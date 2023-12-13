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Боксы для жестких дисков
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Компьютерная техникаПериферия и аксессуары

Боксы для жестких дисков в Центральном районе Минска

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Минск, Центральный

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5''

19.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5''

Минск, Центральный

Боксы для жесткого диска SSD, HDD 2.5'' USB

17.99 р.

Боксы для жесткого диска SSD, HDD 2.5'' USB

Минск, Центральный

Agestar 3.5'' hdd external box, внешний бокс

60 р.

Agestar 3.5'' hdd external box, внешний бокс

Минск, Центральный

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Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Минск, Центральный

Бокс для накопителей M.2 Ugreen CM400 10902

95 р.

Бокс для накопителей M.2 Ugreen CM400 10902

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Переключатель питания SATA Orico 1105SS-BK Шасси

90 р.

Переключатель питания SATA Orico 1105SS-BK Шасси

Минск, Центральный

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Крепление HDD для ноутбука Lenovo DDC3HLZ3HBL

Договорная

Крепление HDD для ноутбука Lenovo DDC3HLZ3HBL

Минск, Центральный

переходник адаптер MSATA TO SATА3

30 р.

переходник адаптер MSATA TO SATА3

Минск, Центральный

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB

17.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB

Минск, Советский

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'

17.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'

Минск, Фрунзенский

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0/3.0

19.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0/3.0

Минск, Советский

AgeStar USB 3.0 переходник Sata на Usb3.0

25 р.

AgeStar USB 3.0 переходник Sata на Usb3.0

Минск, Октябрьский

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Бокс Orico 2.5

30 р.

Бокс Orico 2.5

Минск, Октябрьский

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Бокс кейс для HDD SSD 2.5 диска Ugreen USB Type C

50 р.

Бокс кейс для HDD SSD 2.5 диска Ugreen USB Type C

Минск, Фрунзенский

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Бокс для ssd m.2 Baseus CAYPH-E0G

50 р.

Бокс для ssd m.2 Baseus CAYPH-E0G

Минск, Октябрьский

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Корпус YOTTAMASTER для 4 HDD - USB3.0

290 р.

Корпус YOTTAMASTER для 4 HDD - USB3.0

Минск, Фрунзенский

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Внешний бокс SATA-USB 3.0 адаптер переходник

19 р.

Внешний бокс SATA-USB 3.0 адаптер переходник

Минск, Ленинский

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Бокс для жесткого диска Gembird

12 р.

Бокс для жесткого диска Gembird

Минск, Октябрьский

Переходник адаптер SATA - USB

10 р.

Переходник адаптер SATA - USB

Минск, Октябрьский

Box Бокс кейс Orico для M.2 M2 SSD NVME SATA новый

40 р.

Box Бокс кейс Orico для M.2 M2 SSD NVME SATA новый

Минск, Фрунзенский

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Переходник DVD-HDD 12,7мм

8 р.

Переходник DVD-HDD 12,7мм

Минск, Первомайский

Корпус Satechi алюминиевый USB3.0 Type-C для 2,5''

95 р.

Корпус Satechi алюминиевый USB3.0 Type-C для 2,5''

Минск, Советский

Внешний бокс SSD ORICO M.2 NVMe/SATA Type-С 10Gb/s

75 р.

Внешний бокс SSD ORICO M.2 NVMe/SATA Type-С 10Gb/s

Минск, Фрунзенский

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Бокс для дисков SSD Baseus

35 р.

Бокс для дисков SSD Baseus

Минск, Советский

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ORICO 2189U3 USB3.0 SATA SSD HDD BOX 2.5 бок

35 р.

ORICO 2189U3 USB3.0 SATA SSD HDD BOX 2.5 бок

Минск, Фрунзенский

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Корпус Box Бокс кейс для M.2 M2 SSD NVME, SATA нов

105 р.

Корпус Box Бокс кейс для M.2 M2 SSD NVME, SATA нов

Минск, Фрунзенский

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Бокс для накопителей 2.5'' Gembird EE2-U3S-5-S

29.99 р.

Бокс для накопителей 2.5'' Gembird EE2-U3S-5-S

Минск, Фрунзенский

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Бокс для M.2 SSD Sata/NVMe выход U.2 (SFF-8639)

25 р.

Бокс для M.2 SSD Sata/NVMe выход U.2 (SFF-8639)

Минск, Фрунзенский

переносной HDD

Договорная

переносной HDD

Минск, Ленинский

Бокс для накопителей 2.5'' и 3.5'' AgeStar 3UBT

100 р.

Бокс для накопителей 2.5'' и 3.5'' AgeStar 3UBT

Минск, Московский

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Orico M2 SATA SSD бокс кейс корпус адаптер переход

40 р.

Orico M2 SATA SSD бокс кейс корпус адаптер переход

Минск, Заводской

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Коробки для дисков

2.60 р.

Коробки для дисков

Минск, Фрунзенский

Внешний бокс ADATA Nobility NH92 Silver

20 р.

Внешний бокс ADATA Nobility NH92 Silver

Минск, Фрунзенский

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Контейнер (бокс) для M2-SATA SSD Orico

60 р.

Контейнер (бокс) для M2-SATA SSD Orico

Минск, Фрунзенский

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Чехол для жесткого диска SSD, HDD

8 р.

Чехол для жесткого диска SSD, HDD

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Док-станция для HDD SATA/IDE Yucun

76 р.

Док-станция для HDD SATA/IDE Yucun

Гродно

Доставка по Беларуси
Бокс для накопителей M.2 Ugreen CM400 10902

95 р.

Бокс для накопителей M.2 Ugreen CM400 10902

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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