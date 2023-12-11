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Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Защитные пленки и стекла для телефонов в Первомайском районе Минска

Защитное стекло для Huawei P20 Lite 3 шт.

10 р.

Защитное стекло для Huawei P20 Lite 3 шт.

Минск, Первомайский

Защитное стекло для Huawei P Smart FIG-LX1

8 р.

Защитное стекло для Huawei P Smart FIG-LX1

Минск, Первомайский

Защитное стекло на Huawei Nova 10 SE

15 р.

Защитное стекло на Huawei Nova 10 SE

Минск, Первомайский

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Стекло для IPhone 13 / 13 pro

3 р.

Стекло для IPhone 13 / 13 pro

Минск, Первомайский

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Стекла и пленка POCO F3

10 р.

Стекла и пленка POCO F3

Минск, Первомайский

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Защитное стекло Samsung

12 р.

Защитное стекло Samsung

Минск, Первомайский

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Защитное стекло

5 р.

Защитное стекло

Минск, Первомайский

Защитное стекло ESR для iPhone 11 Pro Max

35 р.

Защитное стекло ESR для iPhone 11 Pro Max

Минск, Первомайский

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Защитное стекло новое

10 р.

Защитное стекло новое

Минск, Первомайский

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Защитное стекло для IPhone 12/12 Pro

8 р.

Защитное стекло для IPhone 12/12 Pro

Минск, Первомайский

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Защитное стекло для (3D, 5D) Xiaomi (Redmi, Mi)

Договорная

Защитное стекло для (3D, 5D) Xiaomi (Redmi, Mi)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитная гидрогелевая пленка для Huawei

Договорная

Защитная гидрогелевая пленка для Huawei

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло для Apple iPhone(4,5,6,7,8,X и др)

Договорная

Защитное стекло для Apple iPhone(4,5,6,7,8,X и др)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло для телефона Huawei

Договорная

Защитное стекло для телефона Huawei

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитные стекла для Samsung

Договорная

Защитные стекла для Samsung

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитная гидрогелевая пленка для Apple iPhone

Договорная

Защитная гидрогелевая пленка для Apple iPhone

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитная гидрогелевая пленка для Xiaomi (Redmi, Mi)

Договорная

Защитная гидрогелевая пленка для Xiaomi (Redmi, Mi)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитная гидрогелевая пленка для Samsung

Договорная

Защитная гидрогелевая пленка для Samsung

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Гидрогелевая пленка Google Pixel 6A

10 р.

Гидрогелевая пленка Google Pixel 6A

Минск, Первомайский

защитное стекло на 13 про макс

5 р.

защитное стекло на 13 про макс

Минск, Первомайский

Защитное стекло на IPhone 6/6S

5 р.

Защитное стекло на IPhone 6/6S

Минск, Первомайский

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Защитное стекло для iPhone

5 р.

Защитное стекло для iPhone

Минск, Первомайский

Защитное стекло

20 р.

Защитное стекло

Минск, Первомайский

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Стекло Google Pixel 5

10 р.

Стекло Google Pixel 5

Минск, Первомайский

Стекло Baseus на iPhone 14 plus/ iPhone 13 Pro Max

20 р.

Стекло Baseus на iPhone 14 plus/ iPhone 13 Pro Max

Минск, Первомайский

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Экран на телефон

10 р.

Экран на телефон

Минск, Первомайский

Пленка на Samsung galaxy s 3 neo

4 р.

Пленка на Samsung galaxy s 3 neo

Минск, Первомайский

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Защитное стекло

10 р.

Защитное стекло

Минск, Первомайский

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Чехол для Samsung Galaxy S20+ новый с защитой

3 р.

Чехол для Samsung Galaxy S20+ новый с защитой

Минск, Первомайский

Пленка

17 р.

Пленка

Минск, Первомайский

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Продам защитное стекло iPhone XS

10 р.

Продам защитное стекло iPhone XS

Минск, Первомайский

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Защитная плёнка камеры POCO F3

2 р.

Защитная плёнка камеры POCO F3

Минск, Первомайский

Защитное стекло на iPhone 12

Бесплатно

Защитное стекло на iPhone 12

Минск, Первомайский

Защитное стекло на камеры. 11 и 11 pro. 3 шт. Люми

25 р.

Защитное стекло на камеры. 11 и 11 pro. 3 шт. Люми

Минск, Первомайский

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Защитное стекло к iPhone, iPad с установкой

10 р.

Защитное стекло к iPhone, iPad с установкой

Минск, Первомайский

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Противно-ударный чехол и защитное стекло(3 шт.)

25 р.

Противно-ударный чехол и защитное стекло(3 шт.)

Минск, Первомайский

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Защитное стекло rm note 9pro

20 р.

Защитное стекло rm note 9pro

Минск, Первомайский

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Защитное стекло на Samsung A50 2шт

2 р.

Защитное стекло на Samsung A50 2шт

Минск, Первомайский

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Защитное стекло на iPhone 7/8

5 р.

Защитное стекло на iPhone 7/8

Минск, Первомайский

Стекло защитное LG Spirit

5 р.

Стекло защитное LG Spirit

Минск, Первомайский

Чехол на телефон apple Xs

Договорная

Чехол на телефон apple Xs

Минск, Первомайский

Защитное стекло антишпион для айфона 13 про Макс .

10 р.

Защитное стекло антишпион для айфона 13 про Макс .

Минск, Первомайский

Защитная пленка и чехол на Samsung Galaxy S8, 7р

7 р.

Защитная пленка и чехол на Samsung Galaxy S8, 7р

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

6 р.

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

Гродно

Доставка по Беларуси
Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

5 р.

Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

10 р.

Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Онлайн-заказ

17 р.
10.40 р.-39%

Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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