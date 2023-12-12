Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Первомайском районе Минска
35 р.
Кирпич в тамбур/подъезд кирпичом на сетке АМК
Минск, Первомайский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский
100 р.
Краска Ceresit
Минск, Первомайский
115 р.
МЯГКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
Минск, Первомайский
45 р.
Эпоксидная смола в больших фасовках
Минск, Первомайский
80 р.
Декоративные панели МДФ 3D
Минск, Первомайский
50 р.
Обои виниловые 1 трубка (1м *10.05м)
Минск, Первомайский
60 р.
Обои метровые на флезилиновой основе ( 1 трубка)
Минск, Первомайский
42.50 р.
Трафарет под кирпич 995х755мм
Минск, Первомайский
0.53 р.
АБС панель декоративная 2 м, выкл-ли, крышки и др
Минск, Первомайский
25 р.
Отлив оконный Цветной Алюм WE, куски до 6000мм
Минск, Первомайский
15.90 р.
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ
Минск, Первомайский
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Минск, Первомайский
200 р.
Стройматериалы
Минск, Первомайский
11.50 р.
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой
Минск, Первомайский
31.75 р.
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской
Минск, Первомайский
13.20 р.
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой
Минск, Первомайский
13.90 р.
Штукатурка декоративная, клей Диамант
Минск, Первомайский
115 р.
МЯГКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
Минск, Первомайский
7 р.
Краски, эмали, лаки от Palizh
Минск, Первомайский
10.18 р.
Подоконник Витраж Кристалит , куски
Минск, Первомайский
9.99 р.
Пороги гибкие 40мм 3,0м (рулон) ''Идеал''
Минск, Первомайский
1 р.
Профили ПВХ, уголки ПВХ вспененные, цветные
Минск, Первомайский
1 р.
Наличники и комплектующие ''Идеал''
Минск, Первомайский
0.53 р.
Уголки под плитку (РАСПРОДАЖА)
Минск, Первомайский
25 р.
Керамическая плитка
Минск, Первомайский
Договорная
Порог для пола алюминиевый
Минск, Первомайский
Договорная
Уголок для плитки алюминий, нержавейка,
Минск, Первомайский
10 р.
Ламинат Таркетт б.у. 75кв.м, хор сост, замки целые
Минск, Первомайский
60 р.
обои
Минск, Первомайский
0.50 р.
Плитка керамическая
Минск, Первомайский
20 р.
Краска MAV Kinder Flagman 5 л, колер RAL 9010
Минск, Первомайский
35 р.
Остатки плитки Pavigres Португалия
Минск, Первомайский
23.50 р.
Усиленный бытовой линолеум Tarkett Gladiator
Минск, Первомайский
10.30 р.
Интерьерные рейки
Минск, Первомайский
59.90 р.
АКЦИЯ Виниловый пол SPC 33 класса недорого(замковой)
Минск, Первомайский
27.90 р.
Усиленный бытовой линолеум недорого
Минск, Первомайский
10.90 р.
Интерьерные рейки Stella
Минск, Первомайский
13.15 р.
Стеновые панели по самым низким ценам
Минск, Первомайский
19.90 р.
Линолеум полукоммерческий недорого
Минск, Первомайский
21 р.
Ламинат 33 класса с фаской недорого
Минск, Первомайский
31.50 р.
Ламинат Egger недорого
Минск, Первомайский
46.60 р.
Ламинат Kastamonu 33 класс 10 мм
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский