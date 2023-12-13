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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамКоляски

Аксессуары для колясок в Центральном районе Минска

Адаптеры к коляске CybexАдаптеры к коляске Cybex

50 р.

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Адаптеры к коляске Cybex

Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, морской, арт.84163Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, морской, арт.84163

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71.60 р.

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Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, морской, арт.84163

Доставка по Беларуси
REER Защита от дождя PEVA на коляску Classic+, универсальная, с замком, арт.84069REER Защита от дождя PEVA на коляску Classic+, универсальная, с замком, арт.84069

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64.49 р.

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REER Защита от дождя PEVA на коляску Classic+, универсальная, с замком, арт.84069

Доставка по Беларуси
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, черный, арт.84151Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, черный, арт.84151

Онлайн-заказ

71.60 р.

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Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, черный, арт.84151

Доставка по Беларуси
Универсальная москитная сетка для кроватки BabyOnoУниверсальная москитная сетка для кроватки BabyOno

Онлайн-заказ

43.49 р.

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Универсальная москитная сетка для кроватки BabyOno

Доставка по Беларуси
REER Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, арт.72049REER Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, арт.72049

Онлайн-заказ

31.79 р.

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REER Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, арт.72049

Доставка по Беларуси
Moon Foot Muff конверт-накидка Германия КАК НОВЫЙ Moon Foot Muff конверт-накидка Германия КАК НОВЫЙ

90 р.

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Moon Foot Muff конверт-накидка Германия КАК НОВЫЙ

Babyzen Новый Зонт от солнца для коляски YoYoBabyzen Новый Зонт от солнца для коляски YoYo

99 р.

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Babyzen Новый Зонт от солнца для коляски YoYo

Адаптеры переходники для коляски автолюлькиАдаптеры переходники для коляски автолюльки

30 р.

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Адаптеры переходники для коляски автолюльки

Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, белая, 60х120 см, арт.71545Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, белая, 60х120 см, арт.71545

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19.19 р.

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Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, белая, 60х120 см, арт.71545

Доставка по Беларуси
ROXY Сетка москитная универсальная на коляску ROXY-KIDSROXY Сетка москитная универсальная на коляску ROXY-KIDS

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5.18 р.

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ROXY Сетка москитная универсальная на коляску ROXY-KIDS

Доставка по Беларуси
REER Москитная сетка для переноски новорожденных, белая, арт. 71557REER Москитная сетка для переноски новорожденных, белая, арт. 71557

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14.69 р.

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REER Москитная сетка для переноски новорожденных, белая, арт. 71557

Доставка по Беларуси
REER Москитная сетка для переноски новорожденных, чёрная, арт. 74858REER Москитная сетка для переноски новорожденных, чёрная, арт. 74858

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16.19 р.

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REER Москитная сетка для переноски новорожденных, чёрная, арт. 74858

Доставка по Беларуси
REER Тент для детской коляски, тёмно-синий, арт.8411.1REER Тент для детской коляски, тёмно-синий, арт.8411.1

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16.19 р.

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REER Тент для детской коляски, тёмно-синий, арт.8411.1

Доставка по Беларуси
Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, чёрная, 60х120 см, арт.74857Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, чёрная, 60х120 см, арт.74857

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22.19 р.

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Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, чёрная, 60х120 см, арт.74857

Доставка по Беларуси
Накидка для ног CybexНакидка для ног Cybex

450 р.

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Накидка для ног Cybex

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Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, серый меланж, арт.84181Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, серый меланж, арт.84181

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88.35 р.

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Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, серый меланж, арт.84181

Доставка по Беларуси
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, мятный, арт.84173Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, мятный, арт.84173

Онлайн-заказ

64.48 р.

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Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, мятный, арт.84173

Доставка по Беларуси
REER Защита от дождя и ветра для детского кресла RainSafe Baby, серый, арт.84051REER Защита от дождя и ветра для детского кресла RainSafe Baby, серый, арт.84051

Онлайн-заказ

69.44 р.

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REER Защита от дождя и ветра для детского кресла RainSafe Baby, серый, арт.84051

Доставка по Беларуси
REER Защита от дождя и ветра для колясок багги и спортваген RainSafe Active, серый, арт.84041REER Защита от дождя и ветра для колясок багги и спортваген RainSafe Active, серый, арт.84041

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56.99 р.

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REER Защита от дождя и ветра для колясок багги и спортваген RainSafe Active, серый, арт.84041

Доставка по Беларуси
Reer Защита от дождя PEVA для узких двойных колясок Tandem, арт.73887Reer Защита от дождя PEVA для узких двойных колясок Tandem, арт.73887

Онлайн-заказ

59.90 р.

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Reer Защита от дождя PEVA для узких двойных колясок Tandem, арт.73887

Доставка по Беларуси
Reer Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, размер XL, арт.70533Reer Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, размер XL, арт.70533

Онлайн-заказ

63.99 р.

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Reer Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, размер XL, арт.70533

Доставка по Беларуси
Чехлы на колеса Roxy kidsЧехлы на колеса Roxy kids

15 р.

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Чехлы на колеса Roxy kids

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Сумка для мамы X-lander Сумка для мамы X-lander

70 р.

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Сумка для мамы X-lander

Доставка по Беларуси
Адаптер Bugaboo для автокресла Maxi CosiАдаптер Bugaboo для автокресла Maxi Cosi

100 р.

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Адаптер Bugaboo для автокресла Maxi Cosi

Конверт в коляску + варежки. МуфтаКонверт в коляску + варежки. Муфта

130 р.

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Конверт в коляску + варежки. Муфта

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Чехол на ножки peg perego Чехол на ножки peg perego

35 р.

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Чехол на ножки peg perego

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Зимний конверт MimaЗимний конверт Mima

150 р.

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Зимний конверт Mima

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Москитная сетка на коляскуМоскитная сетка на коляску

5 р.

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Москитная сетка на коляску

Чехлы на колеса Чехлы на колеса

25 р.

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Чехлы на колеса

Конверт детский (зимний) в коляску Stokke FootmuffКонверт детский (зимний) в коляску Stokke Footmuff

210 р.

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Конверт детский (зимний) в коляску Stokke Footmuff

теплые пуховые варежки для коляски mansitaтеплые пуховые варежки для коляски mansita

49 р.

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теплые пуховые варежки для коляски mansita

Вкладыш в коляску HappyBabyВкладыш в коляску HappyBaby

15 р.

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Вкладыш в коляску HappyBaby

Питание для манежа Craco, подключается к матрасикуПитание для манежа Craco, подключается к матрасику

20 р.

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Питание для манежа Craco, подключается к матрасику

Чехол Graco на коляскуЧехол Graco на коляску

30 р.

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Чехол Graco на коляску

КонвертКонверт

40 р.

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Конверт

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Конверт в коляску Конверт в коляску

80 р.

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Конверт в коляску

Муфта для коляски Муфта для коляски

15 р.

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Муфта для коляски

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Чехлы для коляски диаметр около 31 см. Б/у немногоЧехлы для коляски диаметр около 31 см. Б/у немного

10 р.

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Чехлы для коляски диаметр около 31 см. Б/у немного

Подстаканник Babyzen Подстаканник Babyzen

60 р.

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Подстаканник Babyzen

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Подстаканник bugaboo оригиналПодстаканник bugaboo оригинал

99 р.

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Подстаканник bugaboo оригинал

Конверт для коляски с варежки для коляски EmmaКонверт для коляски с варежки для коляски Emma

280 р.

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Конверт для коляски с варежки для коляски Emma

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Stokke: Эргорюкзак, зонтик, футмуф, китStokke: Эргорюкзак, зонтик, футмуф, кит

Договорная

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Stokke: Эргорюкзак, зонтик, футмуф, кит

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Товары с доставкой от магазинов

Тёплая накидка на ножки для прогулочной коляски

25 р.

Тёплая накидка на ножки для прогулочной коляски

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, морской, арт.84163

Онлайн-заказ

71.60 р.

Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, морской, арт.84163

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REER Защита от дождя PEVA на коляску Classic+, универсальная, с замком, арт.84069

Онлайн-заказ

64.49 р.

REER Защита от дождя PEVA на коляску Classic+, универсальная, с замком, арт.84069

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, черный, арт.84151

Онлайн-заказ

71.60 р.

Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, черный, арт.84151

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальная москитная сетка для кроватки BabyOno

Онлайн-заказ

43.49 р.

Универсальная москитная сетка для кроватки BabyOno

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REER Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, арт.72049

Онлайн-заказ

31.79 р.

REER Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, арт.72049

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, белая, 60х120 см, арт.71545

Онлайн-заказ

19.19 р.

Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, белая, 60х120 см, арт.71545

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ROXY Сетка москитная универсальная на коляску ROXY-KIDS

Онлайн-заказ

5.18 р.

ROXY Сетка москитная универсальная на коляску ROXY-KIDS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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