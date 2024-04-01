Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садовой техники в Логойске
35 р.
Окучник, плуг
Витебск
210 р.
Дровокол
Гомель
90 р.
Воздуходувка аккумуляторная Bort BSS-18-Li
Минск, Фрунзенский
100 р.
Опрыскиватель на 9 л.
Витебск
100 р.
Немецкий кусторез 2 в 1.
Брест
170 р.
Кусторез аккум Parkside 20w Германия
Брест
305 р.
Садовые ножницы MAKITA
Гродно
50 р.
Бак металлический
Гродненская, Волковыск
115 р.
Опрыскиватель аккумуляторный
Могилев
20 р.
Окучник
Витебская, Новополоцк
Договорная
Аэратор Скарификатор в прокат - аренду в Гродно
Гродно
50 р.
Пропольник
Гродненская, Лида
10 р.
Пила ( ножовка) ручная , грабли
Брест
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Ножницы для живой изгороди ''Fiskars'' PowerLever HS52
Минск, Центральный
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Секатор ''Волат'' 59060-04
Минск, Центральный
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Сучкорез ''STARTUL'' ST6096-04
Минск, Центральный
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Мотокультиватор ''Wortex'' RC361200021
Минск, Центральный
2 700 р.
Дровокол
Минская, Старые Дороги
1 999 р.
Мотокультиватор/мотоблок Fermer 1617
Гродненская, Волковыск
650.94 р.
Насос и форсунка для опрыскивателя
Брест
1 100 р.
Мотокультиватор ''Мастер МК 265''
Минская, Борисов
350 р.
Картофелесажалка
Минская, Молодечно
500 р.
Лебедка сельскохозяйственная
Минск, Центральный
220 р.
Фонтан помпа для пруда НОВАЯ
Минск, Центральный
900 р.
Скарификатор-аэратор.
Минск, Октябрьский
750 р.
Электро плужок. Л.С.100.А.
Минск, Партизанский
22 р.
Тележка
Минск, Фрунзенский
350 р.
Бензопила
Гродненская, Зельва
750 р.
Лебедка сельскохозяйственная
Могилев
35 р.
Прокат электроплуга (лебедки для с/х)
Минск, Советский
1 000 р.
Воздуходувка Stihl BR 55
Минская, Другие города
40 р.
Электроплуг в прокат аренду в Гродно
Гродно
85 р.
Фонарь ip54
Минск, Центральный
Договорная
Культиватор бензиновый
Минская, Борисов
355 р.
Опрыскиватель ранцевый бензиновый DGM PH-271
Гродно
3 000 р.
Ранцевая воздуходувка Stihl BR 500
Минск, Московский
190 р.
Культиватор навесной
Минск, Ленинский
650 р.
Домашняя пилорама
Гомельская, Жлобин
20 р.
Прокат воздуходувки
Минск, Советский
500 р.
Мотокультиватор
Гомель
1 200 р.
ЛЕБЕДКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БЫТОВАЯ ЛС-100A
Минск, Фрунзенский
3 320 р.
Воздуходувка Stihl BR500
Минск, Московский
450 р.
Зарядное Husqvarna QC500
Минск, Фрунзенский
20 р.
Аренда (прокат) Аэратор/скарификатор Wortex AE 3616
Минск, Центральный
1 250 р.
Воздуходувка STIHL BG 86
Минск, Первомайский
190 р.
Аккумуляторные кусторез и триммер Garden.
Минск, Первомайский
1 300 р.
Культиватор
Гомельская, Рогачев
50 р.
Окучник
Могилевская, Дрибин
120 р.
насосная станция
Гомель
60 р.
Зарядное устройство STIGA C215S.
Минск, Фрунзенский
140 р.
Ручной кормоизмельчитель «Терммикс»
Минск, Фрунзенский
35 р.
Аэратор-скарификатор
Брест
30 р.
Прокат мотобура(бензобура)
Минск, Советский
100 р.
Плуг
Гродненская, Островец
150 р.
Сечкарня
Гродненская, Островец
Онлайн-заказ
2 480 р.
Мотоблок Skiper SP-1400SE Expert (колеса 7.00-12)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
2 442 р.
Мотоблок Skiper SP-1400SE Expert (колеса 5.00-10)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
2 480 р.
Мотоблок Skiper SP-1400SE Expert (колеса 7.00-8 Extreme)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
1 999 р.
Мотокультиватор/мотоблок Fermer 1617
Гродненская, Волковыск
140 р.
Ручной кормоизмельчитель «Терммикс»
Минск, Фрунзенский
43.30 р.
Сеялка ручная точного высева, пластиковая, 3л, GEKO G72067
Брест
1 357 р.
Высоторез
Минск, Партизанский
1 350 р.
Окучник 3-секционный (рама+3 секции)
Минск, Октябрьский
401 р.
Воздуходувка аккумуляторная
Минск, Партизанский
649 р.
Воздуходувка CHAMPION GBR333
Минск, Партизанский
1 126 р.
Дровокол Champion LSH5001H
Минск, Партизанский