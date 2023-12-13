logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
АнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Марьиной Горке

Самовар

45 р.

Самовар

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
Клык дикого животного,медведя,волка и т.д

Договорная

Клык дикого животного,медведя,волка и т.д

Минская, Марьина Горка

Значёк с Лениным

Договорная

Значёк с Лениным

Минская, Марьина Горка

Стулья венские с разных времён

Договорная

Стулья венские с разных времён

Минская, Марьина Горка

Стулья венские СССР пара

Договорная

Стулья венские СССР пара

Минская, Марьина Горка

Фонарик ссср

Договорная

Фонарик ссср

Минская, Марьина Горка

Польские деньги

Договорная

Польские деньги

Минская, Марьина Горка

Деньги России 1993 года

Договорная

Деньги России 1993 года

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Кошелёк из СССР

8 р.

Кошелёк из СССР

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Продам

10 р.

Продам

Минская, Марьина Горка

Тарелка

Договорная

Тарелка

Минская, Марьина Горка

Лот открывалок из СССР

7.50 р.

Лот открывалок из СССР

Минская, Марьина Горка

Три предмета из сервиза Мадонна ГДР

14 р.

Три предмета из сервиза Мадонна ГДР

Минская, Марьина Горка

Елочная игрушка 1960-62 гг

Договорная

Елочная игрушка 1960-62 гг

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Фонарь фонарик

20 р.

Фонарь фонарик

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Бокалы пивные СССР. Договорная

Договорная

Бокалы пивные СССР. Договорная

Минская, Марьина Горка

Ваза Советского периода

20 р.

Ваза Советского периода

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
Бардачок подсумок велосипедный

5 р.

Бардачок подсумок велосипедный

Минская, Марьина Горка

Часы каминные из бронзы

Договорная

Часы каминные из бронзы

Минская, Марьина Горка

Скульптурные композиции из бронзы и алюминия (силу

Договорная

Скульптурные композиции из бронзы и алюминия (силу

Минская, Марьина Горка

Антиквариат. Комод с зеркалом

320 р.

Антиквариат. Комод с зеркалом

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Секундомер. Механический.

Договорная

Секундомер. Механический.

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Фотоапарат

205 р.

Фотоапарат

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
Ретро люстры

30 р.

Ретро люстры

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
Статуэтка. Цена договорная

Договорная

Статуэтка. Цена договорная

Минская, Марьина Горка

Ленин картина портрет

145 р.

Ленин картина портрет

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пряжка генеральского ремня образца 1940г.

170 р.

Пряжка генеральского ремня образца 1940г.

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Весы старинные

650 р.

Весы старинные

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Акриловая фигурка Фарузан Genshin Impact

8 р.

Акриловая фигурка Фарузан Genshin Impact

Минская, Марьина Горка

Весы учебные ВГУ СССР

9 р.

Весы учебные ВГУ СССР

Минская, Марьина Горка

Лот редких зажигалок в коллекцию

27 р.

Лот редких зажигалок в коллекцию

Минская, Марьина Горка

Ёлочные новогодние игрушки шары ''Парус''

15 р.

Ёлочные новогодние игрушки шары ''Парус''

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ноги от швейной машины

68 р.

Ноги от швейной машины

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
Кирки

15 р.

Кирки

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Стул

190 р.

Стул

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
монеты

25 р.

монеты

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Книга

30 р.

Книга

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
Куклы

10 р.

Куклы

Минская, Марьина Горка

Фарфоровая статуэтка Гопак плясуны танцоры

70 р.

Фарфоровая статуэтка Гопак плясуны танцоры

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Подстаканник Миру - мир

55 р.

Подстаканник Миру - мир

Минская, Марьина Горка

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Лот значков

5 р.

Лот значков

Минская, Марьина Горка

киндер игрушки

4 р.

киндер игрушки

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Знаки зодиака из бронзы

Договорная

Знаки зодиака из бронзы

Минская, Марьина Горка

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм