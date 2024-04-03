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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Марьиной Горке

Круги отрезные

20 р.

Круги отрезные

Минская, Марьина Горка

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Пильный диск

Договорная

Пильный диск

Минская, Марьина Горка

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Бииы HILLTI

40 р.

Бииы HILLTI

Брестская, Барановичи

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Ножи для фуганка

30 р.

Ножи для фуганка

Брестская, Пинск

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Набор сверл по металлу

70 р.

Набор сверл по металлу

Брестская, Барановичи

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Фреза для обдирки бетона GFB00

100 р.

Фреза для обдирки бетона GFB00

Могилев

Плашкодержатель, лерка, плашка. 25+30мм.

15 р.

Плашкодержатель, лерка, плашка. 25+30мм.

Минск, Заводской

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Круг алмазный отрезной ДИАВЭЙ

100 р.

Круг алмазный отрезной ДИАВЭЙ

Гродно

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Бур 32 по железобетону BOSCH 7X SDS - MAX

100 р.

Бур 32 по железобетону BOSCH 7X SDS - MAX

Гродно

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Бур 32 по железобетону Tamo Professional SDS - MAX

100 р.

Бур 32 по железобетону Tamo Professional SDS - MAX

Гродно

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Пильный диск 216х2,0х30 мм Z24 Optiline Wood BOSCH

90 р.

Пильный диск 216х2,0х30 мм Z24 Optiline Wood BOSCH

Витебская, Новополоцк

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Алмазная чашка Hilti 100 мм

55 р.

Алмазная чашка Hilti 100 мм

Витебская, Новополоцк

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Алмазная чашка Hilti 125 мм

65 р.

Алмазная чашка Hilti 125 мм

Витебская, Новополоцк

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Набор для резки Dremel

105 р.

Набор для резки Dremel

Брестская, Барановичи

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Диск по бетону

90 р.

Диск по бетону

Брестская, Пинск

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аккумулятор батарея акб для макита вортекс

125 р.

аккумулятор батарея акб для макита вортекс

Витебская, Новополоцк

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ручка металлическая для инструмента шуруповерта

25 р.

ручка металлическая для инструмента шуруповерта

Витебская, Новополоцк

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Шлифовальный круг (100 шт) P40, 125 мм

22 р.

Шлифовальный круг (100 шт) P40, 125 мм

Брест

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Фрезы, коронки

Договорная

Фрезы, коронки

Гродно

Полотно ножовочное

2 р.

Полотно ножовочное

Могилев

Круги и ленты для шлифмашинок

1 р.

Круги и ленты для шлифмашинок

Минск, Заводской

Набор бит Milwaukee 32шт

50 р.

Набор бит Milwaukee 32шт

Минск, Первомайский

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Панель на стену, для инструмента и запчастей 60-40

33 р.

Панель на стену, для инструмента и запчастей 60-40

Витебск

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Сегментный алмазный диск по бетону 230 мм

40 р.

Сегментный алмазный диск по бетону 230 мм

Минск, Центральный

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Фрезерный инструмент / фрезы / высокоточные цанга

40 р.

Фрезерный инструмент / фрезы / высокоточные цанга

Минск, Московский

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Диск алмазный HILTI 230

60 р.

Диск алмазный HILTI 230

Гомель

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Диск алмазный 230 по шлифовке двухрядный

40 р.

Диск алмазный 230 по шлифовке двухрядный

Брестская, Барановичи

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Диск 125... Алмазный двух рядный по шлифовке бетон

20 р.

Диск 125... Алмазный двух рядный по шлифовке бетон

Брестская, Барановичи

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Договорная

Диск на болгарку

Брест

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Насадка на фрезер

50 р.

Насадка на фрезер

Гродно

Зарядное устройство wortex fc 2120-1. Новое

35 р.

Зарядное устройство wortex fc 2120-1. Новое

Брестская, Барановичи

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Диск шлифовальный

5 р.

Диск шлифовальный

Минск, Советский

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Диск полировальный из овечьей шерсти

60 р.

Диск полировальный из овечьей шерсти

Минск, Советский

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Сверло, бур, SDS max d-40, d-65

100 р.

Сверло, бур, SDS max d-40, d-65

Минск, Ленинский

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Круг полировальный 130/150 мм

25 р.

Круг полировальный 130/150 мм

Минск, Советский

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Ручка

8 р.

Ручка

Гродно

Бур по бетону

2.50 р.

Бур по бетону

Могилев

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Кожух для УШМ под пылесос 125мм

55 р.

Кожух для УШМ под пылесос 125мм

Гомель

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Набор бит и сверл 300 предметов

30 р.

Набор бит и сверл 300 предметов

Брест

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Пылеотвод (тройник) 1-1/4UNC сухого алмазного сверления (бурения)

320 р.

Пылеотвод (тройник) 1-1/4UNC сухого алмазного сверления (бурения)

Минск, Центральный

Насос для подачи воды с синхронным пуском Crosstool R01

250 р.

Насос для подачи воды с синхронным пуском Crosstool R01

Минск, Центральный

Круги отрезные.

Договорная

Круги отрезные.

Минская, Борисов

Набор пильных коронок по дереву

25 р.

Набор пильных коронок по дереву

Минск, Ленинский

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Бур Hilti

60 р.

Бур Hilti

Гомель

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Насадка угловая для шуруповёрта

18 р.

Насадка угловая для шуруповёрта

Гомель

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15 р.

Строительный инструмент

Брестская, Барановичи

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Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса

32 р.

Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI

111 р.

Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шлифовальные круги 150мм Sunmight

2 р.

Шлифовальные круги 150мм Sunmight

Минск, Московский

Отрезные круги 3М

5 р.

Отрезные круги 3М

Минск, Первомайский

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Аккумулятор Бош 18 В 2.5 Ач

100 р.

Аккумулятор Бош 18 В 2.5 Ач

Минск, Фрунзенский

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Диск по Железо бетону

100 р.

Диск по Железо бетону

Минск, Партизанский

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Диск по металу

0.80 р.

Диск по металу

Брестская, Столин

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Круг зачистной по металлу 125мм Wurth

2.50 р.

Круг зачистной по металлу 125мм Wurth

Могилев

Круг отрезной по металлу Volat 125x1,0x22,2mm

1 р.

Круг отрезной по металлу Volat 125x1,0x22,2mm

Могилев

Диск алмазный новый

7 р.

Диск алмазный новый

Брестская, Пинск

Диски

25 р.

Диски

Витебск

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Зубило

100 р.

Зубило

Минск, Первомайский

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резцы

10 р.

резцы

Минская, Минский район

Головки шлифовальные новые

4 р.

Головки шлифовальные новые

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса

32 р.

Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI

111 р.

Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Алмазный диск для заусовки плитки под 45 градусов DLT номер 3

62 р.

Алмазный диск для заусовки плитки под 45 градусов DLT номер 3

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кондуктор для алмазных коронок Ø4,5,6,7,8,10,12мм

17 р.

Кондуктор для алмазных коронок Ø4,5,6,7,8,10,12мм

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Набор 13/1 алмазных коронок: 25,35,40,50,60,70мм

347 р.

Набор 13/1 алмазных коронок: 25,35,40,50,60,70мм

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Набор насадок-щеток на дрель Tactix 3шт, арт.447303

40 р.

Набор насадок-щеток на дрель Tactix 3шт, арт.447303

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Универсальный шлифовально-отрезной алмазный диск DLT 30 GALVANIC

68 р.

Универсальный шлифовально-отрезной алмазный диск DLT 30 GALVANIC

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Круг отрезной по металлу 125х1,4

0.96 р.

Круг отрезной по металлу 125х1,4

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
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