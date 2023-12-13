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Мебель

Полки, стеллажи, шкафчики в Центральном районе Минска

Стеллаж
vip

280 р.

Стеллаж

Минск, Центральный

Стеллаж
vip

Договорная

Стеллаж

Минск, Центральный

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стеллаж

120 р.

стеллаж

Минск, Центральный

Стеллаж 2000*1000*500/4 полки, 150 кг на полку

190 р.

Стеллаж 2000*1000*500/4 полки, 150 кг на полку

Минск, Центральный

Доставка
Стеллаж 2000*1000*600/4 полки, 150 кг на полку

205 р.

Стеллаж 2000*1000*600/4 полки, 150 кг на полку

Минск, Центральный

Доставка
Полка

50 р.

Полка

Минск, Центральный

Стеллаж
vip

Договорная

Стеллаж

Минск, Центральный

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Полка-вешалка новая

39 р.

Полка-вешалка новая

Минск, Центральный

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тумба и стеллаж в ванную

1 390 р.

тумба и стеллаж в ванную

Минск, Центральный

Доставка
Стойка для винных бутылок в стиле Loft

Договорная

Стойка для винных бутылок в стиле Loft

Минск, Центральный

Стеллаж hype mebel

600 р.

Стеллаж hype mebel

Минск, Центральный

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Полка

40 р.

Полка

Минск, Центральный

Новая полка для ванной комнаты

45 р.

Новая полка для ванной комнаты

Минск, Центральный

Стеллаж Deko DKR01

Онлайн-заказ

224.34 р.

Стеллаж Deko DKR01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж ИСТОК СВШ01

Онлайн-заказ

75.68 р.

Стеллаж ИСТОК СВШ01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж 180*70*40/3 полки

100 р.

Стеллаж 180*70*40/3 полки

Минск, Центральный

Стеллаж

350 р.

Стеллаж

Минск, Центральный

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Продам полку от секции «Эрих» ГДР

150 р.

Продам полку от секции «Эрих» ГДР

Минск, Центральный

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Стеллаж для склада 200*120*50/4 полки

213 р.

Стеллаж для склада 200*120*50/4 полки

Минск, Центральный

Доставка
Стеллаж металлический 2000*1200*400, 4 полки

173 р.

Стеллаж металлический 2000*1200*400, 4 полки

Минск, Центральный

Полка настенная Тип 8. Разные модели. Доставка

98 р.

Полка настенная Тип 8. Разные модели. Доставка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Кварт Тип 8. Разные модели. Доставка

71.10 р.

Полка Кварт Тип 8. Разные модели. Доставка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж 1800*1200*400, 3 полки, 150 кг на полку

155 р.

Стеллаж 1800*1200*400, 3 полки, 150 кг на полку

Минск, Центральный

Доставка
Мебель для ванных комнат Ravak Столешница L 100 X000000834 (дуб)

Онлайн-заказ

2 025 р.

Мебель для ванных комнат Ravak Столешница L 100 X000000834 (дуб)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебель для ванных комнат AM.PM Зеркало Gem 80 M91AMOX0801WG

Онлайн-заказ

383.99 р.

Мебель для ванных комнат AM.PM Зеркало Gem 80 M91AMOX0801WG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебель для ванных комнат Grohe Полка Plus 40954000

Онлайн-заказ

266.77 р.

Мебель для ванных комнат Grohe Полка Plus 40954000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебель для ванных комнат Аква Родос Тумба под умывальник Рома 85

Онлайн-заказ

1 187.98 р.

Мебель для ванных комнат Аква Родос Тумба под умывальник Рома 85

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебель для ванных комнат Roca Шкаф с зеркалом Gap 70 ZRU9302699

Онлайн-заказ

1 032.47 р.

Мебель для ванных комнат Roca Шкаф с зеркалом Gap 70 ZRU9302699

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебель для ванных комнат Laufen Зеркало-шкафчик MIMO 100x45 4445510555301

Онлайн-заказ

1 828.70 р.

Мебель для ванных комнат Laufen Зеркало-шкафчик MIMO 100x45 4445510555301

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж

50 р.

Стеллаж

Минск, Центральный

Скамья на металлическом каркасе

150 р.

Скамья на металлическом каркасе

Минск, Центральный

Полка новая

45 р.

Полка новая

Минск, Центральный

Шпильки для печи

Договорная

Шпильки для печи

Минск, Центральный

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Шкаф для книг, игрушек, посуды

265 р.

Шкаф для книг, игрушек, посуды

Минск, Центральный

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Полка, орех

35 р.

Полка, орех

Минск, Центральный

Полочки Италия Тина Влати

130 р.

Полочки Италия Тина Влати

Минск, Центральный

Стеллаж металлический

145 р.

Стеллаж металлический

Минск, Центральный

Доставка
Полки со встроенными светильниками(Италия

200 р.

Полки со встроенными светильниками(Италия

Минск, Центральный

Полка (для картин и пр.)

31 р.

Полка (для картин и пр.)

Минск, Центральный

Стеллаж 2000*1000*300/5 полок, нагрузка на полку 120 кг

Договорная

Стеллаж 2000*1000*300/5 полок, нагрузка на полку 120 кг

Минск, Центральный

Доставка
Мебель для ванных комнат Сокол Зеркало Панель ПЗ-3 (Дуб Сонома)

Онлайн-заказ

182 р.

Мебель для ванных комнат Сокол Зеркало Панель ПЗ-3 (Дуб Сонома)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настенная полка

40 р.

Настенная полка

Минск, Центральный

Стойка для вазонов

130 р.

Стойка для вазонов

Минск, Центральный

Полка

40 р.

Полка

Минск, Центральный

Тележка тролли

270 р.

Тележка тролли

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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