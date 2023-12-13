Товары от Куфар Маркета
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Бинокли и телескопы в Центральном районе Минска
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185.65 р.
Телескоп Levenhuk LabZZ T2
Минск, Центральный
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75.50 р.
Бинокль Konus Basic 8x21
Минск, Центральный
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75 р.
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4
Минск, Центральный
190 р.
Бинокль БЕРКУТ 10х50 СОМЗ (природный раскрас)
Минск, Центральный
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169 р.
Телескоп Levenhuk LabZZ T1
Минск, Центральный
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23 р.
Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 223
Минск, Центральный
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23 р.
Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 223
Минск, Центральный
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33 р.
Бинокуляр лупа-очки с подсветкой MG81007-A
Минск, Центральный
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28 р.
Третья рука JM501 с линзой 60 мм
Минск, Центральный
80 р.
Продам телескоп
Минск, Центральный
64.90 р.
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70
Минск, Центральный
187.90 р.
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой
Минск, Центральный
27.90 р.
Монокуляр Bushnell (16х52)
Минск, Центральный
590 р.
Бинокль Carl Zeiss Jena 15х50 Pentekarem
Минск, Центральный
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38 р.
Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус
Минск, Центральный
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75 р.
Бинокль ударопрочный Binoculars 7070 430FT AT 1000YDS
Минск, Центральный
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Телескоп на штативе Bushneel
Минск, Центральный
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39 р.
Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 297
Минск, Центральный
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27 р.
Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 260
Минск, Центральный
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69 р.
Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота
Минск, Центральный
280 р.
Бинокль 8х30
Минск, Центральный
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55 р.
Бинокуляр - Лупа налобная с подсветкой 3 LED MG81000-G
Минск, Центральный
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39 р.
Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 297
Минск, Центральный
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23 р.
Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Красный, 223
Минск, Центральный
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Телескоп на штативе Bushneel
Минск, Центральный
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38 р.
Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус
Минск, Центральный
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30 р.
Лупа Налобная со светодиодной подсветкой, арт. TH-9202
Минск, Центральный
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69 р.
Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота
Минск, Центральный
50 р.
Бинокль портативный.
Минск, Центральный
45 р.
Бинокль Поиск 8X21
Минск, Центральный
40 р.
Бинокль Трофи 10х50WA
Минск, Центральный
1 350 р.
Бинокль 7х42 БелОМО
Минск, Центральный
190 р.
Бинокль 7х35 ''ширик'' Japan
Минск, Центральный
85 р.
Стойка GRIFON-2400NB
Минск, Центральный
320 р.
Бинокль 7х50
Минск, Центральный
119 р.
Бинокль Target BAK4 20x50
Минск, Центральный
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92.89 р.
Монокуляр Veber MН 10x25 Ultra Sport 23224
Минск, Центральный
1 450 р.
Бинокль Carl Zeiss Conquest 15X45 T*
Минск, Центральный
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203.90 р.
Набор (микроскоп и телескоп) Levenhuk LabZZ MT2
Минск, Центральный
350 р.
Бинокль БПЦ 8 х 30. СССР
Минск, Центральный
330 р.
Бинокль БПЦ5 8х30М, КОМЗ, Россия, оригинал, 2011г
Минск, Центральный
1 250 р.
Телескоп Celestron NexStar 130 SLT
Минск, Центральный
430 р.
Телескоп Meade Infinity 60 мм (США) в отличном сос
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
65 р.
Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок
Минск, Фрунзенский
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185.65 р.
Телескоп Levenhuk LabZZ T2
Минск, Центральный
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75.50 р.
Бинокль Konus Basic 8x21
Минск, Центральный
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75 р.
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4
Минск, Центральный
29 р.
Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат
Витебск
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169 р.
Телескоп Levenhuk LabZZ T1
Минск, Центральный
64.90 р.
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70
Минск, Центральный
187.90 р.
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой
Минск, Центральный