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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Первомайском районе Минска

Натуральный обработанный Янтарь

28 р.

Натуральный обработанный Янтарь

Минск, Первомайский

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Светильник фарфор, винтаж. Балерина. Италия

200 р.

Светильник фарфор, винтаж. Балерина. Италия

Минск, Первомайский

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Чеканка Картина СССР Ручная работа Грузия

500 р.

Чеканка Картина СССР Ручная работа Грузия

Минск, Первомайский

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''Обнаженная на голубом фоне'' а4 зарисовка

10 р.

''Обнаженная на голубом фоне'' а4 зарисовка

Минск, Первомайский

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''Обнаженная лежащая с косами'' набросок а4

7 р.

''Обнаженная лежащая с косами'' набросок а4

Минск, Первомайский

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Подставка ТОП Символ СССР

15 р.

Подставка ТОП Символ СССР

Минск, Первомайский

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Статуэтка,фарфор,60,70,годы,белочка

45 р.

Статуэтка,фарфор,60,70,годы,белочка

Минск, Первомайский

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вещи в стиле Стимпанк

Договорная

вещи в стиле Стимпанк

Минск, Первомайский

Панно Осень СССР

15 р.

Панно Осень СССР

Минск, Первомайский

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Статуэтка Пара

20 р.

Статуэтка Пара

Минск, Первомайский

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Ваза бисквит, фарфор, Limoges, Франция

190 р.

Ваза бисквит, фарфор, Limoges, Франция

Минск, Первомайский

Картина: ''Осень в лесу'' арт, живопись, декор

85 р.

Картина: ''Осень в лесу'' арт, живопись, декор

Минск, Первомайский

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''Обнаженная'' зарисовка

10 р.

''Обнаженная'' зарисовка

Минск, Первомайский

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Панно Крейсер Аврора маркетри

57 р.

Панно Крейсер Аврора маркетри

Минск, Первомайский

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Статуэтка фарфоровая ''Крошечка - Хаврошечка''.

200 р.

Статуэтка фарфоровая ''Крошечка - Хаврошечка''.

Минск, Первомайский

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Картина масло 30 на 40

Договорная

Картина масло 30 на 40

Минск, Первомайский

Нож старинный

200 р.

Нож старинный

Минск, Первомайский

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Старинная брошь из яшмы с лунным пейзажем

70 р.

Старинная брошь из яшмы с лунным пейзажем

Минск, Первомайский

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Комплект, Франция, 50е годы

100 р.

Комплект, Франция, 50е годы

Минск, Первомайский

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Картина большая пейзаж, гобелен

300 р.

Картина большая пейзаж, гобелен

Минск, Первомайский

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''Обнаженная задумчивая'' зарисовка а4

10 р.

''Обнаженная задумчивая'' зарисовка а4

Минск, Первомайский

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Картина: ''Сумеречный город'', живопись, арт

90 р.

Картина: ''Сумеречный город'', живопись, арт

Минск, Первомайский

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Панно с янтарём

40 р.

Панно с янтарём

Минск, Первомайский

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Картина абстракция яркая 90х70 см

300 р.

Картина абстракция яркая 90х70 см

Минск, Первомайский

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Акриловый стенд Genshin

15 р.

Акриловый стенд Genshin

Минск, Первомайский

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Часы подчасник медведь Касли Урал

330 р.

Часы подчасник медведь Касли Урал

Минск, Первомайский

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Корабль Dallas 1815

Договорная

Корабль Dallas 1815

Минск, Первомайский

Янтарная картина

30 р.

Янтарная картина

Минск, Первомайский

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''Обнаженная задумчивая'' а4 формат зарисовка

12 р.

''Обнаженная задумчивая'' а4 формат зарисовка

Минск, Первомайский

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Постер аниме

10 р.

Постер аниме

Минск, Первомайский

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Чайник

12 р.

Чайник

Минск, Первомайский

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Статуэтка из Германии

280 р.

Статуэтка из Германии

Минск, Первомайский

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''Обнаженная в шляпке''зарисовка а4

15 р.

''Обнаженная в шляпке''зарисовка а4

Минск, Первомайский

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Папирус в рамке

15 р.

Папирус в рамке

Минск, Первомайский

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Картина периода СССР в новом состоянии

14 р.

Картина периода СССР в новом состоянии

Минск, Первомайский

''Рыжеволосая задумчивая обнаженная''зарисовка а4

12 р.

''Рыжеволосая задумчивая обнаженная''зарисовка а4

Минск, Первомайский

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Картина: ''Осенний ветер в поле'', живопись, арт

85 р.

Картина: ''Осенний ветер в поле'', живопись, арт

Минск, Первомайский

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''Обнаженная рыжеволосая''зарисовка а4

10 р.

''Обнаженная рыжеволосая''зарисовка а4

Минск, Первомайский

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Рисунок углем

50 р.

Рисунок углем

Минск, Первомайский

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Деревянные спилы из дерева

0.50 р.

Деревянные спилы из дерева

Минск, Первомайский

Бивень моржа

500 р.

Бивень моржа

Минск, Первомайский

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Картины

600 р.

Картины

Минск, Первомайский

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Панно Смородина Уральские камни СССР ретро винтаж

270 р.

Панно Смородина Уральские камни СССР ретро винтаж

Минск, Первомайский

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