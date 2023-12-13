logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Бани, хозблоки, санузлы
БаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Первомайском районе Минска

Дверца печная 22,5 х 22,5 см двойная тяжёлая

30 р.

Дверца печная 22,5 х 22,5 см двойная тяжёлая

Минск, Первомайский

Веники для бани

5 р.

Веники для бани

Минск, Первомайский

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Мята в пучках для бани

8.42 р.

Мята в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Веники для бани

3 р.

Веники для бани

Минск, Первомайский

badge-icon
баня (закрытая беседка, дачный домик, гриль-домик)

Договорная

баня (закрытая беседка, дачный домик, гриль-домик)

Минск, Первомайский

беседка (садовый домик, летняя кухня, хозблок)

Договорная

беседка (садовый домик, летняя кухня, хозблок)

Минск, Первомайский

печь для сауны

370 р.

печь для сауны

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Травы: донник,зверобой,мята,таволга,календула

5 р.

Травы: донник,зверобой,мята,таволга,календула

Минск, Первомайский

Веники

4 р.

Веники

Минск, Первомайский

badge-icon
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Парогенератор для хамама 3 квт

950 р.

Парогенератор для хамама 3 квт

Минск, Первомайский

badge-icon
Хозблок ХБ4 2в1 3х2м

3 660 р.

Хозблок ХБ4 2в1 3х2м

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Веник банный Ecovenik пихтовый с толстой ручкой

8.96 р.

Веник банный Ecovenik пихтовый с толстой ручкой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Эксклюзив Полок ольха 27х120х3000 сорт А

14.39 р.

Эксклюзив Полок ольха 27х120х3000 сорт А

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Банный веник

4 р.

Банный веник

Минск, Первомайский

Полка вешалка

Договорная

Полка вешалка

Минск, Первомайский

badge-icon
Акция Полок ольха 27х90х3000 сорт B

3.98 р.

Акция Полок ольха 27х90х3000 сорт B

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Веник банный Ecovenik можжевеловый

8.96 р.

Веник банный Ecovenik можжевеловый

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Спил можжевельника в баню, 1 м.кв.

99.45 р.

Спил можжевельника в баню, 1 м.кв.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Печь для бани

1 300 р.

Печь для бани

Минск, Первомайский

Веник для бани из трав. Можжевельник

3 р.

Веник для бани из трав. Можжевельник

Минск, Первомайский

badge-icon
Веник банный Ecovenik березовый ''Березинский''

6.80 р.

Веник банный Ecovenik березовый ''Березинский''

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Акция Вагонка штиль липа 16х98х2300 сорт 1

26.96 р.

Акция Вагонка штиль липа 16х98х2300 сорт 1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Вагонка ольха 16х85х1200 сорт АВ

15.51 р.

Вагонка ольха 16х85х1200 сорт АВ

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Емкость, бак из нержавеющей стали

25 р.

Емкость, бак из нержавеющей стали

Минск, Первомайский

badge-icon
Полотенце,банное,большое Хлопок +лен

36 р.

Полотенце,банное,большое Хлопок +лен

Минск, Первомайский

badge-icon
Бамбуковый массажный веник для бани

5 р.

Бамбуковый массажный веник для бани

Минск, Первомайский

Полок ольха 27х90х2000 сорт А

8.40 р.

Полок ольха 27х90х2000 сорт А

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Веник банный Ecovenik береза+дуб со средней ручкой

4.50 р.

Веник банный Ecovenik береза+дуб со средней ручкой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Веник банный Ecovenik липовый со средней ручкой

6.48 р.

Веник банный Ecovenik липовый со средней ручкой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Веники для бани. Дуб, берёза, с травами любыми

4 р.

Веники для бани. Дуб, берёза, с травами любыми

Минск, Первомайский

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кедровая бочка (фитобочка) большая

2 000 р.

Кедровая бочка (фитобочка) большая

Минск, Первомайский

Мебель из липы в баню

36.46 р.

Мебель из липы в баню

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Отделка Бань и Саун под ключ

Договорная

Отделка Бань и Саун под ключ

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дренажный насос ELPUMPS CT4274

155 р.

Дренажный насос ELPUMPS CT4274

Минск, Первомайский

Веники из можжевельника

Договорная

Веники из можжевельника

Минск, Первомайский

badge-icon
Снижение цены Вагонка ольха 15х120х1700-2400 сорт 1

54.30 р.

Снижение цены Вагонка ольха 15х120х1700-2400 сорт 1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Веники из трав для бани

3 р.

Веники из трав для бани

Минск, Первомайский

Веники для бани банный берёзовый

4 р.

Веники для бани банный берёзовый

Минск, Первомайский

Туалет-ведро,судно,утка новый(не пользовались)

20 р.

Туалет-ведро,судно,утка новый(не пользовались)

Минск, Первомайский

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода