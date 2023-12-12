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Сад и огородБани, хозблоки, санузлы

Бани в Первомайском районе Минска

баня (закрытая беседка, дачный домик, гриль-домик)

Договорная

баня (закрытая беседка, дачный домик, гриль-домик)

Минск, Первомайский

печь для сауны

370 р.

печь для сауны

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Парогенератор для хамама 3 квт

950 р.

Парогенератор для хамама 3 квт

Минск, Первомайский

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Эксклюзив Полок ольха 27х120х3000 сорт А

14.39 р.

Эксклюзив Полок ольха 27х120х3000 сорт А

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Акция Полок ольха 27х90х3000 сорт B

3.98 р.

Акция Полок ольха 27х90х3000 сорт B

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Акция Вагонка штиль липа 16х98х2300 сорт 1

26.96 р.

Акция Вагонка штиль липа 16х98х2300 сорт 1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Вагонка ольха 16х85х1200 сорт АВ

15.51 р.

Вагонка ольха 16х85х1200 сорт АВ

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полотенце,банное,большое Хлопок +лен

36 р.

Полотенце,банное,большое Хлопок +лен

Минск, Первомайский

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Полок ольха 27х90х2000 сорт А

8.40 р.

Полок ольха 27х90х2000 сорт А

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Отделка Бань и Саун под ключ

Договорная

Отделка Бань и Саун под ключ

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Веники из можжевельника

Договорная

Веники из можжевельника

Минск, Первомайский

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Снижение цены Вагонка ольха 15х120х1700-2400 сорт 1

54.30 р.

Снижение цены Вагонка ольха 15х120х1700-2400 сорт 1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Паркет стеновой Липа 14х225х1100мм сорт Эконом (0,25м.кв. (4) пластина)

10.89 р.

Паркет стеновой Липа 14х225х1100мм сорт Эконом (0,25м.кв. (4) пластина)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Паркет стеновой Осина 14х225х1100мм сорт Эконом (0,25м.кв. пластина)

9.04 р.

Паркет стеновой Осина 14х225х1100мм сорт Эконом (0,25м.кв. пластина)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
БАНЯ-БОЧКА 3*2.15 м. ''под ключ''

Договорная

БАНЯ-БОЧКА 3*2.15 м. ''под ключ''

Минск, Первомайский

Бани-бочки собственного производства

Договорная

Бани-бочки собственного производства

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Купель для бани

1 500 р.

Купель для бани

Минск, Первомайский

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Бани-бочки и квадро бани

Договорная

Бани-бочки и квадро бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки собственного производства

Договорная

Бани-бочки собственного производства

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Скамейки для бань

120 р.

Скамейки для бань

Минск, Первомайский

Обшивка вагонкой, имитацией бруса, доской

Договорная

Обшивка вагонкой, имитацией бруса, доской

Минск, Первомайский

Двери в баню из дуба

750 р.

Двери в баню из дуба

Минск, Первомайский

Веник для бани

7 р.

Веник для бани

Минск, Первомайский

Банные веники

2.50 р.

Банные веники

Минск, Первомайский

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Часы SAWO для сауны

85 р.

Часы SAWO для сауны

Минск, Первомайский

Банная печь Этна 24 (ДТ-4)

1 100 р.

Банная печь Этна 24 (ДТ-4)

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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