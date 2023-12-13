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Бинокли и телескопы в Центральном районе Минска

Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Онлайн-заказ

185.65 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Konus Basic 8x21

Онлайн-заказ

75.50 р.

Бинокль Konus Basic 8x21

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Онлайн-заказ

75 р.

Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль БЕРКУТ 10х50 СОМЗ (природный раскрас)

190 р.

Бинокль БЕРКУТ 10х50 СОМЗ (природный раскрас)

Минск, Центральный

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Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Онлайн-заказ

169 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 223

Онлайн-заказ

23 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 223

Минск, Центральный

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 223

Онлайн-заказ

23 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 223

Минск, Центральный

Бинокуляр лупа-очки с подсветкой MG81007-A

Онлайн-заказ

33 р.

Бинокуляр лупа-очки с подсветкой MG81007-A

Минск, Центральный

Третья рука JM501 с линзой 60 мм

Онлайн-заказ

28 р.

Третья рука JM501 с линзой 60 мм

Минск, Центральный

Продам телескоп

80 р.

Продам телескоп

Минск, Центральный

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Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

64.90 р.

Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

187.90 р.

Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Bushnell (16х52)

27.90 р.

Монокуляр Bushnell (16х52)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Carl Zeiss Jena 15х50 Pentekarem

590 р.

Бинокль Carl Zeiss Jena 15х50 Pentekarem

Минск, Центральный

Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус

Онлайн-заказ

38 р.

Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль ударопрочный Binoculars 7070 430FT AT 1000YDS

Онлайн-заказ

75 р.

Бинокль ударопрочный Binoculars 7070 430FT AT 1000YDS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп на штативе Bushneel

Онлайн-заказ

36 р.
28 р.-22%

Телескоп на штативе Bushneel

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 297

Онлайн-заказ

39 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 297

Минск, Центральный

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 260

Онлайн-заказ

27 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 260

Минск, Центральный

Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота

Онлайн-заказ

69 р.

Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль 8х30

280 р.

Бинокль 8х30

Минск, Центральный

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Бинокуляр - Лупа налобная с подсветкой 3 LED MG81000-G

Онлайн-заказ

55 р.

Бинокуляр - Лупа налобная с подсветкой 3 LED MG81000-G

Минск, Центральный

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 297

Онлайн-заказ

39 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 297

Минск, Центральный

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Красный, 223

Онлайн-заказ

23 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Красный, 223

Минск, Центральный

Телескоп на штативе Bushneel

Онлайн-заказ

36 р.
28 р.-22%

Телескоп на штативе Bushneel

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус

Онлайн-заказ

38 р.

Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лупа Налобная со светодиодной подсветкой, арт. TH-9202

Онлайн-заказ

30 р.

Лупа Налобная со светодиодной подсветкой, арт. TH-9202

Минск, Центральный

Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота

Онлайн-заказ

69 р.

Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль портативный.

50 р.

Бинокль портативный.

Минск, Центральный

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Бинокль Поиск 8X21

45 р.

Бинокль Поиск 8X21

Минск, Центральный

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Бинокль Трофи 10х50WA

40 р.

Бинокль Трофи 10х50WA

Минск, Центральный

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Бинокль 7х42 БелОМО

1 350 р.

Бинокль 7х42 БелОМО

Минск, Центральный

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Бинокль 7х35 ''ширик'' Japan

190 р.

Бинокль 7х35 ''ширик'' Japan

Минск, Центральный

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Стойка GRIFON-2400NB

85 р.

Стойка GRIFON-2400NB

Минск, Центральный

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Бинокль 7х50

320 р.

Бинокль 7х50

Минск, Центральный

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Бинокль Target BAK4 20x50

119 р.

Бинокль Target BAK4 20x50

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Монокуляр Veber MН 10x25 Ultra Sport 23224

Онлайн-заказ

92.89 р.

Монокуляр Veber MН 10x25 Ultra Sport 23224

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Carl Zeiss Conquest 15X45 T*

1 450 р.

Бинокль Carl Zeiss Conquest 15X45 T*

Минск, Центральный

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Набор (микроскоп и телескоп) Levenhuk LabZZ MT2

Онлайн-заказ

203.90 р.

Набор (микроскоп и телескоп) Levenhuk LabZZ MT2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль БПЦ 8 х 30. СССР

350 р.

Бинокль БПЦ 8 х 30. СССР

Минск, Центральный

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Бинокль БПЦ5 8х30М, КОМЗ, Россия, оригинал, 2011г

330 р.

Бинокль БПЦ5 8х30М, КОМЗ, Россия, оригинал, 2011г

Минск, Центральный

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Телескоп Celestron NexStar 130 SLT

1 250 р.

Телескоп Celestron NexStar 130 SLT

Минск, Центральный

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Телескоп Meade Infinity 60 мм (США) в отличном сос

430 р.

Телескоп Meade Infinity 60 мм (США) в отличном сос

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

65 р.

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Онлайн-заказ

185.65 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Konus Basic 8x21

Онлайн-заказ

75.50 р.

Бинокль Konus Basic 8x21

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Онлайн-заказ

75 р.

Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

29 р.

Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

Витебск

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Онлайн-заказ

169 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

64.90 р.

Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

187.90 р.

Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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