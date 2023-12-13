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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Первомайском районе Минска

Внешнее зарядное устройство 10000mAh Mi Power Bank

50 р.

Внешнее зарядное устройство 10000mAh Mi Power Bank

Минск, Первомайский

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Power bank 42800mAh. Новый. Солнечная зарядка.

130 р.

Power bank 42800mAh. Новый. Солнечная зарядка.

Минск, Первомайский

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Чехол на телефон Google pixel 4A 5G

25 р.

Чехол на телефон Google pixel 4A 5G

Минск, Первомайский

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Беспроводная зарядка

10 р.

Беспроводная зарядка

Минск, Первомайский

Наушники fiio FD11 и амбушюры fiio HS19

254 р.

Наушники fiio FD11 и амбушюры fiio HS19

Минск, Первомайский

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Чехол iPhone 13

20 р.

Чехол iPhone 13

Минск, Первомайский

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Чехол на iPhone 11 pro

10 р.

Чехол на iPhone 11 pro

Минск, Первомайский

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TRONIC Powerbank 10 000 mAh 2 цвета

30 р.

TRONIC Powerbank 10 000 mAh 2 цвета

Минск, Первомайский

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Защитное стекло Xiaomi Redmi 12 Note

10 р.

Защитное стекло Xiaomi Redmi 12 Note

Минск, Первомайский

чехол

15.50 р.

чехол

Минск, Первомайский

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Чехол iPhone 13 Pro натуральная кожа

60 р.

Чехол iPhone 13 Pro натуральная кожа

Минск, Первомайский

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Чехол iPhone (SE2020 8 7) Стекло iPhone 8

20 р.

Чехол iPhone (SE2020 8 7) Стекло iPhone 8

Минск, Первомайский

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блок на iphone

35 р.

блок на iphone

Минск, Первомайский

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Блок зарядки для айфон USB-C

20 р.

Блок зарядки для айфон USB-C

Минск, Первомайский

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Блок 20w Быстрая Зарядка iPhone

30 р.

Блок 20w Быстрая Зарядка iPhone

Минск, Первомайский

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Чехол на iphone 11pro

20 р.

Чехол на iphone 11pro

Минск, Первомайский

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MagSafe Charger

100 р.

MagSafe Charger

Минск, Первомайский

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Наушники Haylou S35 ANC (фиолетовый/оранжевый)

79 р.

Наушники Haylou S35 ANC (фиолетовый/оранжевый)

Минск, Первомайский

Прозрачный чехол на IPhone 13

5 р.

Прозрачный чехол на IPhone 13

Минск, Первомайский

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Индукционное зарядное устройство ИКЕА Новое

23 р.

Индукционное зарядное устройство ИКЕА Новое

Минск, Первомайский

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Чехол + попсокет на телефон Xiaomi Redmi 4x

2 р.

Чехол + попсокет на телефон Xiaomi Redmi 4x

Минск, Первомайский

Беспроводное зарядное Canyon CNS-WCS303B

60 р.

Беспроводное зарядное Canyon CNS-WCS303B

Минск, Первомайский

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Защитное стекло Iphone 12/12Pro

6 р.

Защитное стекло Iphone 12/12Pro

Минск, Первомайский

Кабель usb

15 р.

Кабель usb

Минск, Первомайский

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Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

55 р.

Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Чехол на Apple AirPods 1/2

3 р.

Чехол на Apple AirPods 1/2

Минск, Первомайский

Power bank повер банк

25 р.

Power bank повер банк

Минск, Первомайский

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Power bank varta

18 р.

Power bank varta

Минск, Первомайский

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Картхолдер для Apple iPhone Wallet MagSafe / Картхолдер для iPhone / MagSafe / Магнитный кошелёк

23 р.

Картхолдер для Apple iPhone Wallet MagSafe / Картхолдер для iPhone / MagSafe / Магнитный кошелёк

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное Ugreen 100W GaN

Онлайн-заказ

203.41 р.
179 р.-12%

Сетевое зарядное Ugreen 100W GaN

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Чехол для Honor 20 pro

10 р.

Чехол для Honor 20 pro

Минск, Первомайский

Чехол для Poco f5

10 р.

Чехол для Poco f5

Минск, Первомайский

Пауэрбанк «накопитель энергии» buro RC-5000B0

50 р.

Пауэрбанк «накопитель энергии» buro RC-5000B0

Минск, Первомайский

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Пауэрбанк buro RC-5000B0 Аккумулятор Батарея

50 р.

Пауэрбанк buro RC-5000B0 Аккумулятор Батарея

Минск, Первомайский

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Наушники Apple AirPods 1

99 р.

Наушники Apple AirPods 1

Минск, Первомайский

Наушники JBL Tune 230NC

129 р.

Наушники JBL Tune 230NC

Минск, Первомайский

Наушники Anker SoundCore Space Q45 (черный)

249 р.

Наушники Anker SoundCore Space Q45 (черный)

Минск, Первомайский

Чехол iPhone 12 Pro Max Onyx Ringke

40 р.

Чехол iPhone 12 Pro Max Onyx Ringke

Минск, Первомайский

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Кубик Apple 20W Original Адаптер iPad Apple

50 р.

Кубик Apple 20W Original Адаптер iPad Apple

Минск, Первомайский

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Чехлы для iphone XR, срочно.

5 р.

Чехлы для iphone XR, срочно.

Минск, Первомайский

Оранжевый новый чехол на iPhone 12 pro max

15 р.

Оранжевый новый чехол на iPhone 12 pro max

Минск, Первомайский

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Телефон 4 штуки продам

Договорная

Телефон 4 штуки продам

Минск, Первомайский

Новый чехол на iPhone 12 Pro Max

10 р.

Новый чехол на iPhone 12 Pro Max

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

34.99 р.

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

54.99 р.

Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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