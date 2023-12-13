logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Перевозки пассажиров и грузов
ГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Цена
Продавец
Услуги

Пассажирские и грузовые перевозки в Центральном районе Минска

Грузоперевозка до 2т, длина груза до 6м
vip

70 р.

Грузоперевозка до 2т, длина груза до 6м

Минск, Центральный

Грузоперевозка ГАЗель бортовая 4.2х1.95 до 2 тонн
vip

50 р.

Грузоперевозка ГАЗель бортовая 4.2х1.95 до 2 тонн

Минск, Центральный

Грузоперевозки
vip

Договорная

Грузоперевозки

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Квартирные переезды г. Минск

27.50 р.

Квартирные переезды г. Минск

Квартирные переезды, офисные переезды, грузчики, перевозка мебели (сборка-разборка), грузоперевозки, перевозка пиломатериалов, верняя и боковая загрузка, длина груза 6,5 м, перевозка стройматериалов,...

Минск, Центральный

Эвакуатор

80 р.

Эвакуатор

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики

Договорная

Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Квартирный переезд, Минск грузчики

Договорная

Квартирный переезд, Минск грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки вывоз строительного мусора

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора контейнерами 8-10-13-20-25 кубов

250 р.

Вывоз мусора контейнерами 8-10-13-20-25 кубов

Минск, Центральный

Грузоперевозки Беларусь -Рф,Минск-Москва

Договорная

Грузоперевозки Беларусь -Рф,Минск-Москва

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Упаковка,перевозка мебели, грузчики Минск

Договорная

Упаковка,перевозка мебели, грузчики Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки / грузчики

25 р.

Грузоперевозки / грузчики

Мы организуем квартирный, офисный, складской переезд. Перевозим холодильники, стиральные, посудомоечные машины (ВСЕ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО). Мы не осуществляем вывоз строительного мусора (ДОСТАВЛЯЕМ ТОЛЬК...

Минск, Центральный

Грузоперевозки в Минске

Договорная

Грузоперевозки в Минске

Наша компания предоставляет надежные и профессиональные услуги по грузоперевозкам. Мы специализируемся на перевозке грузов любого типа и размера, обеспечивая быструю и безопасную доставку.

Минск, Центральный

Эвакуатор минск
vip

Договорная

Эвакуатор минск

Минск, Центральный

Минск-Брест-Минск Сборные грузы

Договорная

Минск-Брест-Минск Сборные грузы

Диспетчерская Сборных грузов Минск-Брест-Минск. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Работаем с Юридическими и физическими лицами.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки,грузчики,безналичный расчет

Договорная

Грузоперевозки,грузчики,безналичный расчет

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
квартирный переезд перевозка вещей мебели

Договорная

квартирный переезд перевозка вещей мебели

Услуги по перевозке грузов, вещей мебели и техники. Машина 20 кубов. Длина 4.20, высота 2.15, ширина 2.10. Все виды переездов. Большой опыт в грузоперевозках. Машину можно заказать с грузчиками. Грузч...

Минск, Центральный

Попутчик

Договорная

Попутчик

Минск, Центральный

Грузоперевозки, грузчики

6 р.

Грузоперевозки, грузчики

Недорого!!! Перевезу ваш диван, холодильник, любые др.вещи. Предложим лучшие цены!!! Звоните и мы обязательно договоримся!!! 24ч. 7дней в неделю!!!

Минск, Центральный

Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора

1 р.

Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора

Перевезем ваш шкаф, диван, холодильник, стиральную машину , ванну, пианино. Вывезем строительный мусор Осуществим квартирные и офисные переезды. Большой опыт работ Крепкие, опытные грузчики

Минск, Центральный

Услуги перевозки грузов

Договорная

Услуги перевозки грузов

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки по Минску и РБ

Договорная

Грузоперевозки по Минску и РБ

Грузоперевозки по Минску и РБ до 2 -х тонн, квартирные и офисные переезды

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

30 р.

Грузоперевозки

Окажем услуги по грузоперевозкам, перевозкам в удобное для в наличии всегда крепежные ремни, картон и др., что обеспечит целостность и сохранность перевозимого груза. Стоимость услуг город часовая опл...

Минск, Центральный

Офисный переезд,перевозка мебели Минск

Договорная

Офисный переезд,перевозка мебели Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки и грузчики в Минске и РБ

13 р.

Грузоперевозки и грузчики в Минске и РБ

Грузоперевозки с грузчиками в Минске, областями и РБ. Поможем Вам: +перевезти мебель +переездом (квартирным, дачным, офисным) +поднять (мебель, стройматериалы, холодильник) +разобрать/собрать мебел...

Минск, Центральный

ГрузоперевозкиМинскРБ,РФ,2т10м3

0.80 р.

ГрузоперевозкиМинскРБ,РФ,2т10м3

Грузоперевозки Минск, РБ до 2 т, 12м3 . Без выходных.Размер грузового отсека .длина .3.30 м выс.1.85 м, шир. 1.7 м . Можно везти трубы доску до 5 м.Работаю в грузоперевозках с 2008г. Я сам лично оказы...

Минск, Центральный

грузоперевозки

0.75 р.

грузоперевозки

Грузоперевозки Минск,Минская обл.,Беларусь.Домашние и дачные переезды.Параметры авто дл.-4.3 м,выс.1.95,шир.1.7 м.

Минск, Центральный

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки по РБ

0.80 р.

Грузоперевозки по РБ

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по МИНСКУ и РБ 24/7. Грузчики

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по МИНСКУ и РБ 24/7. Грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Размер грузового отсека. длина 4.0м выс. 1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, пер...

Минск, Центральный

Утилизация,вывоз старой мебели Минск

Договорная

Утилизация,вывоз старой мебели Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ, РФ. МИНСК-МОСКВА-МИНСК, МИНС

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ, РФ. МИНСК-МОСКВА-МИНСК, МИНС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РБ, РФ, МИНСК-МОСКВА-МИНСК, МИНСК-ПИТЕР-МИНСК Вам необходима срочная доставка Вашего груза по направлениям Москва-Минск-Москва, а времени на раздумье уже нет? Выход есть! Наш опытный...

Минск, Центральный

Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ .Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, пере...

Минск, Центральный

Грузовое такси Минск, грузчики

Договорная

Грузовое такси Минск, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозка до 2т, длина груза до 6м
vip

70 р.

Грузоперевозка до 2т, длина груза до 6м

Наличный и безналичный расчёт (работаем с НДС) Стоимость доставки согласовываем лично по телефону Заранее бронируйте время грузоперевозки Размер борта 4.2 х 1.95 Негабаритный груз лучше согласовывать...

Минск, Центральный

Вывоз строительного мусора при демонтаже зданий и сооружений

Договорная

Вывоз строительного мусора при демонтаже зданий и сооружений

Минск, Центральный

Перевозки складских помещений,архивов, переезд

Договорная

Перевозки складских помещений,архивов, переезд

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

15 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки, Минск, РБ Перевозка мебели, домашних вещей. Развоз и доставка по магазинам. Услуги грузчиков от 15 руб час.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Перевозка Минск-Гомель

Договорная

Перевозка Минск-Гомель

Мебельный фургон Размеры длина 4,2, ширина 2,1, высота 2,1, Автомобиль оборудован пневмо подвеской для бережной перевозки Вашего груза.

Минск, Центральный

Перевозка Гомель-Минск и обратно Минск-Гомель

Договорная

Перевозка Гомель-Минск и обратно Минск-Гомель

Ежедневные перевозки Гомель-Минск и обратно. Тентованный спринтер: Загрузка верхняя, боковая, задняя. Длина 4,5м Высота 2,2м Ширина 2,2м Грузоподъемность до 3,5 тонн Гомель-Минск-Гомель, договорная.

Минск, Центральный

Грузоперевозки,дачный переезд,грузчики Минск

Договорная

Грузоперевозки,дачный переезд,грузчики Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Вывоз строительного мусора Минск , Минский район

Договорная

Вывоз строительного мусора Минск , Минский район

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Доставка товаров из Европы в Беларусь.

1 р.

Доставка товаров из Европы в Беларусь.

Доставка товаров из Европейских интернет-магазинов: Allegro, OLX, OTOMOTO, MOBILE.de, eBAY, Amazon и другие. Быстрая доставка, до Минска в среднем неделя. Наш телеграмм: @Smart_Logistics_Service

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Доставка товаров из Китая. Быстрые сроки.

3.17 р.

Доставка товаров из Китая. Быстрые сроки.

Доставка товаров из Китая. Напрямую от производителей. Быстрые сроки: 3-4 недели и товар в Минске. Поиск и проверка продавцов и производителей в любой точке Китая. Фото и видео съемки товара перед отп...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги