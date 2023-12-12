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Ремонт и стройкаОкна и двери

Прочее в Первомайском районе Минска

Полотно дверное 60х200

10 р.

Полотно дверное 60х200

Минск, Первомайский

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Деревянные балконные окна

Бесплатно

Деревянные балконные окна

Минск, Первомайский

Дверь балконная. Дерево. 65-200 , двойной стеклопа

100 р.

Дверь балконная. Дерево. 65-200 , двойной стеклопа

Минск, Первомайский

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Перегородка офисная

50 р.

Перегородка офисная

Минск, Первомайский

замок на окна Winkhaus FSV 2328229. Детский замок

15 р.

замок на окна Winkhaus FSV 2328229. Детский замок

Минск, Первомайский

Стекло, стеклопакеты для теплицы, сарая, бани

Договорная

Стекло, стеклопакеты для теплицы, сарая, бани

Минск, Первомайский

Чипы-ключи для дома

Договорная

Чипы-ключи для дома

Минск, Первомайский

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Решетка на окно металл

80 р.

Решетка на окно металл

Минск, Первомайский

Металлические решетки

Бесплатно

Металлические решетки

Минск, Первомайский

Люк, дверца ревизионная 90х100

20 р.

Люк, дверца ревизионная 90х100

Минск, Первомайский

Дверь балконная стеклопакет

150 р.

Дверь балконная стеклопакет

Минск, Первомайский

Ремонт москитных сеток в Минске

Договорная

Ремонт москитных сеток в Минске

Минск, Первомайский

Доставка
Ремонт окон ПВХ в Минске

Договорная

Ремонт окон ПВХ в Минске

Минск, Первомайский

Доставка
Москитная сетка 120х67

60 р.

Москитная сетка 120х67

Минск, Первомайский

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Блокиратор дверей и ящиков / детский замок блокира

10 р.

Блокиратор дверей и ящиков / детский замок блокира

Минск, Первомайский

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Стекло дверное рифленое. Можно обмен

5 р.

Стекло дверное рифленое. Можно обмен

Минск, Первомайский

Дюбель рамный 190мм

21 р.

Дюбель рамный 190мм

Минск, Первомайский

Дверь массив

45 р.

Дверь массив

Минск, Первомайский

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Дверь стеклянная

160 р.

Дверь стеклянная

Минск, Первомайский

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решетка на окно

65 р.

решетка на окно

Минск, Первомайский

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Вентиляционные кольца

12 р.

Вентиляционные кольца

Минск, Первомайский

Балконная рама 235 высота 170 ширина

Договорная

Балконная рама 235 высота 170 ширина

Минск, Первомайский

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Продам стекло закаленное

Договорная

Продам стекло закаленное

Минск, Первомайский

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Двери в баню

330 р.

Двери в баню

Минск, Первомайский

Цилиндровый механизм

30 р.

Цилиндровый механизм

Минск, Первомайский

Противопожарный люк на чердак и кровлю 100х100

1 100 р.

Противопожарный люк на чердак и кровлю 100х100

Минск, Первомайский

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Дверные пороги 2 шт

Договорная

Дверные пороги 2 шт

Минск, Первомайский

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Бумага для оклейки окон

5 р.

Бумага для оклейки окон

Минск, Первомайский

стекло винтаж с узорами 3 шт

Договорная

стекло винтаж с узорами 3 шт

Минск, Первомайский

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Воздушный клин

15 р.

Воздушный клин

Минск, Первомайский

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Ручка двусторонняя СССР стерилизатор для шприцов

15 р.

Ручка двусторонняя СССР стерилизатор для шприцов

Минск, Первомайский

Стекло зеркальное

5 р.

Стекло зеркальное

Минск, Первомайский

Стекло узорчатое винтажное для дверей

5 р.

Стекло узорчатое винтажное для дверей

Минск, Первомайский

Шнур для москитной сетки 5 мм

12 р.

Шнур для москитной сетки 5 мм

Минск, Первомайский

СРОЧНО Профиль Аллюминиевый

Договорная

СРОЧНО Профиль Аллюминиевый

Минск, Первомайский

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Балконные двери и окна пвх

350 р.

Балконные двери и окна пвх

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Решетки

10 р.

Решетки

Минск, Первомайский

Металлическая решетка на окно 117,5х129,5см

70 р.

Металлическая решетка на окно 117,5х129,5см

Минск, Первомайский

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Пирамидка для перевозки стекла, стеклопакетов

250 р.

Пирамидка для перевозки стекла, стеклопакетов

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Белоозёрск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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