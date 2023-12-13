Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Первомайском районе Минска
40 р.
Игрушка электронная СССР, Загадка 1986 год.
Минск, Первомайский
20 р.
Набор солдатиков з-д им. 50-летия СССР ''Чапаевцы'
Минск, Первомайский
7 р.
Фото экспонометр СССР
Минск, Первомайский
150 р.
DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл
Минск, Первомайский
50 р.
Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год
Минск, Первомайский
5 р.
Книжки Макдональдс
Минск, Первомайский
3 р.
Банкнота Три рубля
Минск, Первомайский
5 р.
Карточки Скуби-Ду
Минск, Первомайский
70 р.
Игрушка заводная СССР АВТО - ПЕРЕКРЕСТОК
Минск, Первомайский
19.99 р.
Статуэтка фигурка Дракон символ Нового Года 2024
Минск, Первомайский
180 р.
Монеты. ТОЛЬКО ЛОТ ЦЕЛИКОМ
Минск, Первомайский
80 р.
Колонки
Минск, Первомайский
20 р.
Пуговицы Петлица зацеп кольца ПМВ
Минск, Первомайский
80 р.
Оловянный солдат ручная роспись
Минск, Первомайский
30 р.
Кабура
Минск, Первомайский
30 р.
Аптечка военная СССР 40-50 года
Минск, Первомайский
25 р.
Открытки (наборы открыток СССР) - цена за все
Минск, Первомайский
250 р.
Саулите Антикварный кофейный сервиз
Минск, Первомайский
4 р.
Медали декоративные (цена за две)
Минск, Первомайский
25 р.
Юбилейный рубль РБ - 100 лет Вооруженным Силам РБ
Минск, Первомайский
175 р.
Старинный подсвечник-канделябр. Франция.
Минск, Первомайский
228 р.
Чайник для кофе с крышкой. Италия.
Минск, Первомайский
240 р.
Цветная гравюра. Германия.
Минск, Первомайский
70 р.
Ваза. Китай.
Минск, Первомайский
40 р.
Пивные кружки бокалы СССР
Минск, Первомайский
9 р.
Открытки - первобытные животные (16 шт)
Минск, Первомайский
9 р.
Открытки СССР - поэты и писатели (22 шт)
Минск, Первомайский
9 р.
Открытки СССР - минералы 24 шт
Минск, Первомайский
30 р.
Монеты России (50 копеечные, 113 шт.)
Минск, Первомайский
180 р.
Ёлочная игрушка 30-40е вата Папье-маше Изокульт
Минск, Первомайский
Договорная
10 центов Нидерланды 1980 год
Минск, Первомайский
20 р.
Крестики (цена за все)
Минск, Первомайский
25 р.
Советы ранние 40 шт
Минск, Первомайский
500 р.
Часы Слава мужские наручные позолоченные СССР
Минск, Первомайский
800 р.
Набор посуды с хохломской росписью
Минск, Первомайский
15 р.
Подставки СССР
Минск, Первомайский
20 р.
Часы карманные Молния СССР
Минск, Первомайский
Договорная
Пластинки для патефона разных заводов
Минск, Первомайский
50 р.
Часы командирские СССР
Минск, Первомайский
15 р.
Подсвечник
Минск, Первомайский
3 р.
журналы к коллекционным моделям
Минск, Первомайский
350 р.
Самовар угольный Тульский на подарок
Минск, Первомайский
10 р.
Корзина для хранения 14 л.
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский