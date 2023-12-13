Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Первомайском районе Минска
Договорная
Старинные ватные ёлочные игрушки
Минск, Первомайский
80 р.
Mylene farmer книга
Минск, Первомайский
10 р.
Лампочки для новогодней гирлянды СССР
Минск, Первомайский
40 р.
Швейная машинка
Минск, Первомайский
90 р.
Японский фарфор кофейный сервиз
Минск, Первомайский
18 р.
тортница времен СССР
Минск, Первомайский
55 р.
Чемодан 1960-х.
Минск, Первомайский
85 р.
Советское серебро
Минск, Первомайский
65 р.
Вазочка, бронза, привезена из Индии.
Минск, Первомайский
100 р.
Торшер напольный СССР
Минск, Первомайский
80 р.
Янтарь
Минск, Первомайский
15 р.
Рюмочки в подстаканниках
Минск, Первомайский
45 р.
Латунные заварочник, кофеник, для сливок
Минск, Первомайский
Договорная
Супница,ГДР
Минск, Первомайский
10 р.
ШАШКИ ИЗ СССР.
Минск, Первомайский
300 р.
Кинопроектор Русь и Кинокамера Кварц
Минск, Первомайский
Договорная
Сказки народов Европы и России (подборка)
Минск, Первомайский
35 р.
Стереофонический кассетный магнитофон Ритм
Минск, Первомайский
Договорная
Игрушки новогодние. СССР. Договорная.
Минск, Первомайский
10 р.
Статуэтка сова СССР
Минск, Первомайский
15 р.
Счёты СССР
Минск, Первомайский
3 р.
Крышечки фарфоровые для чайника, сахарницы
Минск, Первомайский
1.50 р.
Пробирки стекляные времен СССР
Минск, Первомайский
15 р.
Чемодан
Минск, Первомайский
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка. СССР. Договорная.
Минск, Первомайский
50 р.
Винтажная бижутерия США 60-70е годы
Минск, Первомайский
200 р.
Торшер. Винтаж.
Минск, Первомайский
Договорная
Марки почта ссср
Минск, Первомайский
3 р.
ключница времён ссср
Минск, Первомайский
Договорная
Покрывало и накидка из тюля с вышивкой, СССР
Минск, Первомайский
12 р.
Карты таро новые
Минск, Первомайский
70 р.
Самовар электрический 1980 года
Минск, Первомайский
10 р.
Дед Мороз и Снегурочка СССР
Минск, Первомайский
45 р.
Набор рыбки
Минск, Первомайский
65 р.
Игра электрическаяСССР,ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Минск, Первомайский
20 р.
Набор новых плакатных перьев СССР
Минск, Первомайский
15 р.
Фотоальбом времён СССР
Минск, Первомайский
4 р.
Продаю
Минск, Первомайский
15 р.
Верхушка на елку
Минск, Первомайский
15 р.
Книги 1941-1947гг
Минск, Первомайский
40 р.
Фотовспышка
Минск, Первомайский
40 р.
Ручная соковыжималка
Минск, Первомайский
Договорная
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Минск, Первомайский