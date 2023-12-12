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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Первомайском районе Минска

Кирпич в тамбур/подъезд кирпичом на сетке АМК
vip

35 р.

Кирпич в тамбур/подъезд кирпичом на сетке АМК

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Краска Ceresit

100 р.

Краска Ceresit

Минск, Первомайский

МЯГКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

115 р.

МЯГКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Эпоксидная смола в больших фасовках

45 р.

Эпоксидная смола в больших фасовках

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Декоративные панели МДФ 3D

80 р.

Декоративные панели МДФ 3D

Минск, Первомайский

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Обои виниловые 1 трубка (1м *10.05м)

50 р.

Обои виниловые 1 трубка (1м *10.05м)

Минск, Первомайский

Обои метровые на флезилиновой основе ( 1 трубка)

60 р.

Обои метровые на флезилиновой основе ( 1 трубка)

Минск, Первомайский

Трафарет под кирпич 995х755мм

42.50 р.

Трафарет под кирпич 995х755мм

Минск, Первомайский

АБС панель декоративная 2 м, выкл-ли, крышки и др

0.53 р.

АБС панель декоративная 2 м, выкл-ли, крышки и др

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Отлив оконный Цветной Алюм WE, куски до 6000мм

25 р.

Отлив оконный Цветной Алюм WE, куски до 6000мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Минск, Первомайский

Доставка
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минск, Первомайский

Доставка
Стройматериалы

200 р.

Стройматериалы

Минск, Первомайский

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка декоративная, клей Диамант

13.90 р.

Штукатурка декоративная, клей Диамант

Минск, Первомайский

Доставка
МЯГКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

115 р.

МЯГКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Краски, эмали, лаки от Palizh

7 р.

Краски, эмали, лаки от Palizh

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Подоконник Витраж Кристалит , куски

10.18 р.

Подоконник Витраж Кристалит , куски

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пороги гибкие 40мм 3,0м (рулон) ''Идеал''

9.99 р.

Пороги гибкие 40мм 3,0м (рулон) ''Идеал''

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Профили ПВХ, уголки ПВХ вспененные, цветные

1 р.

Профили ПВХ, уголки ПВХ вспененные, цветные

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Наличники и комплектующие ''Идеал''

1 р.

Наличники и комплектующие ''Идеал''

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Уголки под плитку (РАСПРОДАЖА)

0.53 р.

Уголки под плитку (РАСПРОДАЖА)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Керамическая плитка

25 р.

Керамическая плитка

Минск, Первомайский

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Порог для пола алюминиевый

Договорная

Порог для пола алюминиевый

Минск, Первомайский

Уголок для плитки алюминий, нержавейка,

Договорная

Уголок для плитки алюминий, нержавейка,

Минск, Первомайский

Ламинат Таркетт б.у. 75кв.м, хор сост, замки целые

10 р.

Ламинат Таркетт б.у. 75кв.м, хор сост, замки целые

Минск, Первомайский

обои

60 р.

обои

Минск, Первомайский

Плитка керамическая

0.50 р.

Плитка керамическая

Минск, Первомайский

Краска MAV Kinder Flagman 5 л, колер RAL 9010

20 р.

Краска MAV Kinder Flagman 5 л, колер RAL 9010

Минск, Первомайский

Остатки плитки Pavigres Португалия

35 р.

Остатки плитки Pavigres Португалия

Минск, Первомайский

Усиленный бытовой линолеум Tarkett Gladiator

23.50 р.

Усиленный бытовой линолеум Tarkett Gladiator

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Интерьерные рейки

10.30 р.

Интерьерные рейки

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АКЦИЯ Виниловый пол SPC 33 класса недорого(замковой)

59.90 р.

АКЦИЯ Виниловый пол SPC 33 класса недорого(замковой)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Усиленный бытовой линолеум недорого

27.90 р.

Усиленный бытовой линолеум недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Интерьерные рейки Stella

10.90 р.

Интерьерные рейки Stella

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеновые панели по самым низким ценам

13.15 р.

Стеновые панели по самым низким ценам

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум полукоммерческий недорого

19.90 р.

Линолеум полукоммерческий недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат 33 класса с фаской недорого

21 р.

Ламинат 33 класса с фаской недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger недорого

31.50 р.

Ламинат Egger недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Kastamonu 33 класс 10 мм

46.60 р.

Ламинат Kastamonu 33 класс 10 мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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