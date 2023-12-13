Товары от Куфар Маркета
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Бытовки, кунги в Центральном районе Минска
5 150 р.
Контейнер 40 футов,высокий 2.9 метр
Минск, Центральный
2 000 р.
бытовка
Минск, Центральный
4 800 р.
Морской контейнер 20 фут.
Минск, Центральный
1 903.98 р.
Бытовка
Минск, Центральный
15 230 р.
Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
4 000 р.
Бытовка 9,7х3,10
Минск, Центральный
12 600 р.
Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
12 600 р.
Бытовка (прорабская) из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
36 400 р.
Мобильное (модульное здание) 7м*4,9м Под заказ
Минск, Центральный
33 000 р.
Мобильное (модульное здание) 6м*4,8м Под заказ
Минск, Центральный
3 800 р.
Морской контейнер 20,40 футов
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
6 400 р.
Бытовка строительная утепленная - зимний вариант
Минск, Центральный
16 250 р.
Бытовка 2.4х6
Минск, Центральный
15 770 р.
Бытовка 2.4х6
Минск, Центральный
30 000 р.
Модульный гараж 6м*6м*2.65м В НАЛИЧИИ
Минск, Центральный
17 400 р.
Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
12 600 р.
Бытовка из сэндвич панелей
Минск, Центральный
15 480 р.
Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
20 295 р.
Мобильное здание из сэндвич 6000*2800*2630(h) Под заказ
Минск, Центральный
33 000 р.
Модульное здание 4,8*6 Под заказ
Минск, Центральный
12 600 р.
Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
35 400 р.
Продается мобил здание 4800*6000*2500 Под заказ
Минск, Центральный
12 600 р.
Бытовка из сэндвич панелей 2,4*6 ПОД ЗАКАЗ
Минск, Центральный
18 800 р.
Мобильный гараж для мотоцикла
Минск, Центральный
33 590 р.
В наличии Мобильное (модульное здание) 6м*5м
Минск, Центральный
23 000 р.
Торговый павильон
Минск, Центральный
9 000 р.
Прицеп-бытовка
Минск, Центральный
1 000 р.
Пост охраны, бытовка, кпп, вагончик, будка сторожа
Минск, Центральный
7 620 р.
Дачный дом (батовка) 6х3
Минск, Центральный
8 000 р.
Бытовка раздевалка.
Минск, Центральный
4 000 р.
Контейнер с доставкой
Минск, Центральный
6 100 р.
Дом, бытовка.
Минск, Центральный
9 000 р.
Бытовой комплекс 6*7,2 м
Минск, Центральный
45 000 р.
Бытовое помещение+весовая
Минск, Центральный
3 000 р.
Бытовое помещение
Минск, Центральный
100 р.
Аренда склада-контейнера, гараж, хозблок
Минск, Центральный
10 980 р.
Купить строительный вагончик, бытовку, хозблок
Минск, Центральный
160 р.
Аренда бытовки, вагончик, бытовка в аренду
Минск, Центральный
1 000 р.
Бытовка
Минск, Центральный
350 р.
Металлический контейнер/ шкаф для инструментов
Минск, Центральный
6 000 р.
Продам бытовку
Минск, Центральный
1 000 р.
Пост охраны, бытовка, кпп, вагончик, будка сторожа
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
5 800 р.
Морской контейнер 12,2м 29,28м2
Витебская, Орша
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
3 700 р.
Морской контейнер 20ф6метров
Минск, Октябрьский
1 050 р.
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ
Гомель
1 500 р.
Бытовое помещение
Гомель