Пассажирские и грузовые перевозки в Центральном районе Минска
70 р.
Грузоперевозка до 2т, длина груза до 6м
Минск, Центральный
50 р.
Грузоперевозка ГАЗель бортовая 4.2х1.95 до 2 тонн
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки
Минск, Центральный
27.50 р.
Квартирные переезды г. Минск
Квартирные переезды, офисные переезды, грузчики, перевозка мебели (сборка-разборка), грузоперевозки, перевозка пиломатериалов, верняя и боковая загрузка, длина груза 6,5 м, перевозка стройматериалов,...
Минск, Центральный
80 р.
Эвакуатор
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Квартирный переезд, Минск грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки вывоз строительного мусора
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...
Минск, Центральный
250 р.
Вывоз мусора контейнерами 8-10-13-20-25 кубов
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки Беларусь -Рф,Минск-Москва
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Упаковка,перевозка мебели, грузчики Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
25 р.
Грузоперевозки / грузчики
Мы организуем квартирный, офисный, складской переезд. Перевозим холодильники, стиральные, посудомоечные машины (ВСЕ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО). Мы не осуществляем вывоз строительного мусора (ДОСТАВЛЯЕМ ТОЛЬК...
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки в Минске
Наша компания предоставляет надежные и профессиональные услуги по грузоперевозкам. Мы специализируемся на перевозке грузов любого типа и размера, обеспечивая быструю и безопасную доставку.
Минск, Центральный
Договорная
Эвакуатор минск
Минск, Центральный
Договорная
Минск-Брест-Минск Сборные грузы
Диспетчерская Сборных грузов Минск-Брест-Минск. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Работаем с Юридическими и физическими лицами.
Минск, Центральный
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки,грузчики,безналичный расчет
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
квартирный переезд перевозка вещей мебели
Услуги по перевозке грузов, вещей мебели и техники. Машина 20 кубов. Длина 4.20, высота 2.15, ширина 2.10. Все виды переездов. Большой опыт в грузоперевозках. Машину можно заказать с грузчиками. Грузч...
Минск, Центральный
Договорная
Попутчик
Минск, Центральный
6 р.
Грузоперевозки, грузчики
Недорого!!! Перевезу ваш диван, холодильник, любые др.вещи. Предложим лучшие цены!!! Звоните и мы обязательно договоримся!!! 24ч. 7дней в неделю!!!
Минск, Центральный
1 р.
Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора
Перевезем ваш шкаф, диван, холодильник, стиральную машину , ванну, пианино. Вывезем строительный мусор Осуществим квартирные и офисные переезды. Большой опыт работ Крепкие, опытные грузчики
Минск, Центральный
Договорная
Услуги перевозки грузов
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки по Минску и РБ
Грузоперевозки по Минску и РБ до 2 -х тонн, квартирные и офисные переезды
Минск, Центральный
30 р.
Грузоперевозки
Окажем услуги по грузоперевозкам, перевозкам в удобное для в наличии всегда крепежные ремни, картон и др., что обеспечит целостность и сохранность перевозимого груза. Стоимость услуг город часовая опл...
Минск, Центральный
Договорная
Офисный переезд,перевозка мебели Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
13 р.
Грузоперевозки и грузчики в Минске и РБ
Грузоперевозки с грузчиками в Минске, областями и РБ. Поможем Вам: +перевезти мебель +переездом (квартирным, дачным, офисным) +поднять (мебель, стройматериалы, холодильник) +разобрать/собрать мебел...
Минск, Центральный
0.80 р.
ГрузоперевозкиМинскРБ,РФ,2т10м3
Грузоперевозки Минск, РБ до 2 т, 12м3 . Без выходных.Размер грузового отсека .длина .3.30 м выс.1.85 м, шир. 1.7 м . Можно везти трубы доску до 5 м.Работаю в грузоперевозках с 2008г. Я сам лично оказы...
Минск, Центральный
0.75 р.
грузоперевозки
Грузоперевозки Минск,Минская обл.,Беларусь.Домашние и дачные переезды.Параметры авто дл.-4.3 м,выс.1.95,шир.1.7 м.
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора
Минск, Центральный
0.80 р.
Грузоперевозки по РБ
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по МИНСКУ и РБ 24/7. Грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Размер грузового отсека. длина 4.0м выс. 1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, пер...
Минск, Центральный
Договорная
Утилизация,вывоз старой мебели Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ, РФ. МИНСК-МОСКВА-МИНСК, МИНС
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РБ, РФ, МИНСК-МОСКВА-МИНСК, МИНСК-ПИТЕР-МИНСК Вам необходима срочная доставка Вашего груза по направлениям Москва-Минск-Москва, а времени на раздумье уже нет? Выход есть! Наш опытный...
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ .Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, пере...
Минск, Центральный
Договорная
Грузовое такси Минск, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Центральный
70 р.
Грузоперевозка до 2т, длина груза до 6м
Наличный и безналичный расчёт (работаем с НДС) Стоимость доставки согласовываем лично по телефону Заранее бронируйте время грузоперевозки Размер борта 4.2 х 1.95 Негабаритный груз лучше согласовывать...
Минск, Центральный
Договорная
Вывоз строительного мусора при демонтаже зданий и сооружений
Минск, Центральный
Договорная
Перевозки складских помещений,архивов, переезд
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
15 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки, Минск, РБ Перевозка мебели, домашних вещей. Развоз и доставка по магазинам. Услуги грузчиков от 15 руб час.
Минск, Центральный
Договорная
Перевозка Минск-Гомель
Мебельный фургон Размеры длина 4,2, ширина 2,1, высота 2,1, Автомобиль оборудован пневмо подвеской для бережной перевозки Вашего груза.
Минск, Центральный
Договорная
Перевозка Гомель-Минск и обратно Минск-Гомель
Ежедневные перевозки Гомель-Минск и обратно. Тентованный спринтер: Загрузка верхняя, боковая, задняя. Длина 4,5м Высота 2,2м Ширина 2,2м Грузоподъемность до 3,5 тонн Гомель-Минск-Гомель, договорная.
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки,дачный переезд,грузчики Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Вывоз строительного мусора Минск , Минский район
Минск, Центральный
1 р.
Доставка товаров из Европы в Беларусь.
Доставка товаров из Европейских интернет-магазинов: Allegro, OLX, OTOMOTO, MOBILE.de, eBAY, Amazon и другие. Быстрая доставка, до Минска в среднем неделя. Наш телеграмм: @Smart_Logistics_Service
Минск, Центральный
3.17 р.
Доставка товаров из Китая. Быстрые сроки.
Доставка товаров из Китая. Напрямую от производителей. Быстрые сроки: 3-4 недели и товар в Минске. Поиск и проверка продавцов и производителей в любой точке Китая. Фото и видео съемки товара перед отп...
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский