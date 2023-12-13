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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Первомайском районе Минска

Игрушка электронная СССР, Загадка 1986 год.

40 р.

Игрушка электронная СССР, Загадка 1986 год.

Минск, Первомайский

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Набор солдатиков з-д им. 50-летия СССР ''Чапаевцы'

20 р.

Набор солдатиков з-д им. 50-летия СССР ''Чапаевцы'

Минск, Первомайский

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Фото экспонометр СССР

7 р.

Фото экспонометр СССР

Минск, Первомайский

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DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл

150 р.

DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл

Минск, Первомайский

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Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год

50 р.

Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год

Минск, Первомайский

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Книжки Макдональдс

5 р.

Книжки Макдональдс

Минск, Первомайский

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Банкнота Три рубля

3 р.

Банкнота Три рубля

Минск, Первомайский

Карточки Скуби-Ду

5 р.

Карточки Скуби-Ду

Минск, Первомайский

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Игрушка заводная СССР АВТО - ПЕРЕКРЕСТОК

70 р.

Игрушка заводная СССР АВТО - ПЕРЕКРЕСТОК

Минск, Первомайский

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Статуэтка фигурка Дракон символ Нового Года 2024

19.99 р.

Статуэтка фигурка Дракон символ Нового Года 2024

Минск, Первомайский

Монеты. ТОЛЬКО ЛОТ ЦЕЛИКОМ

180 р.

Монеты. ТОЛЬКО ЛОТ ЦЕЛИКОМ

Минск, Первомайский

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Колонки

80 р.

Колонки

Минск, Первомайский

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Пуговицы Петлица зацеп кольца ПМВ

20 р.

Пуговицы Петлица зацеп кольца ПМВ

Минск, Первомайский

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Оловянный солдат ручная роспись

80 р.

Оловянный солдат ручная роспись

Минск, Первомайский

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Кабура

30 р.

Кабура

Минск, Первомайский

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Аптечка военная СССР 40-50 года

30 р.

Аптечка военная СССР 40-50 года

Минск, Первомайский

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Открытки (наборы открыток СССР) - цена за все

25 р.

Открытки (наборы открыток СССР) - цена за все

Минск, Первомайский

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Саулите Антикварный кофейный сервиз

250 р.

Саулите Антикварный кофейный сервиз

Минск, Первомайский

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Медали декоративные (цена за две)

4 р.

Медали декоративные (цена за две)

Минск, Первомайский

Юбилейный рубль РБ - 100 лет Вооруженным Силам РБ

25 р.

Юбилейный рубль РБ - 100 лет Вооруженным Силам РБ

Минск, Первомайский

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Старинный подсвечник-канделябр. Франция.

175 р.

Старинный подсвечник-канделябр. Франция.

Минск, Первомайский

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Чайник для кофе с крышкой. Италия.

228 р.

Чайник для кофе с крышкой. Италия.

Минск, Первомайский

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Цветная гравюра. Германия.

240 р.

Цветная гравюра. Германия.

Минск, Первомайский

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Ваза. Китай.

70 р.

Ваза. Китай.

Минск, Первомайский

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Пивные кружки бокалы СССР

40 р.

Пивные кружки бокалы СССР

Минск, Первомайский

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Открытки - первобытные животные (16 шт)

9 р.

Открытки - первобытные животные (16 шт)

Минск, Первомайский

Открытки СССР - поэты и писатели (22 шт)

9 р.

Открытки СССР - поэты и писатели (22 шт)

Минск, Первомайский

Открытки СССР - минералы 24 шт

9 р.

Открытки СССР - минералы 24 шт

Минск, Первомайский

Монеты России (50 копеечные, 113 шт.)

30 р.

Монеты России (50 копеечные, 113 шт.)

Минск, Первомайский

Ёлочная игрушка 30-40е вата Папье-маше Изокульт

180 р.

Ёлочная игрушка 30-40е вата Папье-маше Изокульт

Минск, Первомайский

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10 центов Нидерланды 1980 год

Договорная

10 центов Нидерланды 1980 год

Минск, Первомайский

Крестики (цена за все)

20 р.

Крестики (цена за все)

Минск, Первомайский

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Советы ранние 40 шт

25 р.

Советы ранние 40 шт

Минск, Первомайский

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Часы Слава мужские наручные позолоченные СССР

500 р.

Часы Слава мужские наручные позолоченные СССР

Минск, Первомайский

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Набор посуды с хохломской росписью

800 р.

Набор посуды с хохломской росписью

Минск, Первомайский

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Подставки СССР

15 р.

Подставки СССР

Минск, Первомайский

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Часы карманные Молния СССР

20 р.

Часы карманные Молния СССР

Минск, Первомайский

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Пластинки для патефона разных заводов

Договорная

Пластинки для патефона разных заводов

Минск, Первомайский

Часы командирские СССР

50 р.

Часы командирские СССР

Минск, Первомайский

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Подсвечник

15 р.

Подсвечник

Минск, Первомайский

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журналы к коллекционным моделям

3 р.

журналы к коллекционным моделям

Минск, Первомайский

Самовар угольный Тульский на подарок

350 р.

Самовар угольный Тульский на подарок

Минск, Первомайский

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Корзина для хранения 14 л.

10 р.

Корзина для хранения 14 л.

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

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