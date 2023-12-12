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Объективы для фотоаппаратов в Центральном районе Минска

Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM

350 р.

Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM

Минск, Центральный

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Объектив Soligor 19-35mm f/3.5-4.5 Nikkor

239 р.

Объектив Soligor 19-35mm f/3.5-4.5 Nikkor

Минск, Центральный

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Объектив длиннофокусный Takumar 300mm f/4 M42

319 р.

Объектив длиннофокусный Takumar 300mm f/4 M42

Минск, Центральный

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Canon EF 70-200 f 2.8 L IS USM

2 600 р.

Canon EF 70-200 f 2.8 L IS USM

Минск, Центральный

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Объектив Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Sigma SA

990 р.

Объектив Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Sigma SA

Минск, Центральный

Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM

1 950 р.

Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM

Минск, Центральный

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Спидбустер MFT на Canon

2 100 р.

Спидбустер MFT на Canon

Минск, Центральный

Объектив Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM Nikon F

650 р.

Объектив Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM Nikon F

Минск, Центральный

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Широкоугольный объектив Sumyang 14mm / F2,8

450 р.

Широкоугольный объектив Sumyang 14mm / F2,8

Минск, Центральный

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Объектив Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art Canon EF

3 150 р.

Объектив Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art Canon EF

Минск, Центральный

Canon 50mm F1.8 STM (10/10)

350 р.

Canon 50mm F1.8 STM (10/10)

Минск, Центральный

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Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II

280 р.

Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II

Минск, Центральный

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Canon EF 50mm F/1.4 USM

600 р.

Canon EF 50mm F/1.4 USM

Минск, Центральный

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ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

450 р.

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Nikon 50mm f1.4 G

700 р.

Nikon 50mm f1.4 G

Минск, Центральный

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Объектив Canon EF 24mm f/2.8 IS USM

1 130 р.

Объектив Canon EF 24mm f/2.8 IS USM

Минск, Центральный

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Nikon 14-24mm f/2.8G (новый)

2 700 р.

Nikon 14-24mm f/2.8G (новый)

Минск, Центральный

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Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM

670 р.

Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM

Минск, Центральный

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Объективы и винтажные фотоаппараты

Договорная

Объективы и винтажные фотоаппараты

Минск, Центральный

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Canon RF 24-105 mm f/4L IS USM

2 500 р.

Canon RF 24-105 mm f/4L IS USM

Минск, Центральный

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED

2 050 р.

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED

Минск, Центральный

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Tamron VC AF 90mm F/2.8 MACRO 1:1 Nikon F004

749 р.

Tamron VC AF 90mm F/2.8 MACRO 1:1 Nikon F004

Минск, Центральный

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Объектив Canon (обменяю на Гелиос)

Договорная

Объектив Canon (обменяю на Гелиос)

Минск, Центральный

Carl Zeiss (pentagon) 29 mm 2.8f

350 р.

Carl Zeiss (pentagon) 29 mm 2.8f

Минск, Центральный

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Canon 50mm f/1.4 USM + БЛЕНДА

640 р.

Canon 50mm f/1.4 USM + БЛЕНДА

Минск, Центральный

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Tokina 17-35 f4 на Canon.

450 р.

Tokina 17-35 f4 на Canon.

Минск, Центральный

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Canon EF 24-105mm 4L IS USM

1 150 р.

Canon EF 24-105mm 4L IS USM

Минск, Центральный

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Sigma 24-70mm f2.8 DG DN Art Sony E (новый)

2 760 р.

Sigma 24-70mm f2.8 DG DN Art Sony E (новый)

Минск, Центральный

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Адаптер Canon Mount Adapter EF-EOS M

280 р.

Адаптер Canon Mount Adapter EF-EOS M

Минск, Центральный

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Canon 135mm f/2.0L USM

2 350 р.

Canon 135mm f/2.0L USM

Минск, Центральный

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Объектив Sigma 20mm F1.4 DG Art для Sony E

2 300 р.

Объектив Sigma 20mm F1.4 DG Art для Sony E

Минск, Центральный

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Объектив Sigma (для Nikon ) 17-50 mm f2,8

Договорная

Объектив Sigma (для Nikon ) 17-50 mm f2,8

Минск, Центральный

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Объектив Canon EF 24mm 1.4L II 24 mm

2 600 р.

Объектив Canon EF 24mm 1.4L II 24 mm

Минск, Центральный

Объектив Sony FE 24mm F1.4 GM

2 500 р.

Объектив Sony FE 24mm F1.4 GM

Минск, Центральный

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Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Sony E

2 650 р.

Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Sony E

Минск, Центральный

Универсальный Canon 18-135mm

350 р.

Универсальный Canon 18-135mm

Минск, Центральный

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Зум объектив Sigma DC 18-200mm

500 р.

Зум объектив Sigma DC 18-200mm

Минск, Центральный

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Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Онлайн-заказ

1 009.90 р.

Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Онлайн-заказ

2 599.90 р.

Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Онлайн-заказ

429.90 р.

Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM

1 100 р.

Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM

Минск, Центральный

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Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm 1:3.5-

635 р.

Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm 1:3.5-

Минск, Центральный

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Объектив Sony E 18-200mm F3.5-6.3 (SEL18200LE)

1 500 р.

Объектив Sony E 18-200mm F3.5-6.3 (SEL18200LE)

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

450 р.

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Онлайн-заказ

1 009.90 р.

Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Онлайн-заказ

2 599.90 р.

Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Онлайн-заказ

429.90 р.

Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Онлайн-заказ

599 р.

Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Онлайн-заказ

1 091 р.

Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Онлайн-заказ

608 р.

Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Онлайн-заказ

1 111 р.

Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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