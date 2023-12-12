Товары от Куфар Маркета
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Платья, сарафаны, юбки для девочек в Логойске
40 р.
Платье
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
9 р.
Лот на рост 74-92 см приблизительно 9 руб.
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
8 р.
Юбки по 8 руб.
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
15 р.
Платье
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
39 р.
Платье нарядное
104 - 110 (5 лет)
15 р.
Платье
158 - 164 (13 лет), 164 - 170
15 р.
Лот на рост 74-86 см, 15 руб
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
23 р.
Платье
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
44 р.
Нарядное платье
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
30 р.
Платье праздничное
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
10 р.
Нарядная юбочка на рост 104-116 см
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
30 р.
Одежда
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
20 р.
Нарядное платье рост 140
140 - 146 (10 лет)
13 р.
Платье
98 - 104 (4 года)
17 р.
Платье 5.10.15 р. 86
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
15 р.
Платье
86 - 92 (2 года)
35 р.
Два платья на 2 и 4 года
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
17 р.
Платье на новый год на 4-5 лет
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
65 р.
Пышное платье для принцессы
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
15 р.
Платье на 4-6 лет нарядное
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
100 р.
Обалденное платье на девочку ростом 116 -122 см
116 - 122 (6 лет)
30 р.
Платье Mothercare +корона
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
30 р.
Платье бархатное next
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
30 р.
Нарядное платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 104 - 110 (5 лет)
17 р.
Платье Old navy 18-24 мес
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
10 р.
Платье
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
15 р.
Платье
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
14 р.
Платье OLD Navy р. 86
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
25 р.
Сарафан
122 - 128 (7 лет)
14 р.
Платье OLD Navy р. 86
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
17 р.
Платье для девочки школьное
128 - 134 (8 лет)
15 р.
Сет из сарафана и лонгслива на рост 98-110 см
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
10 р.
Милое платье на рост 92-104.
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
40 р.
Платье рост 140-146
140 - 146 (10 лет)
10 р.
Платье рост 104
98 - 104 (4 года)
10 р.
Джинсовый сарафан
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
80 р.
Платье на торжество
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
5 р.
Летний сарафан
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
10 р.
Платье 110/116
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
6 р.
Сарафан
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
28 р.
Платье в клеточку
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
8 р.
Платье новое
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
3 р.
Платье
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
Товары с доставкой от магазинов
56 р.
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