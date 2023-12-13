Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Центральном районе Минска
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
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22 р.
Носочки компрессионные от косточки на ноге Valgus Socks (с гелевой вставкой)
Минск, Центральный
15 р.
ПРОКАТ - Ортез на голеностопный сустав
Минск, Центральный
25 р.
ПРОКАТ - Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)
Минск, Центральный
22 р.
ПРОКАТ - Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )
Минск, Центральный
100 р.
Наколенник Optio размер M
Минск, Центральный
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7 р.
Разделитель для пальцев ног
Минск, Центральный
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16 р.
Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. Ортез для коррекции большого пальца стопы
Минск, Центральный
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21 р.
Акулий жир и Лавр благородный крем (шишка стоп) 75мл
Минск, Центральный
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9.90 р.
Корректор-полустелька для пальцев стопы ''Ровные пальчики''
Минск, Центральный
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22 р.
Ночная вальгусная шина-корректор Goodnight Bunion
Минск, Центральный
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12 р.
Силиконовый фиксатор от косточки на ноге Valgus Pro (2 шт. в блистерной упаковке)
Минск, Центральный
40 р.
Дезо для плечевого сустава
Минск, Центральный
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Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. (цвет Синий)
Минск, Центральный
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Разделитель пальца Valgus Pro Plus Валгус Про Плюс
Минск, Центральный
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14 р.
Крем Акулий жир (шишка стоп) с Лавром благородным
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
70 р.
Ортез для шеи
Минск, Центральный
300 р.
Ортопедический ортез
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
220 р.
Ортез.деровационный сапожок
Минск, Центральный
20 р.
Реклинатор - корректор осанки детский ORLETT TLSO-
Минск, Центральный
150 р.
Ортез шейный
Минск, Центральный
200 р.
Ортез Orlett PO-303 правый (М)
Минск, Центральный
40 р.
Плечевой ортез/бандаж/
Минск, Центральный
190 р.
Ортез на плечевой сустав и руку Orlett SI311
Минск, Центральный
Договорная
Медицинские
Минск, Центральный
45 р.
Ортез плечевой Trives T-8101 (М)
Минск, Центральный
180 р.
Коленный ортез Oppo.
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
13 р.
Наколенник oppo
Минск, Центральный
10 р.
Суппорт голеностопа
Минск, Центральный
30 р.
Ортез детский Orlett HFO 110 размер S
Минск, Центральный
120 р.
Наколенник с металлическими шарнирами
Минск, Центральный
40 р.
НОВЫЙ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ ОРТЕЗ REHBAND
Минск, Центральный
80 р.
Ортез на лучезапястный сустав Orlett WRS-202 р-рXL
Минск, Центральный
3 р.
Магнитный корректор осанки Magnetic Posture Suppor
Минск, Центральный
225 р.
Ортез ORLETT на голеностопный сустав с регулятором
Минск, Центральный
230 р.
корсет ортопедический Otto bock lumbo direxa 50r51
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный
80 р.
Бондаж локтевой ортез
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный