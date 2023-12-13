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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Первомайском районе Минска

Старинные ватные ёлочные игрушки

Договорная

Старинные ватные ёлочные игрушки

Минск, Первомайский

Mylene farmer книга

80 р.

Mylene farmer книга

Минск, Первомайский

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Лампочки для новогодней гирлянды СССР

10 р.

Лампочки для новогодней гирлянды СССР

Минск, Первомайский

Швейная машинка

40 р.

Швейная машинка

Минск, Первомайский

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Японский фарфор кофейный сервиз

90 р.

Японский фарфор кофейный сервиз

Минск, Первомайский

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тортница времен СССР

18 р.

тортница времен СССР

Минск, Первомайский

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Чемодан 1960-х.

55 р.

Чемодан 1960-х.

Минск, Первомайский

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Советское серебро

85 р.

Советское серебро

Минск, Первомайский

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Вазочка, бронза, привезена из Индии.

65 р.

Вазочка, бронза, привезена из Индии.

Минск, Первомайский

Торшер напольный СССР

100 р.

Торшер напольный СССР

Минск, Первомайский

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Янтарь

80 р.

Янтарь

Минск, Первомайский

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Рюмочки в подстаканниках

15 р.

Рюмочки в подстаканниках

Минск, Первомайский

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Латунные заварочник, кофеник, для сливок

45 р.

Латунные заварочник, кофеник, для сливок

Минск, Первомайский

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Супница,ГДР

Договорная

Супница,ГДР

Минск, Первомайский

ШАШКИ ИЗ СССР.

10 р.

ШАШКИ ИЗ СССР.

Минск, Первомайский

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Кинопроектор Русь и Кинокамера Кварц

300 р.

Кинопроектор Русь и Кинокамера Кварц

Минск, Первомайский

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Сказки народов Европы и России (подборка)

Договорная

Сказки народов Европы и России (подборка)

Минск, Первомайский

Стереофонический кассетный магнитофон Ритм

35 р.

Стереофонический кассетный магнитофон Ритм

Минск, Первомайский

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Игрушки новогодние. СССР. Договорная.

Договорная

Игрушки новогодние. СССР. Договорная.

Минск, Первомайский

Статуэтка сова СССР

10 р.

Статуэтка сова СССР

Минск, Первомайский

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Счёты СССР

15 р.

Счёты СССР

Минск, Первомайский

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Крышечки фарфоровые для чайника, сахарницы

3 р.

Крышечки фарфоровые для чайника, сахарницы

Минск, Первомайский

Пробирки стекляные времен СССР

1.50 р.

Пробирки стекляные времен СССР

Минск, Первомайский

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Чемодан

15 р.

Чемодан

Минск, Первомайский

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Дед Мороз и Снегурочка. СССР. Договорная.

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка. СССР. Договорная.

Минск, Первомайский

Винтажная бижутерия США 60-70е годы

50 р.

Винтажная бижутерия США 60-70е годы

Минск, Первомайский

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Торшер. Винтаж.

200 р.

Торшер. Винтаж.

Минск, Первомайский

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Марки почта ссср

Договорная

Марки почта ссср

Минск, Первомайский

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ключница времён ссср

3 р.

ключница времён ссср

Минск, Первомайский

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Покрывало и накидка из тюля с вышивкой, СССР

Договорная

Покрывало и накидка из тюля с вышивкой, СССР

Минск, Первомайский

Карты таро новые

12 р.

Карты таро новые

Минск, Первомайский

Самовар электрический 1980 года

70 р.

Самовар электрический 1980 года

Минск, Первомайский

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Дед Мороз и Снегурочка СССР

10 р.

Дед Мороз и Снегурочка СССР

Минск, Первомайский

Набор рыбки

45 р.

Набор рыбки

Минск, Первомайский

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Игра электрическаяСССР,ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

65 р.

Игра электрическаяСССР,ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Минск, Первомайский

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Набор новых плакатных перьев СССР

20 р.

Набор новых плакатных перьев СССР

Минск, Первомайский

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Фотоальбом времён СССР

15 р.

Фотоальбом времён СССР

Минск, Первомайский

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Продаю

4 р.

Продаю

Минск, Первомайский

Верхушка на елку

15 р.

Верхушка на елку

Минск, Первомайский

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Книги 1941-1947гг

15 р.

Книги 1941-1947гг

Минск, Первомайский

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Фотовспышка

40 р.

Фотовспышка

Минск, Первомайский

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Ручная соковыжималка

40 р.

Ручная соковыжималка

Минск, Первомайский

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Иконки

Договорная

Иконки

Минск, Первомайский

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