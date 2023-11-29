logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКомпьютерная техника
Комплектующие
Оптические приводы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Компьютерная техникаКомплектующие

Оптические приводы в Центральном районе Минска

Оптический привод для ноутбука

10 р.

Оптический привод для ноутбука

Минск, Центральный

Заглушка DVD привода дисковода для ноутбука Asus X553M Асус

1 р.

Заглушка DVD привода дисковода для ноутбука Asus X553M Асус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дисковод

5 р.

Дисковод

Минск, Центральный

Привод Asus SDRW-08D2S-U Lite

Онлайн-заказ

158 р.
129 р.-18%

Привод Asus SDRW-08D2S-U Lite

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод ASUS SDRW-08U1MT

Онлайн-заказ

87.04 р.

DVD привод ASUS SDRW-08U1MT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оптический привод LITE-ON eBAU108 Black (Retail)

Онлайн-заказ

121.05 р.

Оптический привод LITE-ON eBAU108 Black (Retail)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод LG GP57ES40

Онлайн-заказ

122.75 р.

DVD привод LG GP57ES40

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод Gembird DVD-USB-02

Онлайн-заказ

53.64 р.

DVD привод Gembird DVD-USB-02

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод Gembird DVD-USB-02-SV

Онлайн-заказ

60.97 р.

DVD привод Gembird DVD-USB-02-SV

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оптический накопитель ASUS DRW-24D5MT

Онлайн-заказ

68.81 р.

Оптический накопитель ASUS DRW-24D5MT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод Lite-On iHAS124-34b

45 р.

DVD привод Lite-On iHAS124-34b

Минск, Центральный

badge-icon
DVD привод для ноутбука

35 р.

DVD привод для ноутбука

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
DVD-ROM SATA & IDE для ноутбука.

10 р.

DVD-ROM SATA & IDE для ноутбука.

Минск, Центральный

Приводы CDROM DVDROM флопики FDD

2 р.

Приводы CDROM DVDROM флопики FDD

Минск, Центральный

Флоппи-дисковод

3 р.

Флоппи-дисковод

Минск, Центральный

badge-icon
Оптический привод LG GCE-8523B

5 р.

Оптический привод LG GCE-8523B

Минск, Центральный

Привод внешний DVD+/-RW USB 3.0 Gembird DVD-USB-04 Black Картридер + USB Hub

Онлайн-заказ

103 р.
90 р.-13%

Привод внешний DVD+/-RW USB 3.0 Gembird DVD-USB-04 Black Картридер + USB Hub

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Привод DVD+/-RW for notebook SATA LG GS40N Black Slim, oem

Онлайн-заказ

258 р.
219 р.-15%

Привод DVD+/-RW for notebook SATA LG GS40N Black Slim, oem

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Привод Asus SDRW-08D2S-U

Онлайн-заказ

160 р.
130 р.-19%

Привод Asus SDRW-08D2S-U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Привод Asus SDRW-08U5S-U

Онлайн-заказ

169 р.
139 р.-18%

Привод Asus SDRW-08U5S-U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Привод Gembird DVD-USB-02-SV

Онлайн-заказ

70 р.
61.40 р.-12%

Привод Gembird DVD-USB-02-SV

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Привод Asus U8M

Онлайн-заказ

162 р.
131 р.-19%

Привод Asus U8M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Привод LG GH24NSD5

Онлайн-заказ

73 р.
64 р.-12%

Привод LG GH24NSD5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Привод Asus DRW-24D5MT

Онлайн-заказ

79.50 р.
69.80 р.-12%

Привод Asus DRW-24D5MT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Привод Gembird DVD-USB-02

Онлайн-заказ

62.50 р.
55 р.-12%

Привод Gembird DVD-USB-02

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Привод внешний DVD+/-RW USB 3.0 Gembird DVD-USB-03 Black

Онлайн-заказ

91.50 р.
80.50 р.-12%

Привод внешний DVD+/-RW USB 3.0 Gembird DVD-USB-03 Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Привод DVD RW NEC ND-2510A 2004г. Легенда

30 р.

Привод DVD RW NEC ND-2510A 2004г. Легенда

Минск, Центральный

badge-icon
DVD/CD-RW Sony NEC optiarc

35 р.

DVD/CD-RW Sony NEC optiarc

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
DVD-ROM sata & ide. 12.7 и 9.5, дисковод

10 р.

DVD-ROM sata & ide. 12.7 и 9.5, дисковод

Минск, Центральный

Привод дисков оптический DVD CD ROM RW DL Торг

3 р.

Привод дисков оптический DVD CD ROM RW DL Торг

Минск, Центральный

Floppy sony

5 р.

Floppy sony

Минск, Центральный

NEC CD DVD-ROM привод IDE формата

Договорная

NEC CD DVD-ROM привод IDE формата

Минск, Центральный

DVD-привод

20 р.

DVD-привод

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Привод для Ноутбуков , DVD.

10 р.

Привод для Ноутбуков , DVD.

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Комплект I9 9900K + МП ASRock Z390 PRO4

1 000 р.

Комплект I9 9900K + МП ASRock Z390 PRO4

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Заглушка DVD привода дисковода для ноутбука Asus X553M Асус

1 р.

Заглушка DVD привода дисковода для ноутбука Asus X553M Асус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Привод Asus SDRW-08D2S-U Lite

Онлайн-заказ

158 р.
129 р.-18%

Привод Asus SDRW-08D2S-U Lite

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод ASUS SDRW-08U1MT

Онлайн-заказ

87.04 р.

DVD привод ASUS SDRW-08U1MT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оптический привод LITE-ON eBAU108 Black (Retail)

Онлайн-заказ

121.05 р.

Оптический привод LITE-ON eBAU108 Black (Retail)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод LG GP57ES40

Онлайн-заказ

122.75 р.

DVD привод LG GP57ES40

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод Gembird DVD-USB-02

Онлайн-заказ

53.64 р.

DVD привод Gembird DVD-USB-02

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод Gembird DVD-USB-02-SV

Онлайн-заказ

60.97 р.

DVD привод Gembird DVD-USB-02-SV

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Ноутбуки
Компьютеры / системные блокиКомпьютерыМикрокомпьютерыМоноблоки
Мониторы
КомплектующиеSSDБлоки питания, аккумуляторыВидеокартыЖесткие дискиЗвуковые картыКорпусаКулерыМатеринские платыНоутбуки на запчастиОперативная памятьОптические приводыПроцессорыПрочие компьютерные комплектующие
ОргтехникаМФУПринтерыСканерыУничтожители бумагФаксыФотопринтеры3D принтерыПрочая оргтехникаКомплектующие, расходники
Периферия и аксессуарыIP-камерыUSB FlashUSB-хабыБоксы для жестких дисковВеб-камерыВнешние жесткие дискиИсточники бесперебойного питанияКабели и переходникиКарт-ридерыКлавиатурыМультимедиа акустикаМышиКоврикиПодставки для ноутбуковРюкзаки и сумки для ноутбуковСетевые фильтрыЧехлы для ноутбуковПрочие компьютерные аксессуары
Сетевое оборудованиеМаршрутизаторыМодемыСетевые адаптерыСетевые кабели и принадлежностиПрочее сетевое оборудование
Прочие компьютерные товары