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Ремонт и стройка

Бытовки, кунги в Центральном районе Минска

Контейнер 40 футов,высокий 2.9 метр

5 150 р.

Контейнер 40 футов,высокий 2.9 метр

Минск, Центральный

бытовка

2 000 р.

бытовка

Минск, Центральный

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Морской контейнер 20 фут.

4 800 р.

Морской контейнер 20 фут.

Минск, Центральный

Бытовка

1 903.98 р.

Бытовка

Минск, Центральный

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

15 230 р.

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Бытовка 9,7х3,10

4 000 р.

Бытовка 9,7х3,10

Минск, Центральный

Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ

12 600 р.

Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Бытовка (прорабская) из сэндвич 2,4*6 Под заказ

12 600 р.

Бытовка (прорабская) из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Мобильное (модульное здание) 7м*4,9м Под заказ

36 400 р.

Мобильное (модульное здание) 7м*4,9м Под заказ

Минск, Центральный

Мобильное (модульное здание) 6м*4,8м Под заказ

33 000 р.

Мобильное (модульное здание) 6м*4,8м Под заказ

Минск, Центральный

Морской контейнер 20,40 футов

3 800 р.

Морской контейнер 20,40 футов

Минск, Центральный

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бытовка строительная утепленная - зимний вариант

6 400 р.

Бытовка строительная утепленная - зимний вариант

Минск, Центральный

Бытовка 2.4х6

16 250 р.

Бытовка 2.4х6

Минск, Центральный

Бытовка 2.4х6

15 770 р.

Бытовка 2.4х6

Минск, Центральный

Модульный гараж 6м*6м*2.65м В НАЛИЧИИ

30 000 р.

Модульный гараж 6м*6м*2.65м В НАЛИЧИИ

Минск, Центральный

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

17 400 р.

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Бытовка из сэндвич панелей

12 600 р.

Бытовка из сэндвич панелей

Минск, Центральный

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

15 480 р.

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Мобильное здание из сэндвич 6000*2800*2630(h) Под заказ

20 295 р.

Мобильное здание из сэндвич 6000*2800*2630(h) Под заказ

Минск, Центральный

Модульное здание 4,8*6 Под заказ

33 000 р.

Модульное здание 4,8*6 Под заказ

Минск, Центральный

Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ

12 600 р.

Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Продается мобил здание 4800*6000*2500 Под заказ

35 400 р.

Продается мобил здание 4800*6000*2500 Под заказ

Минск, Центральный

Бытовка из сэндвич панелей 2,4*6 ПОД ЗАКАЗ

12 600 р.

Бытовка из сэндвич панелей 2,4*6 ПОД ЗАКАЗ

Минск, Центральный

Мобильный гараж для мотоцикла

18 800 р.

Мобильный гараж для мотоцикла

Минск, Центральный

В наличии Мобильное (модульное здание) 6м*5м

33 590 р.

В наличии Мобильное (модульное здание) 6м*5м

Минск, Центральный

Торговый павильон

23 000 р.

Торговый павильон

Минск, Центральный

Прицеп-бытовка

9 000 р.

Прицеп-бытовка

Минск, Центральный

Пост охраны, бытовка, кпп, вагончик, будка сторожа

1 000 р.

Пост охраны, бытовка, кпп, вагончик, будка сторожа

Минск, Центральный

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Дачный дом (батовка) 6х3

7 620 р.

Дачный дом (батовка) 6х3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бытовка раздевалка.

8 000 р.

Бытовка раздевалка.

Минск, Центральный

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Контейнер с доставкой

4 000 р.

Контейнер с доставкой

Минск, Центральный

Дом, бытовка.

6 100 р.

Дом, бытовка.

Минск, Центральный

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Бытовой комплекс 6*7,2 м

9 000 р.

Бытовой комплекс 6*7,2 м

Минск, Центральный

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Бытовое помещение+весовая

45 000 р.

Бытовое помещение+весовая

Минск, Центральный

Бытовое помещение

3 000 р.

Бытовое помещение

Минск, Центральный

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Аренда склада-контейнера, гараж, хозблок

100 р.

Аренда склада-контейнера, гараж, хозблок

Минск, Центральный

Купить строительный вагончик, бытовку, хозблок

10 980 р.

Купить строительный вагончик, бытовку, хозблок

Минск, Центральный

Аренда бытовки, вагончик, бытовка в аренду

160 р.

Аренда бытовки, вагончик, бытовка в аренду

Минск, Центральный

Бытовка

1 000 р.

Бытовка

Минск, Центральный

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Металлический контейнер/ шкаф для инструментов

350 р.

Металлический контейнер/ шкаф для инструментов

Минск, Центральный

Продам бытовку

6 000 р.

Продам бытовку

Минск, Центральный

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Пост охраны, бытовка, кпп, вагончик, будка сторожа

1 000 р.

Пост охраны, бытовка, кпп, вагончик, будка сторожа

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 20ф6метров

3 700 р.

Морской контейнер 20ф6метров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

1 050 р.

Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

Гомель

Доставка по Беларуси
Бытовое помещение

1 500 р.

Бытовое помещение

Гомель

Доставка по Беларуси
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