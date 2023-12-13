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Бытовая техникаТехника для кухни

Блендеры в Первомайском районе Минска

Погружной блендер Redmond RHB-2941(12839)

60 р.

Погружной блендер Redmond RHB-2941(12839)

Минск, Первомайский

Блендеры Polaris PHB 1380 Silent / 1382PROtect+

150 р.

Блендеры Polaris PHB 1380 Silent / 1382PROtect+

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Блендер Holt Ht-Bl-008

90 р.

Блендер Holt Ht-Bl-008

Минск, Первомайский

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Тёрка для драников для блендера Braun multiqick

Договорная

Тёрка для драников для блендера Braun multiqick

Минск, Первомайский

Моторный блок погружного блендера Braun

105 р.

Моторный блок погружного блендера Braun

Минск, Первомайский

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Блендер Bosch MS62B6190 с тёркой для драников

245 р.

Блендер Bosch MS62B6190 с тёркой для драников

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Блендер погружной Polaris 1583L SILENT. Реально ти

175 р.

Блендер погружной Polaris 1583L SILENT. Реально ти

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Polaris PHB 1066AL с насадкой дл

105 р.

Погружной блендер Polaris PHB 1066AL с насадкой дл

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Блендер стационарный вакуумный Sencor SBU 7878BK

300 р.

Блендер стационарный вакуумный Sencor SBU 7878BK

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Bosch MSM 6B300

29 р.

Погружной блендер Bosch MSM 6B300

Минск, Первомайский

Мотор двигатель погружной блендер Braun

65 р.

Мотор двигатель погружной блендер Braun

Минск, Первомайский

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измельчитель чоппер блендер Braun mq20,mq30,mq40

Договорная

измельчитель чоппер блендер Braun mq20,mq30,mq40

Минск, Первомайский

Блендер стационарный новый

80 р.

Блендер стационарный новый

Минск, Первомайский

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Блендер Bosch Бош

30 р.

Блендер Bosch Бош

Минск, Первомайский

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Блендер погружной Scarlett SC-HB42F84 (10986) не комплект

30 р.

Блендер погружной Scarlett SC-HB42F84 (10986) не комплект

Минск, Первомайский

Блендер

15 р.

Блендер

Минск, Первомайский

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Блендеры Polaris

70 р.

Блендеры Polaris

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Holt HT-BL-009

55 р.

Погружной блендер Holt HT-BL-009

Минск, Первомайский

Стационарный блендер NutriBullet NB607DG

89 р.

Стационарный блендер NutriBullet NB607DG

Минск, Первомайский

Моторный блок питания погружной блендер Braun 5,7

65 р.

Моторный блок питания погружной блендер Braun 5,7

Минск, Первомайский

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Нога измельчитель блендер Braun AKTIVEBlade 9,7

30 р.

Нога измельчитель блендер Braun AKTIVEBlade 9,7

Минск, Первомайский

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Измельчитель чоппер Braun mq40,ножи Braun

10 р.

Измельчитель чоппер Braun mq40,ножи Braun

Минск, Первомайский

Блендер стационарный настольный VITEK VT-8517ST

148 р.

Блендер стационарный настольный VITEK VT-8517ST

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Моторный блок питания погружной блендер Braun 9,7

100 р.

Моторный блок питания погружной блендер Braun 9,7

Минск, Первомайский

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Ручной блендер

45 р.

Ручной блендер

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Тёрка для драников погружной блендер Braun mq70

Договорная

Тёрка для драников погружной блендер Braun mq70

Минск, Первомайский

Блендер Scarlett

55 р.

Блендер Scarlett

Минск, Первомайский

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Блендер Scarlett

57 р.

Блендер Scarlett

Минск, Первомайский

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Блендер стационарный для смузи «2 в 1» Kitfort KT-

65 р.

Блендер стационарный для смузи «2 в 1» Kitfort KT-

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Погружной блендер

44 р.

Погружной блендер

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стационарный блендер Polaris PTB 0821G

105 р.

Стационарный блендер Polaris PTB 0821G

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Нож в чашу измельчителя Bosch 00629987

50 р.

Нож в чашу измельчителя Bosch 00629987

Минск, Первомайский

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Погружной блендер Redmond RHB-2997(12859)

60 р.

Погружной блендер Redmond RHB-2997(12859)

Минск, Первомайский

Блендер погружной Centek -1339

80 р.

Блендер погружной Centek -1339

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Венчик погружной блендер Braun mq10 multiqick

10 р.

Венчик погружной блендер Braun mq10 multiqick

Минск, Первомайский

Чаша для блендера Bosch (бош)

15 р.

Чаша для блендера Bosch (бош)

Минск, Первомайский

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Блендер стационарный Scarlett SC-JB146P10(10761)

80 р.

Блендер стационарный Scarlett SC-JB146P10(10761)

Минск, Первомайский

ArtMix Pro блендер с функцией приготовления

Договорная

ArtMix Pro блендер с функцией приготовления

Минск, Первомайский

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Тёрка для драников погружной блендер Braun mq70

Договорная

Тёрка для драников погружной блендер Braun mq70

Минск, Первомайский

Кухонный комбайн овощерезка блендер Braun mq70

Договорная

Кухонный комбайн овощерезка блендер Braun mq70

Минск, Первомайский

Измельчитель чоппер блендер Braun MQ20 MQ30

10 р.

Измельчитель чоппер блендер Braun MQ20 MQ30

Минск, Первомайский

Электрический измельчитель чоппер SOKANY

55 р.

Электрический измельчитель чоппер SOKANY

Минск, Первомайский

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Нога измельчитель погружной блендер Braun 9,5,3,7

10 р.

Нога измельчитель погружной блендер Braun 9,5,3,7

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Онлайн-заказ

57.58 р.

Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер CENTEK CT-1348 (черный)

Онлайн-заказ

70.61 р.

Блендер CENTEK CT-1348 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер Матрена МА-174 (008219)

Онлайн-заказ

69.36 р.

Блендер Матрена МА-174 (008219)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендеры Braun MultiQuick 5 Vario MQ 5237 BK

Онлайн-заказ

266.28 р.

Блендеры Braun MultiQuick 5 Vario MQ 5237 BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендеры Braun Multiquick 7 MQ7035X

Онлайн-заказ

281.69 р.

Блендеры Braun Multiquick 7 MQ7035X

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендеры Panasonic MX-SS1BTQ

Онлайн-заказ

257.24 р.

Блендеры Panasonic MX-SS1BTQ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Delta DL-7049B (белый)

Онлайн-заказ

67 р.

Погружной блендер Delta DL-7049B (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер LEBEN 269-016

Онлайн-заказ

90.42 р.

Блендер LEBEN 269-016

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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