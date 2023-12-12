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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Новые товары с доставкой в Первомайском районе Минска

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Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум утеплённый TEXTURA.Фортуна толщ.3.2,защита 0,2мм

17 р.

Линолеум утеплённый TEXTURA.Фортуна толщ.3.2,защита 0,2мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Паркетная доска Поларвуд и Барлинек уцен. в остатке

15 р.

Паркетная доска Поларвуд и Барлинек уцен. в остатке

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат

11 р.

Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум коммерческий с защитой до 0,7мм.Скидка.Остатки

12 р.

Линолеум коммерческий с защитой до 0,7мм.Скидка.Остатки

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Эггер-одиночные доски с дефектами и без

2 р.

Ламинат Эггер-одиночные доски с дефектами и без

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Эггер 7 и 8мм без фаски и с фаской по отличной цене

16 р.

Ламинат Эггер 7 и 8мм без фаски и с фаской по отличной цене

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
ВОДОСТОЙКИЙ ЛАМИНАТ EGGER PRO Design GreenTec-ОСТАТКИ

10 р.

ВОДОСТОЙКИЙ ЛАМИНАТ EGGER PRO Design GreenTec-ОСТАТКИ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ковролин Sintelon коллекция Ekvator URB

20.50 р.

Ковролин Sintelon коллекция Ekvator URB

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат Kronostar ES Дуб кронборг D7060

14.50 р.

Акция Ламинат Kronostar ES Дуб кронборг D7060

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Паркетная доска Polarwood Classic

91 р.

Паркетная доска Polarwood Classic

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат Kronostar SymBio Дуб пьемонт D8149

14.50 р.

Акция Ламинат Kronostar SymBio Дуб пьемонт D8149

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Линолеум Juteks коллекция Simply

10 р.

Линолеум Juteks коллекция Simply

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Бюджетный утеплённый линолеум толщиной 3,3мм

17.45 р.

Бюджетный утеплённый линолеум толщиной 3,3мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Усиленный бытовой линолеум Tarkett Gladiator

23.50 р.

Усиленный бытовой линолеум Tarkett Gladiator

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АКЦИЯ Виниловый пол SPC 33 класса недорого(замковой)

59.90 р.

АКЦИЯ Виниловый пол SPC 33 класса недорого(замковой)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Усиленный бытовой линолеум недорого

27.90 р.

Усиленный бытовой линолеум недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум полукоммерческий недорого

19.90 р.

Линолеум полукоммерческий недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат 33 класса с фаской недорого

21 р.

Ламинат 33 класса с фаской недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger недорого

31.50 р.

Ламинат Egger недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Kastamonu 33 класс 10 мм

46.60 р.

Ламинат Kastamonu 33 класс 10 мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger с фаской недорого

21.60 р.

Ламинат Egger с фаской недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум под мрамор

26 р.

Линолеум под мрамор

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Таркетт усиленный с защитой-0,4-0,7мм-остатки

9 р.

Линолеум Таркетт усиленный с защитой-0,4-0,7мм-остатки

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Идеал Консул.Ультра Толщ 4,8, защита-0,4мм

25 р.

Линолеум Идеал Консул.Ультра Толщ 4,8, защита-0,4мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум прочный Гладиатор и Актива 2мм.0,4мм

17.60 р.

Линолеум прочный Гладиатор и Актива 2мм.0,4мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской

20.10 р.

Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Kastamonu Sunfloor Ясень Вирджиния SF51 33 класс с фаской

29.90 р.

Ламинат Kastamonu Sunfloor Ясень Вирджиния SF51 33 класс с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Forum толстый, полукоммерческий Акция

28.27 р.

Линолеум Juteks Forum толстый, полукоммерческий Акция

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум вспененный Tarkett LUX,Драйв/толщ. 3.4,защита 0,2мм

16.20 р.

Линолеум вспененный Tarkett LUX,Драйв/толщ. 3.4,защита 0,2мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Juteks Петергоф и Аванта.Распродажа остатков

10 р.

Линолеум Juteks Петергоф и Аванта.Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER распродажа остатков дёшево.СМ.ОПИСАНИЕ

12 р.

Ламинат EGGER распродажа остатков дёшево.СМ.ОПИСАНИЕ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Таркетт Стимул-бюджетная цена-12,2руб/кв. м

12 р.

Линолеум Таркетт Стимул-бюджетная цена-12,2руб/кв. м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум ИДЕАЛ ГЛОРИ-защита-0,4,толщ3,1мм.подешевел

22.70 р.

Линолеум ИДЕАЛ ГЛОРИ-защита-0,4,толщ3,1мм.подешевел

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум небольших размеров шириной 1,5-4 длиной 60-80см

7 р.

Линолеум небольших размеров шириной 1,5-4 длиной 60-80см

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Точечные маяки для наливного пола (20 штук)

15 р.

Точечные маяки для наливного пола (20 штук)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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