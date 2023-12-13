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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Деревозащитные средства в Центральном районе Минска

Огнебиозащита

40 р.

Огнебиозащита

Минск, Центральный

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Пропитка для дерева LuxDecor 10л.

75 р.

Пропитка для дерева LuxDecor 10л.

Минск, Центральный

Защитная лазурь Alpina Аква Лазурь, 10л, цвет ТИК

80 р.

Защитная лазурь Alpina Аква Лазурь, 10л, цвет ТИК

Минск, Центральный

Антисептик д/дерева 1 л 1:6

8 р.

Антисептик д/дерева 1 л 1:6

Минск, Центральный

Планкен из лиственницы прямой

Договорная

Планкен из лиственницы прямой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Антисептик для древесины ДМФ-112 5л (концентрат 1:6) бесцветный

13.99 р.

Антисептик для древесины ДМФ-112 5л (концентрат 1:6) бесцветный

Минск, Ленинский

Пропитка для древесины Drewnochron импрегнат / лакобейц / масло / лак / грунтовка по дереву

19.99 р.

Пропитка для древесины Drewnochron импрегнат / лакобейц / масло / лак / грунтовка по дереву

Минск, Ленинский

Антисептик для древесины Osprey

9.10 р.

Антисептик для древесины Osprey

Минск, Ленинский

Защитно-декоративная пропитка для древесины Любимая дача

14.59 р.

Защитно-декоративная пропитка для древесины Любимая дача

Минск, Ленинский

Декоративный антисептик для дерева Сосновый Дом

8.99 р.

Декоративный антисептик для дерева Сосновый Дом

Минск, Ленинский

Tikkurila Supi Saunasuoja 9л защитный состав

250 р.

Tikkurila Supi Saunasuoja 9л защитный состав

Минск, Первомайский

Лак для паркета и полов. 1 ведро.

180 р.

Лак для паркета и полов. 1 ведро.

Минск, Заводской

Антисептик для древесины ХМ-11 5л (концентрат 1:6)

13.49 р.

Антисептик для древесины ХМ-11 5л (концентрат 1:6)

Минск, Ленинский

Антисептик деревозащитный пропиточный марки В 4,7л (Лесохимик)

26.99 р.

Антисептик деревозащитный пропиточный марки В 4,7л (Лесохимик)

Минск, Ленинский

Антисептик Сенеж для древесины

28.10 р.

Антисептик Сенеж для древесины

Минск, Ленинский

Сенеж Аквадекор тонирующий антисептик с УФ фильтром и воском

25.75 р.

Сенеж Аквадекор тонирующий антисептик с УФ фильтром и воском

Минск, Ленинский

Защитно-декоративное покрытие для древесины Profiwood Антисептик лаковый 3в1

9.60 р.

Защитно-декоративное покрытие для древесины Profiwood Антисептик лаковый 3в1

Минск, Ленинский

Отбеливатель древесины СЕНЕЖ ЭФФО 10кг

55 р.

Отбеливатель древесины СЕНЕЖ ЭФФО 10кг

Минск, Московский

Антисептик для древесины Белмастер Био / Антижук / Экобио / Нео / Огнебио

13.99 р.

Антисептик для древесины Белмастер Био / Антижук / Экобио / Нео / Огнебио

Минск, Ленинский

Антисептик СЕНЕЖ Ультра 10л

40 р.

Антисептик СЕНЕЖ Ультра 10л

Минск, Московский

Масло льняное техническое. 10л, 20л олифа натур 10л

85 р.

Масло льняное техническое. 10л, 20л олифа натур 10л

Минск, Фрунзенский

Пропитки для дерева ассортимент в описании

Договорная

Пропитки для дерева ассортимент в описании

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Антисептик невымываемый ГОСТ

17 р.

Антисептик невымываемый ГОСТ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Антисептик

30 р.

Антисептик

Минск, Октябрьский

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Сенеж огнебио проф. 23кг

110 р.

Сенеж огнебио проф. 23кг

Минск, Московский

Лессирующий антисептик с воском и льняным маслом

15 р.

Лессирующий антисептик с воском и льняным маслом

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Масло для бань и саун

30 р.

Масло для бань и саун

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Огнебиозащита 1 группы

25 р.

Огнебиозащита 1 группы

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Антисептик-грунт для OSB-плит

7 р.

Антисептик-грунт для OSB-плит

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Лоскутный воск

16 р.

Лоскутный воск

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Антисептик против грибка и плесени

16 р.

Антисептик против грибка и плесени

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Антисептик невымываемый для тяжелых условий концентрат

25 р.

Антисептик невымываемый для тяжелых условий концентрат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Антисептик невымываемый концентрат 1:10

22 р.

Антисептик невымываемый концентрат 1:10

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отбеливатель для древесины концентрат 1:1

11 р.

Отбеливатель для древесины концентрат 1:1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Лоскутный воск Венецианский для штукатурки

36 р.

Лоскутный воск Венецианский для штукатурки

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Лоскутный воск с льняным маслом и дегтем

32 р.

Лоскутный воск с льняным маслом и дегтем

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отбеливатель древесины готовый состав

7 р.

Отбеливатель древесины готовый состав

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Лоскутный воск с льняным маслом

16 р.

Лоскутный воск с льняным маслом

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Грунт антисептик декоративное покрытие

15 р.

Грунт антисептик декоративное покрытие

Минск, Фрунзенский

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Антисептик для древесины

12 р.

Антисептик для древесины

Минск, Заводской

Акватекс 2в1

30 р.

Акватекс 2в1

Минск, Московский

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Герметик шовный для дерева

75 р.

Герметик шовный для дерева

Минск, Партизанский

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Антисептик для древесины .

45 р.

Антисептик для древесины .

Минск, Московский

Антисептик для древесины 10л

15 р.

Антисептик для древесины 10л

Минск, Заводской

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Пропитка для деревянных изделий

15 р.

Пропитка для деревянных изделий

Минск, Партизанский

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Товары с доставкой от магазинов

Пропитки для дерева ассортимент в описании

Договорная

Пропитки для дерева ассортимент в описании

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Антисептик невымываемый ГОСТ

17 р.

Антисептик невымываемый ГОСТ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Лессирующий антисептик с воском и льняным маслом

15 р.

Лессирующий антисептик с воском и льняным маслом

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Масло для бань и саун

30 р.

Масло для бань и саун

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Огнебиозащита 1 группы

25 р.

Огнебиозащита 1 группы

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Антисептик-грунт для OSB-плит

7 р.

Антисептик-грунт для OSB-плит

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Лоскутный воск

16 р.

Лоскутный воск

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Антисептик против грибка и плесени

16 р.

Антисептик против грибка и плесени

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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