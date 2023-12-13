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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Аккумуляторы для телефонов в Центральном районе Минска

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
аккумулятор новый для NOKIA BL-4B,BP-6M , опт

10 р.

аккумулятор новый для NOKIA BL-4B,BP-6M , опт

Минск, Центральный

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Аккумулятор батарея акб iPhone 4 4s 5 5s 5c 5с

Договорная

Аккумулятор батарея акб iPhone 4 4s 5 5s 5c 5с

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор батарея акб iPhone 6 6s plus 7

Договорная

Аккумулятор батарея акб iPhone 6 6s plus 7

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея акб

Договорная

Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея акб

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор honor huawei акб батарея

Договорная

Аккумулятор honor huawei акб батарея

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея

Договорная

Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

0.99 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Договорная

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор, акб iPhone 7 Plus, 7+

15 р.

Аккумулятор, акб iPhone 7 Plus, 7+

Минск, Центральный

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iPhone 7+ plus АКБ

15 р.

iPhone 7+ plus АКБ

Минск, Центральный

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iPhone X АКБ

15 р.

iPhone X АКБ

Минск, Центральный

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iPhone 7 АКБ

10 р.

iPhone 7 АКБ

Минск, Центральный

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iPhone 11 АКБ 85%

15 р.

iPhone 11 АКБ 85%

Минск, Центральный

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Аккамулятор на Xiaomi

Договорная

Аккамулятор на Xiaomi

Минск, Центральный

Аккумуляторы, Батареи, АКБ для Xiaomi

25 р.

Аккумуляторы, Батареи, АКБ для Xiaomi

Минск, Центральный

Аккумулятор BN57 Poco x3 Poco x4 pro

35 р.

Аккумулятор BN57 Poco x3 Poco x4 pro

Минск, Центральный

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Iphone X , ZeepDeep 3100 mAh, без ошибки

70 р.

Iphone X , ZeepDeep 3100 mAh, без ошибки

Минск, Центральный

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Аккумулятор, батарея (АКБ) для Nokia

Договорная

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Nokia

Минск, Центральный

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Sony

Договорная

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Sony

Минск, Центральный

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Samsung

Договорная

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Samsung

Минск, Центральный

Аккумуляторы для iPhone X/XS/XR/11/12

55 р.

Аккумуляторы для iPhone X/XS/XR/11/12

Минск, Центральный

Xiaomi BN - 37

10 р.

Xiaomi BN - 37

Минск, Центральный

Аккумулятор, Батарея, АКБ для Xiaomi/Huawei

25 р.

Аккумулятор, Батарея, АКБ для Xiaomi/Huawei

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Iphone x аккумулятор ориг. 81% остаток

15 р.

Iphone x аккумулятор ориг. 81% остаток

Минск, Центральный

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Защитное стекло KST 2.5D для Lenovo Tab M9 (2023) 9.0 TB-310 прозрачное

Онлайн-заказ

25 р.
19.99 р.-20%

Защитное стекло KST 2.5D для Lenovo Tab M9 (2023) 9.0 TB-310 прозрачное

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батарея на Xaomi

5 р.

Батарея на Xaomi

Минск, Центральный

Аккумулятор BN62 оригинал для Xiaomi redmi 9T

45 р.

Аккумулятор BN62 оригинал для Xiaomi redmi 9T

Минск, Центральный

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Аккумулятор (аккумуляторная батарея) LENOVO BL194

13 р.

Аккумулятор (аккумуляторная батарея) LENOVO BL194

Минск, Центральный

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Аккумулятор Samsung

15 р.

Аккумулятор Samsung

Минск, Центральный

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Батарейка HUAWEI HB5V1

10 р.

Батарейка HUAWEI HB5V1

Минск, Центральный

Лот запчастей для телефона Samsung

150 р.

Лот запчастей для телефона Samsung

Минск, Центральный

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Батарея для телефона HTC Desire 526G dual sim

5 р.

Батарея для телефона HTC Desire 526G dual sim

Минск, Центральный

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Аккумулятор Samsung оригинал (AB553446BU)

10 р.

Аккумулятор Samsung оригинал (AB553446BU)

Минск, Центральный

BM5R аккумулятор

25 р.

BM5R аккумулятор

Минск, Центральный

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Аккумуляторы для самоделок и ремонта

Договорная

Аккумуляторы для самоделок и ремонта

Минск, Центральный

Аккумуляторы, батареи на Iphone

Договорная

Аккумуляторы, батареи на Iphone

Минск, Центральный

Батарейки от сотовых бушные.

1 р.

Батарейки от сотовых бушные.

Минск, Центральный

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АКБ Батарея для iPhone 5S 5 новая ГАРАНТИЯ

15 р.

АКБ Батарея для iPhone 5S 5 новая ГАРАНТИЯ

Минск, Центральный

Батарея аккумулятор HB356687ECW

18 р.

Батарея аккумулятор HB356687ECW

Минск, Центральный

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Аккамулятор TеXеT

10 р.

Аккамулятор TеXеT

Минск, Центральный

Аккумуляторы от разных телефонов

Договорная

Аккумуляторы от разных телефонов

Минск, Центральный

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Prestigio батареи новые продам

15 р.

Prestigio батареи новые продам

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси

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