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Товары от Куфар Маркета

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Компьютерная техника

Оргтехника в Первомайском районе Минска

3D принтер FlyingBear Ghost 6
vip

1 300 р.

3D принтер FlyingBear Ghost 6

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Принтер лазерный xerox 3140

185 р.

Принтер лазерный xerox 3140

Минск, Первомайский

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Шредер Rexel Secure MC4 Whisper-Shred

250 р.

Шредер Rexel Secure MC4 Whisper-Shred

Минск, Первомайский

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Canon lbp6000

280 р.

Canon lbp6000

Минск, Первомайский

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Принтер лазерный HP LaserJet P2055 / P 2055d / P 2055dn

432 р.

Принтер лазерный HP LaserJet P2055 / P 2055d / P 2055dn

Минск, Первомайский

Доставка
Шестерня , комплектующее для принтеров

10 р.

Шестерня , комплектующее для принтеров

Минск, Первомайский

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Canon mf 3010

650 р.

Canon mf 3010

Минск, Первомайский

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Бумага для принтера

7 р.

Бумага для принтера

Минск, Первомайский

Факс Brother fax-236

25 р.

Факс Brother fax-236

Минск, Первомайский

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Кабель USB 2.0 A-B

3 р.

Кабель USB 2.0 A-B

Минск, Первомайский

Ламинатор Fellowes FS-57156 Lunar

123.75 р.

Ламинатор Fellowes FS-57156 Lunar

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
МФУ Kyocera ECOSYS M3040dn / M 3040dn / M 3040 dn

2 350 р.

МФУ Kyocera ECOSYS M3040dn / M 3040dn / M 3040 dn

Минск, Первомайский

Доставка
Фотопринтер, сканер, копир струйный HP

50 р.

Фотопринтер, сканер, копир струйный HP

Минск, Первомайский

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Принтер KYOCERA

350 р.

Принтер KYOCERA

Минск, Первомайский

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Картридж Canon CL-511 Цветной Неисправен Оригинал

Договорная

Картридж Canon CL-511 Цветной Неисправен Оригинал

Минск, Первомайский

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3D-принтер Anycubic Kobra - новый

920 р.

3D-принтер Anycubic Kobra - новый

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Принтер HP Ink Tank 115

250 р.

Принтер HP Ink Tank 115

Минск, Первомайский

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Кнопка для сканер штрихкодов Zebra RS6000

140 р.

Кнопка для сканер штрихкодов Zebra RS6000

Минск, Первомайский

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Принтер Canon

700 р.

Принтер Canon

Минск, Первомайский

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Комплект из 4-х чипов Samsung CLP-360 365

35 р.

Комплект из 4-х чипов Samsung CLP-360 365

Минск, Первомайский

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Картридж Canon Cartridge M

35 р.

Картридж Canon Cartridge M

Минск, Первомайский

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Картридж C4096A

40 р.

Картридж C4096A

Минск, Первомайский

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Фотобумага

5 р.

Фотобумага

Минск, Первомайский

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МФУ Xerox WorkCentre 3025NI / WC 3025 NI принтер

1 132.40 р.

МФУ Xerox WorkCentre 3025NI / WC 3025 NI принтер

Минск, Первомайский

Доставка
Ксерокс

Договорная

Ксерокс

Минск, Первомайский

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Струйный принтер/сканер HP

35 р.

Струйный принтер/сканер HP

Минск, Первомайский

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Принтер Canon lbp 6020

270 р.

Принтер Canon lbp 6020

Минск, Первомайский

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Принтер

250 р.

Принтер

Минск, Первомайский

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Мобильный принтер Epson

100 р.

Мобильный принтер Epson

Минск, Первомайский

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Цветное МФУ Canon G3411 - ошибка р02

100 р.

Цветное МФУ Canon G3411 - ошибка р02

Минск, Первомайский

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Плоттер HP DesignJet T120 / Design Jet T 120 (формат А1)

1 200 р.

Плоттер HP DesignJet T120 / Design Jet T 120 (формат А1)

Минск, Первомайский

Доставка
сканер линейных штрих кодов Cipher LAB 1170 USB

60 р.

сканер линейных штрих кодов Cipher LAB 1170 USB

Минск, Первомайский

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МФУ Samsung SCX-4220 / SCX 4220

350 р.

МФУ Samsung SCX-4220 / SCX 4220

Минск, Первомайский

Доставка
Фотопринтер Epson L805

1 299 р.

Фотопринтер Epson L805

Минск, Первомайский

картридж Q2612AF для HP 1010, 1020, 3015, 3050...

30 р.

картридж Q2612AF для HP 1010, 1020, 3015, 3050...

Минск, Первомайский

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картридж для принтера Xerox 3140, 3155, 3160 3160N

30 р.

картридж для принтера Xerox 3140, 3155, 3160 3160N

Минск, Первомайский

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МФУ Kyocera Mita FS-1130MFP / FS 1130MFP / FS 1130

963 р.

МФУ Kyocera Mita FS-1130MFP / FS 1130MFP / FS 1130

Минск, Первомайский

Доставка
Принтер

400 р.

Принтер

Минск, Первомайский

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Принтер

175 р.

Принтер

Минск, Первомайский

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Принтер

100 р.

Принтер

Минск, Первомайский

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принтер Canon LASER SHOT LBP 1120

150 р.

принтер Canon LASER SHOT LBP 1120

Минск, Первомайский

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Epson L1500

1 500 р.

Epson L1500

Минск, Первомайский

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3D принтер Anycubic Photon Mono 2

810 р.

3D принтер Anycubic Photon Mono 2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
3D принтер Flyingbear Reborn 2

1 800 р.

3D принтер Flyingbear Reborn 2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Картридж Cactus CS-CF400X Black

Онлайн-заказ

41.02 р.

Картридж Cactus CS-CF400X Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж EasyPrint LS-111S (черный)

Онлайн-заказ

26.03 р.

Картридж EasyPrint LS-111S (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Драм-картридж 101R00554 (для Xerox VersaLink B400/ B405)

Онлайн-заказ

477.20 р.

Драм-картридж 101R00554 (для Xerox VersaLink B400/ B405)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 30X/ CF230X (для HP LaserJet Pro M203/ M227) Hi-Black, повышенная ёмкость

Онлайн-заказ

36 р.

Картридж 30X/ CF230X (для HP LaserJet Pro M203/ M227) Hi-Black, повышенная ёмкость

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 652/ F6V24AE (для HP DeskJet 1115/ 2135/ 2136/ 3636/ 3785/ 3790) Hi-Black, цветной, адаптир

Онлайн-заказ

137.60 р.

Картридж 652/ F6V24AE (для HP DeskJet 1115/ 2135/ 2136/ 3636/ 3785/ 3790) Hi-Black, цветной, адаптир

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 006R01462 (для Xerox WorkCentre 7120/ 7125/ 7220/ 7225) Hi-Black, жёлтый

Онлайн-заказ

128.70 р.

Картридж 006R01462 (для Xerox WorkCentre 7120/ 7125/ 7220/ 7225) Hi-Black, жёлтый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тонер Oki C831/ C861 (Hi-Black) Bk, 220 г, банка

Онлайн-заказ

102.70 р.

Тонер Oki C831/ C861 (Hi-Black) Bk, 220 г, банка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 44315323/ 44315307 (для OKI C610) Hi-Black, голубой

Онлайн-заказ

99.20 р.

Картридж 44315323/ 44315307 (для OKI C610) Hi-Black, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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