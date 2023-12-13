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ЭлектроникаАудиотехника

Новые товары с доставкой в Центральном районе Минска

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ХИТ 2023 года-Мощная акустическая система портативная блютуз колонка ZQS-8210

199 р.

ХИТ 2023 года-Мощная акустическая система портативная блютуз колонка ZQS-8210

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Портативная мощная колонка BT Speaker ZQS-8210 радио, караоке, цветомузыка

199 р.

Портативная мощная колонка BT Speaker ZQS-8210 радио, караоке, цветомузыка

Витебск

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Nakatomi FS-10

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88.17 р.

Беспроводная колонка Nakatomi FS-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Jet.A PBS-100 (камуфляж)

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78.17 р.

Беспроводная колонка Jet.A PBS-100 (камуфляж)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Jet.A PBS-100 (красный)

Онлайн-заказ

78.21 р.

Беспроводная колонка Jet.A PBS-100 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Philips BT3900W/00

Онлайн-заказ

76.40 р.

Беспроводная колонка Philips BT3900W/00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка SmartBuy Boom SBS-4000

Онлайн-заказ

84.26 р.

Беспроводная колонка SmartBuy Boom SBS-4000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Soundmax SM-PS5011B

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85.71 р.

Беспроводная колонка Soundmax SM-PS5011B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колонка с умным дисплеем Яндекс Станция Дуо Макс

1 299 р.

Колонка с умным дисплеем Яндекс Станция Дуо Макс

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Колонка SmartBuy TUBER MKII SBS-4300 (черная/красная)

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48.63 р.

Колонка SmartBuy TUBER MKII SBS-4300 (черная/красная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Магнитола Ritmix RBB-100BT

Онлайн-заказ

61.17 р.

Магнитола Ritmix RBB-100BT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Jet.A PBS-20 (голубой)

Онлайн-заказ

33.10 р.

Беспроводная колонка Jet.A PBS-20 (голубой)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная акустика Defender Z4 (65508)

Онлайн-заказ

33.98 р.

Портативная акустика Defender Z4 (65508)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная акустика OKLICK OK-116 2.0 (черный)

Онлайн-заказ

35 р.

Портативная акустика OKLICK OK-116 2.0 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колонка KS-IS KS-329 Black

Онлайн-заказ

47.97 р.

Колонка KS-IS KS-329 Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная акустика OKLICK OK-118 2.0 (черный)

Онлайн-заказ

33 р.

Портативная акустика OKLICK OK-118 2.0 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Digma S-32

Онлайн-заказ

40.18 р.

Беспроводная колонка Digma S-32

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная акустика OKLICK OK-126 2.0 (черный)

Онлайн-заказ

37.49 р.

Портативная акустика OKLICK OK-126 2.0 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Jet.A PBS-20 (красный)

Онлайн-заказ

32.27 р.

Беспроводная колонка Jet.A PBS-20 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка SmartBuy Bloom SBS-170

Онлайн-заказ

131.51 р.

Беспроводная колонка SmartBuy Bloom SBS-170

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Soundmax SM-PS5020B (красный)

Онлайн-заказ

97.86 р.

Беспроводная колонка Soundmax SM-PS5020B (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция Макс НОВАЯ

890 р.

Умная колонка Яндекс Станция Макс НОВАЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция 2 , НОВЫЕ

470 р.

Умная колонка Яндекс Станция 2 , НОВЫЕ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Колонка SVEN PS-275

Онлайн-заказ

107.88 р.

Колонка SVEN PS-275

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колонки BBK BTA604

Онлайн-заказ

90.44 р.

Колонки BBK BTA604

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка SmartBuy Tuber MKII SBS-4100

Онлайн-заказ

49.38 р.

Беспроводная колонка SmartBuy Tuber MKII SBS-4100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Hoco HC11 Bora sports BT (красный)

Онлайн-заказ

33.45 р.

Беспроводная колонка Hoco HC11 Bora sports BT (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная акустика SVEN 120 Черный

Онлайн-заказ

29 р.

Портативная акустика SVEN 120 Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Borofone BR1 (голубой)

Онлайн-заказ

32 р.

Беспроводная колонка Borofone BR1 (голубой)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колонка для вечеринок Supra SMB-880

Онлайн-заказ

504.76 р.

Колонка для вечеринок Supra SMB-880

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колонка для вечеринок Dialog AP-1030

Онлайн-заказ

358.84 р.

Колонка для вечеринок Dialog AP-1030

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колонка для вечеринок Supra SMB-950

Онлайн-заказ

812.32 р.

Колонка для вечеринок Supra SMB-950

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колонка для вечеринок Dialog AO-20

Онлайн-заказ

297.85 р.

Колонка для вечеринок Dialog AO-20

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колонка для вечеринок Eltronic 20-19 Dance Box 300

Онлайн-заказ

230.75 р.

Колонка для вечеринок Eltronic 20-19 Dance Box 300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Awei Y280 (черный)

Онлайн-заказ

170.87 р.

Беспроводная колонка Awei Y280 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка Edifier D12 (черный)

Онлайн-заказ

355.30 р.

Беспроводная колонка Edifier D12 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка BBK BTA608

Онлайн-заказ

273.19 р.

Беспроводная колонка BBK BTA608

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная колонка Prestigio SmartVoice (темно-серый)

Онлайн-заказ

213.58 р.

Умная колонка Prestigio SmartVoice (темно-серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колонка для вечеринок Ginzzu GM-219

Онлайн-заказ

220.92 р.

Колонка для вечеринок Ginzzu GM-219

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция Мини 2 без часов (серый опал)

Онлайн-заказ

241.92 р.

Умная колонка Яндекс Станция Мини 2 без часов (серый опал)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция Лайт (капучино)

Онлайн-заказ

191.14 р.

Умная колонка Яндекс Станция Лайт (капучино)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная колонка Яндекс Станция Лайт (мята)

Онлайн-заказ

187.92 р.

Умная колонка Яндекс Станция Лайт (мята)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная колонка JBL Clip 4 (темно-синий/розовый)

Онлайн-заказ

218.30 р.

Беспроводная колонка JBL Clip 4 (темно-синий/розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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