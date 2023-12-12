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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Оборудование для салонов красоты в Центральном районе Минска

Soprano Titanium 1600 аппарат для лазерной эпиляц

25 300 р.

Soprano Titanium 1600 аппарат для лазерной эпиляц

Минск, Центральный

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Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Срочно Продам эндосферу(Слим сфера) 2 в 1

15 300 р.

Срочно Продам эндосферу(Слим сфера) 2 в 1

Минск, Центральный

мебель НА ЗАКАЗ для салонов красоты, медцентров

Договорная

мебель НА ЗАКАЗ для салонов красоты, медцентров

Минск, Центральный

аппарат для моментального загар maximist lite

1 000 р.

аппарат для моментального загар maximist lite

Минск, Центральный

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Кресло парикмахерское

500 р.

Кресло парикмахерское

Минск, Центральный

Лампа Эмалед 300п

600 р.

Лампа Эмалед 300п

Минск, Центральный

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Кушетка

223 р.

Кушетка

Минск, Центральный

Стол маникюрный. Маникюрный столик.

89 р.

Стол маникюрный. Маникюрный столик.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло

180 р.

Педикюрное кресло

Минск, Центральный

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Диодный лазер Ruikd Lamis XL

Договорная

Диодный лазер Ruikd Lamis XL

Минск, Центральный

стеклянная перегородка

1 500 р.

стеклянная перегородка

Минск, Центральный

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Стол мраморный с ногами лед

2 500 р.

Стол мраморный с ногами лед

Минск, Центральный

диодный лазер

55 000 р.

диодный лазер

Минск, Центральный

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Зеркало парикмахерское

100 р.

Зеркало парикмахерское

Минск, Центральный

Кресло парикмахерское

200 р.

Кресло парикмахерское

Минск, Центральный

Стол для маникюра + поставка для рук

120 р.

Стол для маникюра + поставка для рук

Минск, Центральный

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Тату машинка + блок kwadron для пм машинка для пер

600 р.

Тату машинка + блок kwadron для пм машинка для пер

Минск, Центральный

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Кушетка

160 р.

Кушетка

Минск, Центральный

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Лампа лупа

80 р.

Лампа лупа

Минск, Центральный

Рецепция Италия

7 000 р.

Рецепция Италия

Минск, Центральный

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Воскоплав Италия

350 р.

Воскоплав Италия

Минск, Центральный

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Стол мастера

650 р.

Стол мастера

Минск, Центральный

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Ультразвуковой аппарат Biomak BS-100

1 400 р.

Ультразвуковой аппарат Biomak BS-100

Минск, Центральный

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Вертикальный Солярий

Договорная

Вертикальный Солярий

Минск, Центральный

Продам полку, шкафы для маникюра+раздвижной комод

250 р.

Продам полку, шкафы для маникюра+раздвижной комод

Минск, Центральный

Кресло косметологическое IONTO COMED

3 000 р.

Кресло косметологическое IONTO COMED

Минск, Центральный

Лампа косметологическая

96 р.

Лампа косметологическая

Минск, Центральный

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Аппарат Галатея эмнс-12к

2 000 р.

Аппарат Галатея эмнс-12к

Минск, Центральный

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Вывеска с подсветкой

550 р.

Вывеска с подсветкой

Минск, Центральный

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Гибридный лазер для эпиляции mbt esthetician 1200w

40 000 р.

Гибридный лазер для эпиляции mbt esthetician 1200w

Минск, Центральный

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Кресло парикмахерское

550 р.

Кресло парикмахерское

Минск, Центральный

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Парикмахерский стул

Договорная

Парикмахерский стул

Минск, Центральный

Парикмахерское кресло

650 р.

Парикмахерское кресло

Минск, Центральный

Кушетки космитологические

650 р.

Кушетки космитологические

Минск, Центральный

BebylissPro nanoceramic плойка гофрэ, б/у

45 р.

BebylissPro nanoceramic плойка гофрэ, б/у

Минск, Центральный

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Плойка Profi line керамика, б/у

70 р.

Плойка Profi line керамика, б/у

Минск, Центральный

Лампа для наращивания ресниц

120 р.

Лампа для наращивания ресниц

Минск, Центральный

Стул для мастера Beauty chair Италия

250 р.

Стул для мастера Beauty chair Италия

Минск, Центральный

Косметологическая тележка. НОВАЯ.

75 р.

Косметологическая тележка. НОВАЯ.

Минск, Центральный

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Кушетка, стол массажный

175 р.

Кушетка, стол массажный

Минск, Центральный

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Климазон Ceriotti cix 3000

2 150 р.

Климазон Ceriotti cix 3000

Минск, Центральный

Полотенценагреватель

180 р.

Полотенценагреватель

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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