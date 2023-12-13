Товары от Куфар Маркета
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Бандажи в Центральном районе Минска
Договорная
Шина шанца бандаж на шею старше1 года
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
20 р.
Наколенники турмалиновые с магнитами(облегченная модель) ( набор 2 шт)
Минск, Центральный
22 р.
Подушка бандаж
Минск, Центральный
17 р.
ПРОКАТ - Реклинатор ORLETT CS-150 (кольца Дельбе)
Минск, Центральный
14.90 р.
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace
Минск, Центральный
14.90 р.
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power
Минск, Центральный
25 р.
Трусики обдукционные ПИО-09-05.
Минск, Центральный
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Бандаж голеностопый
Минск, Центральный
120 р.
Подушка отводящая (абдукционная)
Минск, Центральный
7 р.
Бандаж для беременных
Минск, Центральный
13 р.
ПРОКАТ - Бандаж голеностопа полужесткий
Минск, Центральный
15 р.
Корректор осанки
Минск, Центральный
20 р.
Ортопедический реклинатор
Минск, Центральный
13 р.
ПРОКАТ - Поддерживающая косыночная повязка для руки OPTIO RL 2-1
Минск, Центральный
40 р.
Компрессионные чулки, размер L
Минск, Центральный
49 р.
Продам бандаж
Минск, Центральный
50 р.
Бондаж для осанки спины Orlett CS150
Минск, Центральный
20 р.
Корректор большого пальца
Минск, Центральный
60 р.
Бандаж на плечевой сустав ARM302 Prolife Orto
Минск, Центральный
19 р.
Бандаж для беременных+ трусики
Минск, Центральный
500 р.
Корсет Orlett грудопоясничный размер XL
Минск, Центральный
110 р.
Корсет ортопедический
Минск, Центральный
30 р.
Бандаж
Минск, Центральный
40 р.
Ортопедический реклинатор
Минск, Центральный
120 р.
Наколенник orlett
Минск, Центральный
40 р.
Бандаж фиксирующий
Минск, Центральный
50 р.
Бандаж фиксирующий плечевой
Минск, Центральный
50 р.
Наколенник
Минск, Центральный
60 р.
корректор осанки реклинатор детский
Минск, Центральный
8 р.
Абдукационные трусики 18 размера
Минск, Центральный
25 р.
Бандаж
Минск, Центральный
80 р.
Корсет грудо-поясничный
Минск, Центральный
55 р.
Бандаж фиксирующий плечевой новый
Минск, Центральный
65 р.
Orlett фиксатор голеностопного сустава (бандаж)
Минск, Центральный
45 р.
Турмалиновый пояс для спины.
Минск, Центральный
30 р.
Бандаж послеоперационный по линии груди модель0117
Минск, Центральный
70 р.
Бандаж на плечевой сустав и руку
Минск, Центральный
15 р.
Корректор осанки 15 р.
Минск, Центральный
45 р.
Корректор осанки
Минск, Центральный
45 р.
Детский Корректор осанки
Минск, Центральный
40 р.
Бандаж Oppo 2162 размер S
Минск, Центральный
3 р.
Бандаж голеностопа/ортез/фиксатор
Минск, Центральный
130 р.
КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОЯСНИЧНЫЙ ORLETT, р-р XXXL
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
4.50 р.
Бандаж для лица.
Минск, Заводской
14.90 р.
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace
Минск, Центральный
14.90 р.
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power
Минск, Центральный
120 р.
Подушка отводящая (абдукционная)
Минск, Центральный