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Товары от Куфар Маркета

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Компьютерная техникаОргтехника

Прочая оргтехника в Первомайском районе Минска

Canon mf 3010

650 р.

Canon mf 3010

Минск, Первомайский

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Ламинатор Fellowes FS-57156 Lunar

123.75 р.

Ламинатор Fellowes FS-57156 Lunar

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинатор

79 р.

Ламинатор

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Машинка электропечатающая Optima SP 20 Беларусь

50 р.

Машинка электропечатающая Optima SP 20 Беларусь

Минск, Первомайский

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Копир Canon FC-108 A4

45 р.

Копир Canon FC-108 A4

Минск, Первомайский

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Пишущая машинка Ромашка

100 р.

Пишущая машинка Ромашка

Минск, Первомайский

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Станок для заправки картриджей

2 500 р.

Станок для заправки картриджей

Минск, Первомайский

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СКИДКА Ламинатор GBC Fusion 3000L (A4) (а.45-032846)

175 р.

СКИДКА Ламинатор GBC Fusion 3000L (A4) (а.45-032846)

Минск, Первомайский

Доставка
ПРОДАН Ламинатор

30 р.

ПРОДАН Ламинатор

Минск, Первомайский

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Копир лазерный RICOH в рабочем состоянии

600 р.

Копир лазерный RICOH в рабочем состоянии

Минск, Первомайский

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Пишущая машинка печатная пoртативная Любава

100 р.

Пишущая машинка печатная пoртативная Любава

Минск, Первомайский

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Копир Kyocera KM-1500

150 р.

Копир Kyocera KM-1500

Минск, Первомайский

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Станок чертёжный кульман пантограф

50 р.

Станок чертёжный кульман пантограф

Минск, Первомайский

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Обрезчик углов и сшивалель на скобу

260 р.

Обрезчик углов и сшивалель на скобу

Минск, Первомайский

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Пишущая машинка

100 р.

Пишущая машинка

Минск, Первомайский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

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551.30 р.

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Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

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899.80 р.

Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

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Офисный спикерфон Logitech P710e

Онлайн-заказ

638.51 р.

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Брошюровщик RENZ RW 360

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4 058.07 р.

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Доставка по Беларуси
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300 р.

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Ламинатор А3 Гелиос ЛМ а3-4м

200 р.

Ламинатор А3 Гелиос ЛМ а3-4м

Минск, Московский

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Ламинатор Buro BU-L280

Онлайн-заказ

75.01 р.

Ламинатор Buro BU-L280

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нож-резак Kw-Trio 1300127

Онлайн-заказ

34.41 р.

Нож-резак Kw-Trio 1300127

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Онлайн-заказ

126.64 р.

Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300

Онлайн-заказ

9 421 р.
8 458.35 р.-10%

Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор Office Kit A3 L3215

94.50 р.

Ламинатор Office Kit A3 L3215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ламинатор цифровой

80 р.

ламинатор цифровой

Минск, Фрунзенский

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Брошюровщик Fellowes Pulsar 300 E

Онлайн-заказ

1 979.37 р.

Брошюровщик Fellowes Pulsar 300 E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор A3 Fellowes Calibre A3

Онлайн-заказ

1 061 р.
955.22 р.-10%

Ламинатор A3 Fellowes Calibre A3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая печатная машинка Canon QS100 РАБОЧАЯ

Договорная

Электрическая печатная машинка Canon QS100 РАБОЧАЯ

Минск, Центральный

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Термопереплетчик Unibind XU238

210 р.

Термопереплетчик Unibind XU238

Минск, Московский

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Широкоформатная инженерная система для печати/скан

35 900 р.

Широкоформатная инженерная система для печати/скан

Минск, Московский

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Сканер

270 р.

Сканер

Минск, Московский

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Табло клиента / VFD customer display CDK-3100W

100 р.

Табло клиента / VFD customer display CDK-3100W

Минск, Фрунзенский

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Ксерокс

20 р.

Ксерокс

Минск, Московский

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Презентер Logitech Wireless R400

35 р.

Презентер Logitech Wireless R400

Минск, Центральный

POLLY PERFORMER 566

109 844 р.

POLLY PERFORMER 566

Минск, Советский

Титан-А

90 р.

Титан-А

Минск, Ленинский

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4G Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR6400

50 р.

4G Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR6400

Минск, Московский

Epson стенд для сканера MFP Scanner Stand 36''

Договорная

Epson стенд для сканера MFP Scanner Stand 36''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Брошюровщик Gladwork iBind A8

Онлайн-заказ

94.88 р.

Брошюровщик Gladwork iBind A8

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспородной маршрутизатор D-Link Dap-1360

90 р.

Беспородной маршрутизатор D-Link Dap-1360

Минск, Московский

Canon цветной

8 р.

Canon цветной

Минск, Фрунзенский

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Медиаконвертер D-Link Fast Ethernet DMC-F20SC-BCU

80 р.

Медиаконвертер D-Link Fast Ethernet DMC-F20SC-BCU

Минск, Московский

Спектрофотометр X Rite I1 Pro

1 600 р.

Спектрофотометр X Rite I1 Pro

Минск, Фрунзенский

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Экран проекцион.на треноге150*150 ClassicSolution

200 р.

Экран проекцион.на треноге150*150 ClassicSolution

Минск, Московский

Брошюровщик

1 300 р.

Брошюровщик

Минск, Фрунзенский

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Модуль для подключения кабелей Kramer RTBUS-21

300 р.

Модуль для подключения кабелей Kramer RTBUS-21

Минск, Московский

Копировальный аппарат

20 р.

Копировальный аппарат

Минск, Октябрьский

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Графический планшет ''Huion'' Q11K

Онлайн-заказ

624 р.
549 р.-12%

Графический планшет ''Huion'' Q11K

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сабельный резак TS412 A4 BRAUBER

30 р.

Сабельный резак TS412 A4 BRAUBER

Минск, Советский

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Ламинатор Gladwork Ideal A4 (LM2007)

100 р.

Ламинатор Gladwork Ideal A4 (LM2007)

Минск, Московский

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Дополнительный Стенд с лотком Xerox (097S04907)

1 400 р.

Дополнительный Стенд с лотком Xerox (097S04907)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Калькулятор Электроника МК-52

50 р.

Калькулятор Электроника МК-52

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

Онлайн-заказ

551.30 р.

Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

Онлайн-заказ

899.80 р.

Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Офисный спикерфон Logitech P710e

Онлайн-заказ

638.51 р.

Офисный спикерфон Logitech P710e

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Брошюровщик RENZ RW 360

Онлайн-заказ

4 058.07 р.

Брошюровщик RENZ RW 360

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор Buro BU-L280

Онлайн-заказ

75.01 р.

Ламинатор Buro BU-L280

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нож-резак Kw-Trio 1300127

Онлайн-заказ

34.41 р.

Нож-резак Kw-Trio 1300127

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Онлайн-заказ

126.64 р.

Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300

Онлайн-заказ

9 421 р.
8 458.35 р.-10%

Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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