Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Центральном районе Минска
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Найдены детские перчатки на парковке м-на Корона
Минск, Центральный
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Утерян номерной знак 7550 СР-7 в районе ТЦ Глобо н
Минск, Центральный
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Розыск, пропал кот,2 года, зовут Макс
Минск, Центральный
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Пульт автовышки Газон Next
Минск, Центральный
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найден кейс airpods (пр. победітелей/мінск арена)
Минск, Центральный
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Утеряны очки
Минск, Центральный
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Утеряны в г.Минск документы на имя Соленое Николай
Минск, Центральный
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Xros 3
Минск, Центральный
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Утерян ключ от авто Suzuki
Минск, Центральный
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Ищу соседку, чтобы снять квартиру в Минске
Минск, Центральный
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Найдена сумка
Минск, Центральный
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Документы и коробка на Xros 3
Минск, Центральный
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Перевозка ищу срочно бус для перевозки
Минск, Центральный
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Находка
Минск, Центральный
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Утеряны часы Appel Watch серебристые
Минск, Центральный
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Утерян гос номер
Минск, Центральный
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Найден гос. номер.
Минск, Центральный
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Утеря
Минск, Центральный
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Утеряна банковская карта
Минск, Центральный
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Потерян портфель
Минск, Центральный
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Потеря
Минск, Центральный
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Потерял air pods верните пожалуйста
Минск, Центральный
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Найдены ключи связка ключей
Минск, Центральный
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Найден наушник беспроводной 29.12.2022
Минск, Центральный
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26 октября были утеряны серые наушники. Вероятно,
Минск, Центральный
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Утерян авто ключ от машины МИЦУБИСИ Mitsubishi
Минск, Центральный
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Ноходки
Минск, Центральный
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Найден браслет бесплатно Забирайте
Минск, Центральный
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Молодой кобель в дар
Минск, Центральный
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Пенал
Минск, Центральный