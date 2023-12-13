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Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Прочие аксессуары для телефонов для телефонов в Первомайском районе Минска

Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

55 р.

Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Наушники fiio FD11 и амбушюры fiio HS19

254 р.

Наушники fiio FD11 и амбушюры fiio HS19

Минск, Первомайский

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Телефон 4 штуки продам

Договорная

Телефон 4 штуки продам

Минск, Первомайский

Гарнитура наушники Nokia HS-23

25 р.

Гарнитура наушники Nokia HS-23

Минск, Первомайский

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Наушники беспроводные из ЕС

29.99 р.

Наушники беспроводные из ЕС

Минск, Первомайский

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iPad 7

200 р.

iPad 7

Минск, Первомайский

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Беспородные наушники

20 р.

Беспородные наушники

Минск, Первомайский

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Коробка AirPods Pro

40 р.

Коробка AirPods Pro

Минск, Первомайский

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Коробка IPhone 14 PRO

50 р.

Коробка IPhone 14 PRO

Минск, Первомайский

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Портативное устройство VoIP с зарядным устройством

45 р.

Портативное устройство VoIP с зарядным устройством

Минск, Первомайский

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EarPods apple с разъёмом Lightning оригинал

25 р.

EarPods apple с разъёмом Lightning оригинал

Минск, Первомайский

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Гарнитура «NOKIA» HS-82 (новая).

30 р.

Гарнитура «NOKIA» HS-82 (новая).

Минск, Первомайский

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Стабилизатор DJI OM 5

450 р.

Стабилизатор DJI OM 5

Минск, Первомайский

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Селфи палка

5 р.

Селфи палка

Минск, Первомайский

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Подставка для телефона из дуба

15 р.

Подставка для телефона из дуба

Минск, Первомайский

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Брелки СЛОН из Тайланда

17 р.

Брелки СЛОН из Тайланда

Минск, Первомайский

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Брелок из Токио оригинал дерево

25 р.

Брелок из Токио оригинал дерево

Минск, Первомайский

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Камера эндоскоп 2 м на телефон

30 р.

Камера эндоскоп 2 м на телефон

Минск, Первомайский

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контроллер для смартфона GameSir X2

90 р.

контроллер для смартфона GameSir X2

Минск, Первомайский

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Триггеры

10 р.

Триггеры

Минск, Первомайский

Новый стабилизатор Zhiyun smooth 4

250 р.

Новый стабилизатор Zhiyun smooth 4

Минск, Первомайский

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Коробка от iphone 5s + кейс для наушников

Договорная

Коробка от iphone 5s + кейс для наушников

Минск, Первомайский

наушники проводные новые и б/у

4 р.

наушники проводные новые и б/у

Минск, Первомайский

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Очки виртуальной реальности для смартфона

40 р.

Очки виртуальной реальности для смартфона

Минск, Первомайский

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Гарнитура наушники для Nokia 6230 (HDS-3)

8 р.

Гарнитура наушники для Nokia 6230 (HDS-3)

Минск, Первомайский

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Мобильный фотопринтер Xiaomi

190 р.

Мобильный фотопринтер Xiaomi

Минск, Первомайский

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Защитное стекло для смартфона Sotacs 9H

7 р.

Защитное стекло для смартфона Sotacs 9H

Минск, Первомайский

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Очки вирт.реальности для смартфона

18 р.

Очки вирт.реальности для смартфона

Минск, Первомайский

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Наушники беспроводные Urban Vitamin Byron ENC

120 р.

Наушники беспроводные Urban Vitamin Byron ENC

Минск, Первомайский

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Панорамная камера Huawei 360 EnVizion cv60

75 р.

Панорамная камера Huawei 360 EnVizion cv60

Минск, Первомайский

Браслет USB Type C

3 р.

Браслет USB Type C

Минск, Первомайский

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Чехол на AirPods, новый, relax

7 р.

Чехол на AirPods, новый, relax

Минск, Первомайский

Для мобильных телефонов, Рабочие батарейки

Договорная

Для мобильных телефонов, Рабочие батарейки

Минск, Первомайский

Чехол для телефона айфон xr (iPhone xr) 2 ш

7 р.

Чехол для телефона айфон xr (iPhone xr) 2 ш

Минск, Первомайский

Протектор для кабеля защита usb панда

5 р.

Протектор для кабеля защита usb панда

Минск, Первомайский

Чехол Xonor x9a G5

15 р.

Чехол Xonor x9a G5

Минск, Первомайский

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подставка под телефон

Договорная

подставка под телефон

Минск, Первомайский

Телефоны на детали и аксессуары

55 р.

Телефоны на детали и аксессуары

Минск, Первомайский

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NOKIA 6500

5 р.

NOKIA 6500

Минск, Первомайский

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Наушники вакуумные проводные xiaomi

20 р.

Наушники вакуумные проводные xiaomi

Минск, Первомайский

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Аккумулятор для айфон iPhone 6 Plus

10 р.

Аккумулятор для айфон iPhone 6 Plus

Минск, Первомайский

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Очки

10 р.

Очки

Минск, Первомайский

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Модуль Cisco IP Phone 8800 Key Expansion

100 р.

Модуль Cisco IP Phone 8800 Key Expansion

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Онлайн-заказ

92 р.
89 р.-3%

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

55 р.

Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Магнитный кошелек для карт Leather Wallet MagSafe

14.99 р.

Магнитный кошелек для карт Leather Wallet MagSafe

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Bluetooth гарнитура Hoco E37 (белый)

Онлайн-заказ

41.65 р.

Bluetooth гарнитура Hoco E37 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

7 р.

Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

180 р.

Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Онлайн-заказ

45.50 р.
35 р.-23%

Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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