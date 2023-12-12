Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Центральном районе Минска
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387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
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368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
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382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
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351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
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240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
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530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
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305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
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309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный
250 р.
Насос для подачи воды с синхронным пуском Crosstool R01
Минск, Центральный
35 р.
Патрон сверлильный с конусом
Минск, Центральный
Договорная
Аккумулятор АКБ BOSCH 18V / 4А-5А-6А БЕЗ ПРОБЛЕМ
Минск, Центральный
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182.49 р.
Коронки Makita D-44600
Минск, Центральный
50 р.
Фрезы
Минск, Центральный
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186.21 р.
Коронки Milwaukee 4932399579
Минск, Центральный
630 р.
Сверла для ЧПУ
Минск, Центральный
120 р.
Коронки ERBAUER, алмазные (38,117 мм)
Минск, Центральный
Договорная
Клин зажимной ножевого вала
Минск, Центральный
5 р.
плашки для клуппа
Минск, Центральный
7 р.
Сверло по металлу
Минск, Центральный
30 р.
Сверло ступенчатое 4мм-39мм
Минск, Центральный
265 р.
Набор Bosch GBA 18V 4 аh+ GAL 18v 40
Минск, Центральный
350 р.
Алмазный диск (комплект 2шт) для резчика Cut-n-break
Минск, Центральный
350 р.
Пылеотвод (тройник) 1-1/4UNC сухого алмазного сверления (бурения)
Минск, Центральный
30 р.
Бур
Минск, Центральный
360 р.
Цанги Ф3 мм-Ф16 мм Конус морзе 4
Минск, Центральный
19.22 р.
Диск по бетону
Минск, Центральный
250 р.
Продам круг
Минск, Центральный
37.82 р.
Коронка биметаллическая 22 мм (по металлу) BOSCH 2608584783
Минск, Центральный
37.89 р.
Коронка биметаллическая 20 мм (универсальная) BOSCH 2608594199
Минск, Центральный
100 р.
Алмазные диски ф230, 350, 400 мм по железобетону, бетону, камню, кирпичу
Минск, Центральный
1 000 р.
Алмазное сверло (коронка) диаметром Ø500 мм
Минск, Центральный
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371.10 р.
Диск алмазный (по граниту) GS-I 300х3,3х25,4/30 FUBAG 54622-6
Минск, Центральный
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351.06 р.
Коронка алмазная TOTAL TAC2811221
Минск, Центральный
3 р.
Диск отрезной
Минск, Центральный
2 р.
Диск отрезной
Минск, Центральный
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28.42 р.
Сверло ударное Metabo SDS-plus Pro 4 14*150*210 арт. 631850000
Минск, Центральный
30 р.
Коронка алмазная по керамограниту Ф60
Минск, Центральный
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236.28 р.
Набор оснастки и ручного инструмента TOTAL (120 предметов) THKTAC01120
Минск, Центральный
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280.32 р.
Диск алмазный (по граниту) Stein Extra 350х3,2х25,4/30 FUBAG 31350-4
Минск, Центральный
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Набор коронок c твердосплавным напылением TOTAL TACSH2071 (7 предметов)
Минск, Центральный
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309.30 р.
Набор сверл по металлу TOTAL TACSD0251 (25 шт)
Минск, Центральный
2 р.
Фреза по металлу
Минск, Центральный
35 р.
Фреза твёрдосплавная,развёртка твёрдосплавная
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
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368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
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530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
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305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
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309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный