Грузоперевозки Минск, РБ до 2 т, 12м3 . Без выходных.Размер грузового отсека .длина .3.30 м выс.1.85 м, шир. 1.7 м . Можно везти трубы доску до 5 м.Работаю в грузоперевозках с 2008г. Я сам лично оказы...

Минск, Центральный