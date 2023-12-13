Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Марьиной Горке
45 р.
Самовар
Минская, Марьина Горка
Договорная
Клык дикого животного,медведя,волка и т.д
Минская, Марьина Горка
Договорная
Значёк с Лениным
Минская, Марьина Горка
Договорная
Стулья венские с разных времён
Минская, Марьина Горка
Договорная
Стулья венские СССР пара
Минская, Марьина Горка
Договорная
Фонарик ссср
Минская, Марьина Горка
Договорная
Польские деньги
Минская, Марьина Горка
Договорная
Деньги России 1993 года
Минская, Марьина Горка
8 р.
Кошелёк из СССР
Минская, Марьина Горка
10 р.
Продам
Минская, Марьина Горка
Договорная
Тарелка
Минская, Марьина Горка
7.50 р.
Лот открывалок из СССР
Минская, Марьина Горка
14 р.
Три предмета из сервиза Мадонна ГДР
Минская, Марьина Горка
Договорная
Елочная игрушка 1960-62 гг
Минская, Марьина Горка
20 р.
Фонарь фонарик
Минская, Марьина Горка
Договорная
Бокалы пивные СССР. Договорная
Минская, Марьина Горка
20 р.
Ваза Советского периода
Минская, Марьина Горка
5 р.
Бардачок подсумок велосипедный
Минская, Марьина Горка
Договорная
Часы каминные из бронзы
Минская, Марьина Горка
Договорная
Скульптурные композиции из бронзы и алюминия (силу
Минская, Марьина Горка
320 р.
Антиквариат. Комод с зеркалом
Минская, Марьина Горка
Договорная
Секундомер. Механический.
Минская, Марьина Горка
205 р.
Фотоапарат
Минская, Марьина Горка
30 р.
Ретро люстры
Минская, Марьина Горка
Договорная
Статуэтка. Цена договорная
Минская, Марьина Горка
145 р.
Ленин картина портрет
Минская, Марьина Горка
170 р.
Пряжка генеральского ремня образца 1940г.
Минская, Марьина Горка
650 р.
Весы старинные
Минская, Марьина Горка
8 р.
Акриловая фигурка Фарузан Genshin Impact
Минская, Марьина Горка
9 р.
Весы учебные ВГУ СССР
Минская, Марьина Горка
27 р.
Лот редких зажигалок в коллекцию
Минская, Марьина Горка
15 р.
Ёлочные новогодние игрушки шары ''Парус''
Минская, Марьина Горка
68 р.
Ноги от швейной машины
Минская, Марьина Горка
15 р.
Кирки
Минская, Марьина Горка
190 р.
Стул
Минская, Марьина Горка
25 р.
монеты
Минская, Марьина Горка
30 р.
Книга
Минская, Марьина Горка
10 р.
Куклы
Минская, Марьина Горка
70 р.
Фарфоровая статуэтка Гопак плясуны танцоры
Минская, Марьина Горка
55 р.
Подстаканник Миру - мир
Минская, Марьина Горка
5 р.
Лот значков
Минская, Марьина Горка
4 р.
киндер игрушки
Минская, Марьина Горка
Договорная
Знаки зодиака из бронзы
Минская, Марьина Горка
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский