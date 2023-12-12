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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Центральном районе Минска

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насос для подачи воды с синхронным пуском Crosstool R01

250 р.

Насос для подачи воды с синхронным пуском Crosstool R01

Минск, Центральный

Патрон сверлильный с конусом

35 р.

Патрон сверлильный с конусом

Минск, Центральный

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Аккумулятор АКБ BOSCH 18V / 4А-5А-6А БЕЗ ПРОБЛЕМ

Договорная

Аккумулятор АКБ BOSCH 18V / 4А-5А-6А БЕЗ ПРОБЛЕМ

Минск, Центральный

Коронки Makita D-44600

Онлайн-заказ

182.49 р.

Коронки Makita D-44600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фрезы

50 р.

Фрезы

Минск, Центральный

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Коронки Milwaukee 4932399579

Онлайн-заказ

186.21 р.

Коронки Milwaukee 4932399579

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сверла для ЧПУ

630 р.

Сверла для ЧПУ

Минск, Центральный

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Коронки ERBAUER, алмазные (38,117 мм)

120 р.

Коронки ERBAUER, алмазные (38,117 мм)

Минск, Центральный

Клин зажимной ножевого вала

Договорная

Клин зажимной ножевого вала

Минск, Центральный

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плашки для клуппа

5 р.

плашки для клуппа

Минск, Центральный

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Сверло по металлу

7 р.

Сверло по металлу

Минск, Центральный

Сверло ступенчатое 4мм-39мм

30 р.

Сверло ступенчатое 4мм-39мм

Минск, Центральный

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Набор Bosch GBA 18V 4 аh+ GAL 18v 40

265 р.

Набор Bosch GBA 18V 4 аh+ GAL 18v 40

Минск, Центральный

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Алмазный диск (комплект 2шт) для резчика Cut-n-break

350 р.

Алмазный диск (комплект 2шт) для резчика Cut-n-break

Минск, Центральный

Пылеотвод (тройник) 1-1/4UNC сухого алмазного сверления (бурения)

350 р.

Пылеотвод (тройник) 1-1/4UNC сухого алмазного сверления (бурения)

Минск, Центральный

Бур

30 р.

Бур

Минск, Центральный

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Цанги Ф3 мм-Ф16 мм Конус морзе 4

360 р.

Цанги Ф3 мм-Ф16 мм Конус морзе 4

Минск, Центральный

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Диск по бетону

19.22 р.

Диск по бетону

Минск, Центральный

Продам круг

250 р.

Продам круг

Минск, Центральный

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Коронка биметаллическая 22 мм (по металлу) BOSCH 2608584783

37.82 р.

Коронка биметаллическая 22 мм (по металлу) BOSCH 2608584783

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронка биметаллическая 20 мм (универсальная) BOSCH 2608594199

37.89 р.

Коронка биметаллическая 20 мм (универсальная) BOSCH 2608594199

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алмазные диски ф230, 350, 400 мм по железобетону, бетону, камню, кирпичу

100 р.

Алмазные диски ф230, 350, 400 мм по железобетону, бетону, камню, кирпичу

Минск, Центральный

Алмазное сверло (коронка) диаметром Ø500 мм

1 000 р.

Алмазное сверло (коронка) диаметром Ø500 мм

Минск, Центральный

Диск алмазный (по граниту) GS-I 300х3,3х25,4/30 FUBAG 54622-6

Онлайн-заказ

371.10 р.

Диск алмазный (по граниту) GS-I 300х3,3х25,4/30 FUBAG 54622-6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронка алмазная TOTAL TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронка алмазная TOTAL TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диск отрезной

3 р.

Диск отрезной

Минск, Центральный

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Диск отрезной

2 р.

Диск отрезной

Минск, Центральный

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Сверло ударное Metabo SDS-plus Pro 4 14*150*210 арт. 631850000

Онлайн-заказ

28.42 р.

Сверло ударное Metabo SDS-plus Pro 4 14*150*210 арт. 631850000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронка алмазная по керамограниту Ф60

30 р.

Коронка алмазная по керамограниту Ф60

Минск, Центральный

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Набор оснастки и ручного инструмента TOTAL (120 предметов) THKTAC01120

Онлайн-заказ

236.28 р.

Набор оснастки и ручного инструмента TOTAL (120 предметов) THKTAC01120

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диск алмазный (по граниту) Stein Extra 350х3,2х25,4/30 FUBAG 31350-4

Онлайн-заказ

280.32 р.

Диск алмазный (по граниту) Stein Extra 350х3,2х25,4/30 FUBAG 31350-4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор коронок c твердосплавным напылением TOTAL TACSH2071 (7 предметов)

Онлайн-заказ

121.98 р.
115.88 р.-5%

Набор коронок c твердосплавным напылением TOTAL TACSH2071 (7 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор сверл по металлу TOTAL TACSD0251 (25 шт)

Онлайн-заказ

309.30 р.

Набор сверл по металлу TOTAL TACSD0251 (25 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фреза по металлу

2 р.

Фреза по металлу

Минск, Центральный

Фреза твёрдосплавная,развёртка твёрдосплавная

35 р.

Фреза твёрдосплавная,развёртка твёрдосплавная

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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