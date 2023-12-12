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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Первомайском районе Минска

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Порог для пола алюминиевый

Договорная

Порог для пола алюминиевый

Минск, Первомайский

Ламинат Таркетт б.у. 75кв.м, хор сост, замки целые

10 р.

Ламинат Таркетт б.у. 75кв.м, хор сост, замки целые

Минск, Первомайский

Усиленный бытовой линолеум Tarkett Gladiator

23.50 р.

Усиленный бытовой линолеум Tarkett Gladiator

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АКЦИЯ Виниловый пол SPC 33 класса недорого(замковой)

59.90 р.

АКЦИЯ Виниловый пол SPC 33 класса недорого(замковой)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Усиленный бытовой линолеум недорого

27.90 р.

Усиленный бытовой линолеум недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум полукоммерческий недорого

19.90 р.

Линолеум полукоммерческий недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат 33 класса с фаской недорого

21 р.

Ламинат 33 класса с фаской недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger недорого

31.50 р.

Ламинат Egger недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Kastamonu 33 класс 10 мм

46.60 р.

Ламинат Kastamonu 33 класс 10 мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger с фаской недорого

21.60 р.

Ламинат Egger с фаской недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум под мрамор

26 р.

Линолеум под мрамор

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Паркет и балки на дрова бесплатно

1 р.

Паркет и балки на дрова бесплатно

Минск, Первомайский

Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской

20.10 р.

Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Kastamonu Sunfloor Ясень Вирджиния SF51 33 класс с фаской

29.90 р.

Ламинат Kastamonu Sunfloor Ясень Вирджиния SF51 33 класс с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Порожек алюминиевый Т-образный

30 р.

Порожек алюминиевый Т-образный

Минск, Первомайский

Точечные маяки для наливного пола (20 штук)

15 р.

Точечные маяки для наливного пола (20 штук)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат 33 клас

90 р.

Ламинат 33 клас

Минск, Первомайский

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Усиленный бытовой линолеум дешево

28.45 р.

Усиленный бытовой линолеум дешево

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Kastamonu Ясень Вирджиния с подложкой в подарок

29.90 р.

Ламинат Kastamonu Ясень Вирджиния с подложкой в подарок

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Белорусский ламинат Кроношпан (Kronospan) дешево

17.70 р.

Белорусский ламинат Кроношпан (Kronospan) дешево

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АКЦИЯ Виниловый пол SPC (замковой)

51.90 р.

АКЦИЯ Виниловый пол SPC (замковой)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дешевый линолеум

12 р.

Дешевый линолеум

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger по низкой цене

16.95 р.

Ламинат Egger по низкой цене

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Подложка под кварц виниловый ламинат с замком (LVT, SPC, WPC), 1,5 мм

6 р.

Подложка под кварц виниловый ламинат с замком (LVT, SPC, WPC), 1,5 мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Белый ламинат недорого

17.70 р.

Белый ламинат недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Усиленный бытовой линолеум Juteks

24.90 р.

Усиленный бытовой линолеум Juteks

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кварц-виниловый SPC пол ''под плитку''

59.90 р.

Кварц-виниловый SPC пол ''под плитку''

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Белый ламинат 32 класса с фаской по низкой цене

19.90 р.

Белый ламинат 32 класса с фаской по низкой цене

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Кастамону Дуб Нортленд по низкой цене

31.90 р.

Ламинат Кастамону Дуб Нортленд по низкой цене

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Замковой виниловый пол под плитку недорого

65.65 р.

Замковой виниловый пол под плитку недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Пороги МДФ профиль универсальный Quick Step

27 р.

Пороги МДФ профиль универсальный Quick Step

Минск, Первомайский

Паркет Coswick

150 р.

Паркет Coswick

Минск, Первомайский

Паркетная доска. Дуб

60 р.

Паркетная доска. Дуб

Минск, Первомайский

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Линолеум Tarkett 4*8,1

15 р.

Линолеум Tarkett 4*8,1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат 33 класс Kastamonu Black Дуб зигфрид, влагостойкий

27.90 р.

Акция Ламинат 33 класс Kastamonu Black Дуб зигфрид, влагостойкий

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат KRONOSTAR (Ясень Орландо)

19 р.

Ламинат KRONOSTAR (Ясень Орландо)

Минск, Первомайский

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Ламинат KASTAMONU (Дуб Кадьяк)

29 р.

Ламинат KASTAMONU (Дуб Кадьяк)

Минск, Первомайский

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Паркет дубовый

60 р.

Паркет дубовый

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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