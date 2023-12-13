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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Ортезы в Центральном районе Минска

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Носочки компрессионные от косточки на ноге Valgus Socks (с гелевой вставкой)

Онлайн-заказ

22 р.

Носочки компрессионные от косточки на ноге Valgus Socks (с гелевой вставкой)

Минск, Центральный

ПРОКАТ - Ортез на голеностопный сустав

15 р.

ПРОКАТ - Ортез на голеностопный сустав

Минск, Центральный

ПРОКАТ - Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)

25 р.

ПРОКАТ - Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)

Минск, Центральный

ПРОКАТ - Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )

22 р.

ПРОКАТ - Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )

Минск, Центральный

Наколенник Optio размер M

100 р.

Наколенник Optio размер M

Минск, Центральный

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Разделитель для пальцев ног

Онлайн-заказ

7 р.

Разделитель для пальцев ног

Минск, Центральный

Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. Ортез для коррекции большого пальца стопы

Онлайн-заказ

16 р.

Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. Ортез для коррекции большого пальца стопы

Минск, Центральный

Акулий жир и Лавр благородный крем (шишка стоп) 75мл

Онлайн-заказ

21 р.

Акулий жир и Лавр благородный крем (шишка стоп) 75мл

Минск, Центральный

Корректор-полустелька для пальцев стопы ''Ровные пальчики''

Онлайн-заказ

9.90 р.

Корректор-полустелька для пальцев стопы ''Ровные пальчики''

Минск, Центральный

Ночная вальгусная шина-корректор Goodnight Bunion

Онлайн-заказ

22 р.

Ночная вальгусная шина-корректор Goodnight Bunion

Минск, Центральный

Силиконовый фиксатор от косточки на ноге Valgus Pro (2 шт. в блистерной упаковке)

Онлайн-заказ

12 р.

Силиконовый фиксатор от косточки на ноге Valgus Pro (2 шт. в блистерной упаковке)

Минск, Центральный

Дезо для плечевого сустава

40 р.

Дезо для плечевого сустава

Минск, Центральный

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Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. (цвет Синий)

Онлайн-заказ

18 р.
16.20 р.-10%

Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. (цвет Синий)

Минск, Центральный

Разделитель пальца Valgus Pro Plus Валгус Про Плюс

Онлайн-заказ

15 р.
12 р.-20%

Разделитель пальца Valgus Pro Plus Валгус Про Плюс

Минск, Центральный

Крем Акулий жир (шишка стоп) с Лавром благородным

Онлайн-заказ

14 р.

Крем Акулий жир (шишка стоп) с Лавром благородным

Минск, Центральный

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез для шеи

70 р.

Ортез для шеи

Минск, Центральный

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Ортопедический ортез

300 р.

Ортопедический ортез

Минск, Центральный

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Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

265 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез.деровационный сапожок

220 р.

Ортез.деровационный сапожок

Минск, Центральный

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Реклинатор - корректор осанки детский ORLETT TLSO-

20 р.

Реклинатор - корректор осанки детский ORLETT TLSO-

Минск, Центральный

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Ортез шейный

150 р.

Ортез шейный

Минск, Центральный

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Ортез Orlett PO-303 правый (М)

200 р.

Ортез Orlett PO-303 правый (М)

Минск, Центральный

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Плечевой ортез/бандаж/

40 р.

Плечевой ортез/бандаж/

Минск, Центральный

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Ортез на плечевой сустав и руку Orlett SI311

190 р.

Ортез на плечевой сустав и руку Orlett SI311

Минск, Центральный

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Медицинские

Договорная

Медицинские

Минск, Центральный

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Ортез плечевой Trives T-8101 (М)

45 р.

Ортез плечевой Trives T-8101 (М)

Минск, Центральный

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Коленный ортез Oppo.

180 р.

Коленный ортез Oppo.

Минск, Центральный

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Ортез полной степени фиксации (тутор)

140 р.

Ортез полной степени фиксации (тутор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Наколенник oppo

13 р.

Наколенник oppo

Минск, Центральный

Суппорт голеностопа

10 р.

Суппорт голеностопа

Минск, Центральный

Ортез детский Orlett HFO 110 размер S

30 р.

Ортез детский Orlett HFO 110 размер S

Минск, Центральный

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Наколенник с металлическими шарнирами

120 р.

Наколенник с металлическими шарнирами

Минск, Центральный

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НОВЫЙ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ ОРТЕЗ REHBAND

40 р.

НОВЫЙ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ ОРТЕЗ REHBAND

Минск, Центральный

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Ортез на лучезапястный сустав Orlett WRS-202 р-рXL

80 р.

Ортез на лучезапястный сустав Orlett WRS-202 р-рXL

Минск, Центральный

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Магнитный корректор осанки Magnetic Posture Suppor

3 р.

Магнитный корректор осанки Magnetic Posture Suppor

Минск, Центральный

Ортез ORLETT на голеностопный сустав с регулятором

225 р.

Ортез ORLETT на голеностопный сустав с регулятором

Минск, Центральный

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корсет ортопедический Otto bock lumbo direxa 50r51

230 р.

корсет ортопедический Otto bock lumbo direxa 50r51

Минск, Центральный

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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

130 р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бондаж локтевой ортез

80 р.

Бондаж локтевой ортез

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

265 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез полной степени фиксации (тутор)

140 р.

Ортез полной степени фиксации (тутор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

130 р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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