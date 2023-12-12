Товары от Куфар Маркета
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Объективы для фотоаппаратов в Центральном районе Минска
350 р.
Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM
Минск, Центральный
239 р.
Объектив Soligor 19-35mm f/3.5-4.5 Nikkor
Минск, Центральный
319 р.
Объектив длиннофокусный Takumar 300mm f/4 M42
Минск, Центральный
2 600 р.
Canon EF 70-200 f 2.8 L IS USM
Минск, Центральный
990 р.
Объектив Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Sigma SA
Минск, Центральный
1 950 р.
Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM
Минск, Центральный
2 100 р.
Спидбустер MFT на Canon
Минск, Центральный
650 р.
Объектив Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM Nikon F
Минск, Центральный
450 р.
Широкоугольный объектив Sumyang 14mm / F2,8
Минск, Центральный
3 150 р.
Объектив Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art Canon EF
Минск, Центральный
350 р.
Canon 50mm F1.8 STM (10/10)
Минск, Центральный
280 р.
Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II
Минск, Центральный
600 р.
Canon EF 50mm F/1.4 USM
Минск, Центральный
450 р.
ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK
Минск, Центральный
700 р.
Nikon 50mm f1.4 G
Минск, Центральный
1 130 р.
Объектив Canon EF 24mm f/2.8 IS USM
Минск, Центральный
2 700 р.
Nikon 14-24mm f/2.8G (новый)
Минск, Центральный
670 р.
Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM
Минск, Центральный
Договорная
Объективы и винтажные фотоаппараты
Минск, Центральный
2 500 р.
Canon RF 24-105 mm f/4L IS USM
Минск, Центральный
2 050 р.
Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED
Минск, Центральный
749 р.
Tamron VC AF 90mm F/2.8 MACRO 1:1 Nikon F004
Минск, Центральный
Договорная
Объектив Canon (обменяю на Гелиос)
Минск, Центральный
350 р.
Carl Zeiss (pentagon) 29 mm 2.8f
Минск, Центральный
640 р.
Canon 50mm f/1.4 USM + БЛЕНДА
Минск, Центральный
450 р.
Tokina 17-35 f4 на Canon.
Минск, Центральный
1 150 р.
Canon EF 24-105mm 4L IS USM
Минск, Центральный
2 760 р.
Sigma 24-70mm f2.8 DG DN Art Sony E (новый)
Минск, Центральный
280 р.
Адаптер Canon Mount Adapter EF-EOS M
Минск, Центральный
2 350 р.
Canon 135mm f/2.0L USM
Минск, Центральный
2 300 р.
Объектив Sigma 20mm F1.4 DG Art для Sony E
Минск, Центральный
Договорная
Объектив Sigma (для Nikon ) 17-50 mm f2,8
Минск, Центральный
2 600 р.
Объектив Canon EF 24mm 1.4L II 24 mm
Минск, Центральный
2 500 р.
Объектив Sony FE 24mm F1.4 GM
Минск, Центральный
2 650 р.
Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Sony E
Минск, Центральный
350 р.
Универсальный Canon 18-135mm
Минск, Центральный
500 р.
Зум объектив Sigma DC 18-200mm
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 009.90 р.
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
2 599.90 р.
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
429.90 р.
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF
Минск, Центральный
1 100 р.
Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM
Минск, Центральный
635 р.
Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm 1:3.5-
Минск, Центральный
1 500 р.
Объектив Sony E 18-200mm F3.5-6.3 (SEL18200LE)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
450 р.
ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 009.90 р.
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
2 599.90 р.
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
429.90 р.
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
599 р.
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 091 р.
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
608 р.
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 111 р.
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)
Минск, Центральный