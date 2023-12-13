Бизнес в сфере услуг в Центральном районе Минска
19 500 р.
Продам готовый бизнес (коворкинг) в Минске.
Минск, Центральный
340 000 р.
Продается фирма по продаже памятников или открою д
Минск, Центральный
35 000 р.
Студия фитнеса
Минск, Центральный
80 000 р.
Готовый бизнес/Сеть гостиничных апартаментов
Минск, Центральный
1 995 р.
Кофейни Мобильные
Минск, Центральный
Договорная
Напарника-компаньона в мастерскую приглашаю
Минск, Центральный
70 000 р.
ЧУП с мастерскими на Комсомольской (не агентство)
Минск, Центральный
8 500 р.
Кофейня самообслуживания
Минск, Центральный
1 900 р.
Продам готовый бизнес по воздушным шарам
Минск, Центральный
160 000 р.
Стационар *Продажа бизнеса по уходу за пожилыми лю
Минск, Центральный
499 р.
Продаются домены для сайта по скважинам
Минск, Центральный
190 р.
Сайты для самозанятых, ИП, ООО.
Минск, Центральный
16 400 р.
Прибыльный готовый арендный бизнес
Минск, Центральный
Договорная
Готовый бизнес в Польше
Минск, Центральный
15 500 р.
ПВЗ Wildberries под ключ SALE 20%
Минск, Центральный
16 000 р.
Продается печатный салон в ЦУМе
Минск, Центральный
700 р.
Продам ООО
Минск, Центральный
12 500 р.
Тату студия
Минск, Центральный
35 000 р.
Продаю фулфилмент(складские услуги) в Минске
Минск, Центральный
Договорная
Логопедические кабинеты
Минск, Центральный
450 р.
Бизнес. Оценка бизнеса перед покупкой.
Минск, Центральный
1 900 р.
Прокат инструмента (бизнес) - готовый сайт
Минск, Центральный
Бесплатно
3 пункта выдачи Ozon
Минск, Центральный
4 500 р.
Готовый свадебный бизнес
Минск, Центральный
Договорная
Интернет площадка
Минск, Центральный
45 000 р.
Барбершоп в центре Минска с госарендой
Минск, Центральный
Договорная
Продается аудиторская компания
Минск, Центральный
Договорная
Срочно Стоматология в Минске
Минск, Центральный
500 р.
Готовый рекламный бизнес
Минск, Центральный
Договорная
Домен KAKA.BY
Минск, Центральный
50 р.
Нарисую картину по номерам под заказ.
Минск, Центральный
200 р.
Кресла педикюрные.
Минск, Центральный
2 500 р.
Продам ООО включен парк Яндекс Такси
Минск, Центральный
63 000 р.
Продажа детского игрового пространства
Минск, Центральный
14 000 р.
Студия Красоты
Минск, Центральный
30 000 р.
Куплю бухгалтерскую компанию
Минск, Центральный
50 772.80 р.
Студия интерьерной печати
Минск, Центральный