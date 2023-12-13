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Бизнес в сфере услуг в Центральном районе Минска

Продам готовый бизнес (коворкинг) в Минске.

19 500 р.

Продам готовый бизнес (коворкинг) в Минске.

Минск, Центральный

Продается фирма по продаже памятников или открою д

340 000 р.

Продается фирма по продаже памятников или открою д

Минск, Центральный

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Студия фитнеса

35 000 р.

Студия фитнеса

Минск, Центральный

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Готовый бизнес/Сеть гостиничных апартаментов

80 000 р.

Готовый бизнес/Сеть гостиничных апартаментов

Минск, Центральный

Кофейни Мобильные

1 995 р.

Кофейни Мобильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Напарника-компаньона в мастерскую приглашаю

Договорная

Напарника-компаньона в мастерскую приглашаю

Минск, Центральный

ЧУП с мастерскими на Комсомольской (не агентство)

70 000 р.

ЧУП с мастерскими на Комсомольской (не агентство)

Минск, Центральный

Кофейня самообслуживания

8 500 р.

Кофейня самообслуживания

Минск, Центральный

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Продам готовый бизнес по воздушным шарам

1 900 р.

Продам готовый бизнес по воздушным шарам

Минск, Центральный

Стационар *Продажа бизнеса по уходу за пожилыми лю

160 000 р.

Стационар *Продажа бизнеса по уходу за пожилыми лю

Минск, Центральный

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Продаются домены для сайта по скважинам

499 р.

Продаются домены для сайта по скважинам

Минск, Центральный

Сайты для самозанятых, ИП, ООО.

190 р.

Сайты для самозанятых, ИП, ООО.

Минск, Центральный

Прибыльный готовый арендный бизнес

16 400 р.

Прибыльный готовый арендный бизнес

Минск, Центральный

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Готовый бизнес в Польше

Договорная

Готовый бизнес в Польше

Минск, Центральный

ПВЗ Wildberries под ключ SALE 20%

15 500 р.

ПВЗ Wildberries под ключ SALE 20%

Минск, Центральный

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Продается печатный салон в ЦУМе

16 000 р.

Продается печатный салон в ЦУМе

Минск, Центральный

700 р.

Продам ООО

Минск, Центральный

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Тату студия

12 500 р.

Тату студия

Минск, Центральный

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Продаю фулфилмент(складские услуги) в Минске

35 000 р.

Продаю фулфилмент(складские услуги) в Минске

Минск, Центральный

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Логопедические кабинеты

Договорная

Логопедические кабинеты

Минск, Центральный

Бизнес. Оценка бизнеса перед покупкой.

450 р.

Бизнес. Оценка бизнеса перед покупкой.

Минск, Центральный

Прокат инструмента (бизнес) - готовый сайт

1 900 р.

Прокат инструмента (бизнес) - готовый сайт

Минск, Центральный

3 пункта выдачи Ozon

Бесплатно

3 пункта выдачи Ozon

Минск, Центральный

Готовый свадебный бизнес

4 500 р.

Готовый свадебный бизнес

Минск, Центральный

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Договорная

Интернет площадка

Минск, Центральный

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45 000 р.

Барбершоп в центре Минска с госарендой

Минск, Центральный

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Продается аудиторская компания

Договорная

Продается аудиторская компания

Минск, Центральный

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Срочно Стоматология в Минске

Договорная

Срочно Стоматология в Минске

Минск, Центральный

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Готовый рекламный бизнес

500 р.

Готовый рекламный бизнес

Минск, Центральный

Домен KAKA.BY

Договорная

Домен KAKA.BY

Минск, Центральный

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Нарисую картину по номерам под заказ.

50 р.

Нарисую картину по номерам под заказ.

Минск, Центральный

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Кресла педикюрные.

200 р.

Кресла педикюрные.

Минск, Центральный

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Продам ООО включен парк Яндекс Такси

2 500 р.

Продам ООО включен парк Яндекс Такси

Минск, Центральный

Продажа детского игрового пространства

63 000 р.

Продажа детского игрового пространства

Минск, Центральный

Студия Красоты

14 000 р.

Студия Красоты

Минск, Центральный

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Куплю бухгалтерскую компанию

30 000 р.

Куплю бухгалтерскую компанию

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Студия интерьерной печати

50 772.80 р.

Студия интерьерной печати

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Договорная

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кофейни Мобильные

1 995 р.

Кофейни Мобильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый, работающий бизнес

10 000 р.

Готовый, работающий бизнес

Витебск

Доставка по Беларуси
Куплю бухгалтерскую компанию

30 000 р.

Куплю бухгалтерскую компанию

Минск, Центральный

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