Оборудование для салонов красоты в Центральном районе Минска
25 300 р.
Soprano Titanium 1600 аппарат для лазерной эпиляц
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
15 300 р.
Срочно Продам эндосферу(Слим сфера) 2 в 1
Минск, Центральный
Договорная
мебель НА ЗАКАЗ для салонов красоты, медцентров
Минск, Центральный
1 000 р.
аппарат для моментального загар maximist lite
Минск, Центральный
500 р.
Кресло парикмахерское
Минск, Центральный
600 р.
Лампа Эмалед 300п
Минск, Центральный
223 р.
Кушетка
Минск, Центральный
89 р.
Стол маникюрный. Маникюрный столик.
Минск, Центральный
180 р.
Педикюрное кресло
Минск, Центральный
Договорная
Диодный лазер Ruikd Lamis XL
Минск, Центральный
1 500 р.
стеклянная перегородка
Минск, Центральный
2 500 р.
Стол мраморный с ногами лед
Минск, Центральный
55 000 р.
диодный лазер
Минск, Центральный
100 р.
Зеркало парикмахерское
Минск, Центральный
200 р.
Кресло парикмахерское
Минск, Центральный
120 р.
Стол для маникюра + поставка для рук
Минск, Центральный
600 р.
Тату машинка + блок kwadron для пм машинка для пер
Минск, Центральный
160 р.
Кушетка
Минск, Центральный
80 р.
Лампа лупа
Минск, Центральный
7 000 р.
Рецепция Италия
Минск, Центральный
350 р.
Воскоплав Италия
Минск, Центральный
650 р.
Стол мастера
Минск, Центральный
1 400 р.
Ультразвуковой аппарат Biomak BS-100
Минск, Центральный
Договорная
Вертикальный Солярий
Минск, Центральный
250 р.
Продам полку, шкафы для маникюра+раздвижной комод
Минск, Центральный
3 000 р.
Кресло косметологическое IONTO COMED
Минск, Центральный
96 р.
Лампа косметологическая
Минск, Центральный
2 000 р.
Аппарат Галатея эмнс-12к
Минск, Центральный
550 р.
Вывеска с подсветкой
Минск, Центральный
40 000 р.
Гибридный лазер для эпиляции mbt esthetician 1200w
Минск, Центральный
550 р.
Кресло парикмахерское
Минск, Центральный
Договорная
Парикмахерский стул
Минск, Центральный
650 р.
Парикмахерское кресло
Минск, Центральный
650 р.
Кушетки космитологические
Минск, Центральный
45 р.
BebylissPro nanoceramic плойка гофрэ, б/у
Минск, Центральный
70 р.
Плойка Profi line керамика, б/у
Минск, Центральный
120 р.
Лампа для наращивания ресниц
Минск, Центральный
250 р.
Стул для мастера Beauty chair Италия
Минск, Центральный
75 р.
Косметологическая тележка. НОВАЯ.
Минск, Центральный
175 р.
Кушетка, стол массажный
Минск, Центральный
2 150 р.
Климазон Ceriotti cix 3000
Минск, Центральный
180 р.
Полотенценагреватель
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский