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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Центральном районе Минска

Шина шанца бандаж на шею старше1 года

Договорная

Шина шанца бандаж на шею старше1 года

Минск, Центральный

Наколенники турмалиновые с магнитами(облегченная модель)  ( набор 2 шт)

Онлайн-заказ

20 р.

Наколенники турмалиновые с магнитами(облегченная модель)  ( набор 2 шт)

Минск, Центральный

Подушка бандаж

22 р.

Подушка бандаж

Минск, Центральный

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ПРОКАТ - Реклинатор ORLETT CS-150 (кольца Дельбе)

17 р.

ПРОКАТ - Реклинатор ORLETT CS-150 (кольца Дельбе)

Минск, Центральный

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Трусики обдукционные ПИО-09-05.

25 р.

Трусики обдукционные ПИО-09-05.

Минск, Центральный

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Бандаж голеностопый

Онлайн-заказ

16 р.
12 р.-25%

Бандаж голеностопый

Минск, Центральный

Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бандаж для беременных

7 р.

Бандаж для беременных

Минск, Центральный

ПРОКАТ - Бандаж голеностопа полужесткий

13 р.

ПРОКАТ - Бандаж голеностопа полужесткий

Минск, Центральный

Корректор осанки

15 р.

Корректор осанки

Минск, Центральный

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Ортопедический реклинатор

20 р.

Ортопедический реклинатор

Минск, Центральный

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ПРОКАТ - Поддерживающая косыночная повязка для руки OPTIO RL 2-1

13 р.

ПРОКАТ - Поддерживающая косыночная повязка для руки OPTIO RL 2-1

Минск, Центральный

Компрессионные чулки, размер L

40 р.

Компрессионные чулки, размер L

Минск, Центральный

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Продам бандаж

49 р.

Продам бандаж

Минск, Центральный

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Бондаж для осанки спины Orlett CS150

50 р.

Бондаж для осанки спины Orlett CS150

Минск, Центральный

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Корректор большого пальца

20 р.

Корректор большого пальца

Минск, Центральный

Бандаж на плечевой сустав ARM302 Prolife Orto

60 р.

Бандаж на плечевой сустав ARM302 Prolife Orto

Минск, Центральный

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Бандаж для беременных+ трусики

19 р.

Бандаж для беременных+ трусики

Минск, Центральный

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Корсет Orlett грудопоясничный размер XL

500 р.

Корсет Orlett грудопоясничный размер XL

Минск, Центральный

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Корсет ортопедический

110 р.

Корсет ортопедический

Минск, Центральный

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Бандаж

30 р.

Бандаж

Минск, Центральный

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Ортопедический реклинатор

40 р.

Ортопедический реклинатор

Минск, Центральный

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Наколенник orlett

120 р.

Наколенник orlett

Минск, Центральный

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Бандаж фиксирующий

40 р.

Бандаж фиксирующий

Минск, Центральный

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Бандаж фиксирующий плечевой

50 р.

Бандаж фиксирующий плечевой

Минск, Центральный

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Наколенник

50 р.

Наколенник

Минск, Центральный

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корректор осанки реклинатор детский

60 р.

корректор осанки реклинатор детский

Минск, Центральный

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Абдукационные трусики 18 размера

8 р.

Абдукационные трусики 18 размера

Минск, Центральный

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Бандаж

25 р.

Бандаж

Минск, Центральный

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Корсет грудо-поясничный

80 р.

Корсет грудо-поясничный

Минск, Центральный

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Бандаж фиксирующий плечевой новый

55 р.

Бандаж фиксирующий плечевой новый

Минск, Центральный

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Orlett фиксатор голеностопного сустава (бандаж)

65 р.

Orlett фиксатор голеностопного сустава (бандаж)

Минск, Центральный

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Турмалиновый пояс для спины.

45 р.

Турмалиновый пояс для спины.

Минск, Центральный

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Бандаж послеоперационный по линии груди модель0117

30 р.

Бандаж послеоперационный по линии груди модель0117

Минск, Центральный

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Бандаж на плечевой сустав и руку

70 р.

Бандаж на плечевой сустав и руку

Минск, Центральный

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Корректор осанки 15 р.

15 р.

Корректор осанки 15 р.

Минск, Центральный

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Корректор осанки

45 р.

Корректор осанки

Минск, Центральный

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Детский Корректор осанки

45 р.

Детский Корректор осанки

Минск, Центральный

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Бандаж Oppo 2162 размер S

40 р.

Бандаж Oppo 2162 размер S

Минск, Центральный

Бандаж голеностопа/ортез/фиксатор

3 р.

Бандаж голеностопа/ортез/фиксатор

Минск, Центральный

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОЯСНИЧНЫЙ ORLETT, р-р XXXL

130 р.

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОЯСНИЧНЫЙ ORLETT, р-р XXXL

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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