho One 3701180S 80х80

Онлайн-заказ

440 р.

Душевой поддон Lavinia Boho One 3701180S 80х80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевой поддон Lavinia Boho Rock 3707180S 80х80

Онлайн-заказ

544 р.

Душевой поддон Lavinia Boho Rock 3707180S 80х80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевой поддон Lavinia Boho One 3701380S 80х80

Онлайн-заказ

483 р.

Душевой поддон Lavinia Boho One 3701380S 80х80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевой поддон Lavinia Boho One 3701290S 90х90

Онлайн-заказ

456 р.

Душевой поддон Lavinia Boho One 3701290S 90х90

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сиденье с крышкой для унитаза Керамин Сити

Онлайн-заказ

58.93 р.
26.62 р.-55%

Сиденье с крышкой для унитаза Керамин Сити

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карниз для ванны Adah 00111 125-220

Онлайн-заказ

45.44 р.
29.86 р.-34%

Карниз для ванны Adah 00111 125-220

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ершик для туалета

45 р.

Ершик для туалета

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Онлайн-заказ

553 р.

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
vip

400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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