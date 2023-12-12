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Ремонт и стройка

Окна, двери в Первомайском районе Минска

Дверь балконная ПВХ.
vip

600 р.

Дверь балконная ПВХ.

Минск, Первомайский

Окна ПВХ для дачи и дома. Рассрочка 8 месяцев
vip

250 р.

Окна ПВХ для дачи и дома. Рассрочка 8 месяцев

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Полотно дверное 60х200

10 р.

Полотно дверное 60х200

Минск, Первомайский

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Двери в эмали Скандинавия стоимость за комплект

425 р.

Двери в эмали Скандинавия стоимость за комплект

Минск, Первомайский

Доставка
Дверь балконная ПВХ.
vip

600 р.

Дверь балконная ПВХ.

Минск, Первомайский

ЭКО шпон Albero Надёжность и Практичность.Полный комплект.

235 р.

ЭКО шпон Albero Надёжность и Практичность.Полный комплект.

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Накладки на замок

20 р.

Накладки на замок

Минск, Первомайский

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Скрытые двери (НЕВИДИМКИ)

550 р.

Скрытые двери (НЕВИДИМКИ)

Минск, Первомайский

Доставка
Входные двери недорого

390 р.

Входные двери недорого

Минск, Первомайский

Двери на дачу в деревню.По инд заказу

750 р.

Двери на дачу в деревню.По инд заказу

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Замок БОРДЕР

15 р.

Замок БОРДЕР

Минск, Первомайский

Межкомнатные Экошпон Низкие цены Полный комплект

259 р.

Межкомнатные Экошпон Низкие цены Полный комплект

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Петли дверные Morelli новые

15 р.

Петли дверные Morelli новые

Минск, Первомайский

Входные двери с зеркалом Лучшая цена

1 055 р.

Входные двери с зеркалом Лучшая цена

Минск, Первомайский

Доставка
Деревянные балконные окна

Бесплатно

Деревянные балконные окна

Минск, Первомайский

Пластиковые окна и двери

Бесплатно

Пластиковые окна и двери

Минск, Первомайский

80-я межкомнатная дверь

90 р.

80-я межкомнатная дверь

Минск, Первомайский

Эко шпон Albero Акция -20 Цена за комплект.

239 р.

Эко шпон Albero Акция -20 Цена за комплект.

Минск, Первомайский

Доставка
Дверь балконная. Дерево. 65-200 , двойной стеклопа

100 р.

Дверь балконная. Дерево. 65-200 , двойной стеклопа

Минск, Первомайский

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Входные и межкомнатные нестандартных размеров.

1 665 р.

Входные и межкомнатные нестандартных размеров.

Минск, Первомайский

Доставка
Двери классика в экошпоне по низким ценам

275 р.

Двери классика в экошпоне по низким ценам

Минск, Первомайский

Доставка
Балконный блок ПВХ в рассрочку до 12 мес

Договорная

Балконный блок ПВХ в рассрочку до 12 мес

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Двери с установкой

Договорная

Двери с установкой

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Межкомнатные двери

240 р.

Межкомнатные двери

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
юрСталь Монреаль

500 р.

юрСталь Монреаль

Минск, Первомайский

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Двери в Эмали Цена за комплект

385 р.

Двери в Эмали Цена за комплект

Минск, Первомайский

Доставка
Дверь входная металлическая

100 р.

Дверь входная металлическая

Минск, Первомайский

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Наличник, фурнитура дверная

3 р.

Наличник, фурнитура дверная

Минск, Первомайский

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Окна со стеклопакетом ,рама балконная раздвижная и

120 р.

Окна со стеклопакетом ,рама балконная раздвижная и

Минск, Первомайский

Двери межкомнатные и балконные с коробками из 4-к

Договорная

Двери межкомнатные и балконные с коробками из 4-к

Минск, Первомайский

Цена за комплект изготовления стандартных и нестандартных размеров.

235 р.

Цена за комплект изготовления стандартных и нестандартных размеров.

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Двери межкомнатные Минск

Договорная

Двери межкомнатные Минск

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Межкомнатные двери TOREX

328 р.

Межкомнатные двери TOREX

Минск, Первомайский

Входные двери Гарда

374.40 р.

Входные двери Гарда

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Входные двери любых размеров

760 р.

Входные двери любых размеров

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
АКЦИЯ Входные двери с БЕСПЛАТНОЙ установкой

1 300 р.

АКЦИЯ Входные двери с БЕСПЛАТНОЙ установкой

Минск, Первомайский

Доставка
Окна со стеклопакетом,французский балкон б/у

200 р.

Окна со стеклопакетом,французский балкон б/у

Минск, Первомайский

Межкомнатные и Входные лучшая цена за комплект.

225 р.

Межкомнатные и Входные лучшая цена за комплект.

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Межкомнатные двери экошпон Брама.Стоимость за комплект.

209 р.

Межкомнатные двери экошпон Брама.Стоимость за комплект.

Минск, Первомайский

Доставка
Однокамерные стеклопакеты с напылением

300 р.

Однокамерные стеклопакеты с напылением

Минск, Первомайский

Замок кодовый механический Меттэм ЗКП-2

50 р.

Замок кодовый механический Меттэм ЗКП-2

Минск, Первомайский

Окна Двери Пвх Балконные блоки и Рамы

Договорная

Окна Двери Пвх Балконные блоки и Рамы

Минск, Первомайский

Входная дверь из новостройки (бронь)

50 р.

Входная дверь из новостройки (бронь)

Минск, Первомайский

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Дверь межкомнатная

40 р.

Дверь межкомнатная

Минск, Первомайский

Двери межкомнатные

200 р.

Двери межкомнатные

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
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