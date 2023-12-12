Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для кухни в Первомайском районе Минска
5 р.
Чайники эмалированные
Минск, Первомайский
60 р.
Чопперы / измельчители
Минск, Первомайский
50 р.
Электрошашлычница Maxwell MW-1990 ST
Минск, Первомайский
90 р.
Кулер для воды
Минск, Первомайский
35 р.
Формы для леденцов ссср
Минск, Первомайский
50 р.
Набор для выпечки и декорирования закусок (Kitchen
Минск, Первомайский
12 р.
Таймер кухонный '' Повар'' механический 60 минут
Минск, Первомайский
60 р.
Электроштопор Prestigio Nemi Smart Wine Opener
Минск, Первомайский
150 р.
Ломтерезка Bosch
Минск, Первомайский
25 р.
Прибор для приготовления сахарной ваты
Минск, Первомайский
110 р.
Мини-печь Oursson MO2300/BL (13666)
Минск, Первомайский
50 р.
Фильтр угольный
Минск, Первомайский
175 р.
Мини-печь Schaub Lorenz SLE OW3501
Минск, Первомайский
40 р.
Шинковка для кочанов капусты
Минск, Первомайский
160 р.
Мини-печь Schaub Lorenz SLE OS3501
Минск, Первомайский
150 р.
Новая Мороженица KITFOR 1804
Минск, Первомайский
185 р.
Ломтерезка Sencor SFS 4050SS
Минск, Первомайский
Договорная
Система очистки воды.
Минск, Первомайский
50 р.
терка универсальная с лотком
Минск, Первомайский
50 р.
Шприц для кондитерского крема (антиквариат)
Минск, Первомайский
550 р.
Шприц колбасный
Минск, Первомайский
170 р.
Электропечь SCHAUB LORENZ SLE OE3501
Минск, Первомайский
100 р.
Кухня
Минск, Первомайский
19.90 р.
Вспениватель молока капучинатор
Минск, Первомайский
8 р.
Электрокипятильник
Минск, Первомайский
500 р.
Чайник Fellow-Clyde Stovetop Tea Kettle
Минск, Первомайский
6.16 р.
Электроизмельчитель Supreme (Арт.6/230272)
Минск, Первомайский
59 р.
Ломтерезка JATA CORTAFIAMBRES ELEC CF301
Минск, Первомайский
70 р.
Мини-печь Panasonic NT-GT1
Минск, Первомайский
70 р.
Керогаз
Минск, Первомайский
110 р.
Машинка для равиоли и пасты, BRADEX новая
Минск, Первомайский
45 р.
чопер, измельчитель KT-3017
Минск, Первомайский
90 р.
Дозатор мыла Franke
Минск, Первомайский
100 р.
Термопот panasonic DG3000WTS
Минск, Первомайский
30 р.
Тарелки для сервировки стола к праднику
Минск, Первомайский
200 р.
Кухня
Минск, Первомайский
350 р.
Техника
Минск, Первомайский
65 р.
Электрошашлычница
Минск, Первомайский
40 р.
Термопара термометр 1300 С температурный датчик
Минск, Первомайский
255 р.
Печь Artel 3618-L 36 литров
Минск, Первомайский
200 р.
Хинкальница механическая
Минск, Первомайский
15 р.
Сковородка с крышкой для завтрака
Минск, Первомайский
8 р.
вспениватель молока/капучинатор Ikea
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
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312 р.
Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
266.55 р.
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
269.88 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520
Минск, Центральный
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
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140.19 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2
Минск, Центральный
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277.09 р.
Ломтерезка CENTEK CT-1381
Минск, Центральный
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87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный
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125 р.
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01
Минск, Центральный