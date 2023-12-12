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Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Первомайском районе Минска

Чайники эмалированные

5 р.

Чайники эмалированные

Минск, Первомайский

Чопперы / измельчители

60 р.

Чопперы / измельчители

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Электрошашлычница Maxwell MW-1990 ST

50 р.

Электрошашлычница Maxwell MW-1990 ST

Минск, Первомайский

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Кулер для воды

90 р.

Кулер для воды

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Формы для леденцов ссср

35 р.

Формы для леденцов ссср

Минск, Первомайский

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Набор для выпечки и декорирования закусок (Kitchen

50 р.

Набор для выпечки и декорирования закусок (Kitchen

Минск, Первомайский

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Таймер кухонный '' Повар'' механический 60 минут

12 р.

Таймер кухонный '' Повар'' механический 60 минут

Минск, Первомайский

Электроштопор Prestigio Nemi Smart Wine Opener

60 р.

Электроштопор Prestigio Nemi Smart Wine Opener

Минск, Первомайский

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Ломтерезка Bosch

150 р.

Ломтерезка Bosch

Минск, Первомайский

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Прибор для приготовления сахарной ваты

25 р.

Прибор для приготовления сахарной ваты

Минск, Первомайский

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Мини-печь Oursson MO2300/BL (13666)

110 р.

Мини-печь Oursson MO2300/BL (13666)

Минск, Первомайский

Фильтр угольный

50 р.

Фильтр угольный

Минск, Первомайский

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Мини-печь Schaub Lorenz SLE OW3501

175 р.

Мини-печь Schaub Lorenz SLE OW3501

Минск, Первомайский

Шинковка для кочанов капусты

40 р.

Шинковка для кочанов капусты

Минск, Первомайский

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Мини-печь Schaub Lorenz SLE OS3501

160 р.

Мини-печь Schaub Lorenz SLE OS3501

Минск, Первомайский

Новая Мороженица KITFOR 1804

150 р.

Новая Мороженица KITFOR 1804

Минск, Первомайский

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Ломтерезка Sencor SFS 4050SS

185 р.

Ломтерезка Sencor SFS 4050SS

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Система очистки воды.

Договорная

Система очистки воды.

Минск, Первомайский

терка универсальная с лотком

50 р.

терка универсальная с лотком

Минск, Первомайский

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Шприц для кондитерского крема (антиквариат)

50 р.

Шприц для кондитерского крема (антиквариат)

Минск, Первомайский

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Шприц колбасный

550 р.

Шприц колбасный

Минск, Первомайский

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Электропечь SCHAUB LORENZ SLE OE3501

170 р.

Электропечь SCHAUB LORENZ SLE OE3501

Минск, Первомайский

Кухня

100 р.

Кухня

Минск, Первомайский

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Вспениватель молока капучинатор

19.90 р.

Вспениватель молока капучинатор

Минск, Первомайский

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Электрокипятильник

8 р.

Электрокипятильник

Минск, Первомайский

Чайник Fellow-Clyde Stovetop Tea Kettle

500 р.

Чайник Fellow-Clyde Stovetop Tea Kettle

Минск, Первомайский

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Электроизмельчитель Supreme (Арт.6/230272)

6.16 р.

Электроизмельчитель Supreme (Арт.6/230272)

Минск, Первомайский

Ломтерезка JATA CORTAFIAMBRES ELEC CF301

59 р.

Ломтерезка JATA CORTAFIAMBRES ELEC CF301

Минск, Первомайский

Мини-печь Panasonic NT-GT1

70 р.

Мини-печь Panasonic NT-GT1

Минск, Первомайский

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Керогаз

70 р.

Керогаз

Минск, Первомайский

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Машинка для равиоли и пасты, BRADEX новая

110 р.

Машинка для равиоли и пасты, BRADEX новая

Минск, Первомайский

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чопер, измельчитель KT-3017

45 р.

чопер, измельчитель KT-3017

Минск, Первомайский

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Дозатор мыла Franke

90 р.

Дозатор мыла Franke

Минск, Первомайский

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Термопот panasonic DG3000WTS

100 р.

Термопот panasonic DG3000WTS

Минск, Первомайский

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Тарелки для сервировки стола к праднику

30 р.

Тарелки для сервировки стола к праднику

Минск, Первомайский

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Кухня

200 р.

Кухня

Минск, Первомайский

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Техника

350 р.

Техника

Минск, Первомайский

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Электрошашлычница

65 р.

Электрошашлычница

Минск, Первомайский

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Термопара термометр 1300 С температурный датчик

40 р.

Термопара термометр 1300 С температурный датчик

Минск, Первомайский

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Печь Artel 3618-L 36 литров

255 р.

Печь Artel 3618-L 36 литров

Минск, Первомайский

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Хинкальница механическая

200 р.

Хинкальница механическая

Минск, Первомайский

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Сковородка с крышкой для завтрака

15 р.

Сковородка с крышкой для завтрака

Минск, Первомайский

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вспениватель молока/капучинатор Ikea

8 р.

вспениватель молока/капучинатор Ikea

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Онлайн-заказ

312 р.

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Онлайн-заказ

266.55 р.

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Онлайн-заказ

269.88 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Онлайн-заказ

140.19 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка CENTEK CT-1381

Онлайн-заказ

277.09 р.

Ломтерезка CENTEK CT-1381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Онлайн-заказ

125 р.

Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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