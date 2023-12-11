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Бюро находок в Центральном районе Минска

Договорная

Найдены детские перчатки на парковке м-на Корона

Минск, Центральный

Договорная

Утерян номерной знак 7550 СР-7 в районе ТЦ Глобо н

Минск, Центральный

Розыск, пропал кот,2 года, зовут Макс

Договорная

Розыск, пропал кот,2 года, зовут Макс

Минск, Центральный

Пульт автовышки Газон Next

Договорная

Пульт автовышки Газон Next

Минск, Центральный

Бесплатно

найден кейс airpods (пр. победітелей/мінск арена)

Минск, Центральный

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Договорная

Утеряны очки

Минск, Центральный

Договорная

Утеряны в г.Минск документы на имя Соленое Николай

Минск, Центральный

Xros 3

Договорная

Xros 3

Минск, Центральный

Договорная

Утерян ключ от авто Suzuki

Минск, Центральный

Договорная

Ищу соседку, чтобы снять квартиру в Минске

Минск, Центральный

Найдена сумка

Договорная

Найдена сумка

Минск, Центральный

Документы и коробка на Xros 3

Договорная

Документы и коробка на Xros 3

Минск, Центральный

Договорная

Перевозка ищу срочно бус для перевозки

Минск, Центральный

Договорная

Находка

Минск, Центральный

Договорная

Утеряны часы Appel Watch серебристые

Минск, Центральный

Утерян гос номер

Договорная

Утерян гос номер

Минск, Центральный

Найден гос. номер.

Договорная

Найден гос. номер.

Минск, Центральный

Утеря

Договорная

Утеря

Минск, Центральный

Договорная

Утеряна банковская карта

Минск, Центральный

Договорная

Потерян портфель

Минск, Центральный

Потеря

Договорная

Потеря

Минск, Центральный

Потерял air pods верните пожалуйста

Договорная

Потерял air pods верните пожалуйста

Минск, Центральный

Найдены ключи связка ключей

Договорная

Найдены ключи связка ключей

Минск, Центральный

Договорная

Найден наушник беспроводной 29.12.2022

Минск, Центральный

26 октября были утеряны серые наушники. Вероятно,

Договорная

26 октября были утеряны серые наушники. Вероятно,

Минск, Центральный

Договорная

Утерян авто ключ от машины МИЦУБИСИ Mitsubishi

Минск, Центральный

Ноходки

Договорная

Ноходки

Минск, Центральный

Найден браслет бесплатно Забирайте

Договорная

Найден браслет бесплатно Забирайте

Минск, Центральный

Молодой кобель в дар

Бесплатно

Молодой кобель в дар

Минск, Центральный

Пенал

Договорная

Пенал

Минск, Центральный

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