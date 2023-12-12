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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Логойске

Платье Платье

40 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Лот на рост 74-92 см приблизительно 9 руб.Лот на рост 74-92 см приблизительно 9 руб.

9 р.

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Лот на рост 74-92 см приблизительно 9 руб.

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Юбки по 8 руб.Юбки по 8 руб.

8 р.

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Юбки по 8 руб.

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Платье Платье

15 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

39 р.

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Платье нарядное

104 - 110 (5 лет)

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Платье Платье

15 р.

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Платье

158 - 164 (13 лет), 164 - 170

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Лот на рост 74-86 см, 15 руб Лот на рост 74-86 см, 15 руб

15 р.

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Лот на рост 74-86 см, 15 руб

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье Платье

23 р.

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Платье

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Нарядное платье Нарядное платье

44 р.

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Нарядное платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье праздничное Платье праздничное

30 р.

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Платье праздничное

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Нарядная юбочка на рост 104-116 смНарядная юбочка на рост 104-116 см

10 р.

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Нарядная юбочка на рост 104-116 см

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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ОдеждаОдежда

30 р.

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Одежда

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Нарядное платье рост 140Нарядное платье рост 140

20 р.

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Нарядное платье рост 140

140 - 146 (10 лет)

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Платье Платье

13 р.

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Платье

98 - 104 (4 года)

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Платье 5.10.15 р. 86Платье 5.10.15 р. 86

17 р.

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Платье 5.10.15 р. 86

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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ПлатьеПлатье

15 р.

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Платье

86 - 92 (2 года)

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Два платья на 2 и 4 годаДва платья на 2 и 4 года

35 р.

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Два платья на 2 и 4 года

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье на новый год на 4-5 летПлатье на новый год на 4-5 лет

17 р.

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Платье на новый год на 4-5 лет

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Пышное платье для принцессыПышное платье для принцессы

65 р.

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Пышное платье для принцессы

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье на 4-6 лет нарядноеПлатье на 4-6 лет нарядное

15 р.

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Платье на 4-6 лет нарядное

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Обалденное платье на девочку ростом 116 -122 смОбалденное платье на девочку ростом 116 -122 см

100 р.

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Обалденное платье на девочку ростом 116 -122 см

116 - 122 (6 лет)

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Платье Mothercare +коронаПлатье Mothercare +корона

30 р.

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Платье Mothercare +корона

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье бархатное nextПлатье бархатное next

30 р.

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Платье бархатное next

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Нарядное платьеНарядное платье

30 р.

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Нарядное платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 104 - 110 (5 лет)

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Платье Old navy 18-24 месПлатье Old navy 18-24 мес

17 р.

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Платье Old navy 18-24 мес

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье Платье

10 р.

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Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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ПлатьеПлатье

15 р.

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Платье

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Платье OLD Navy р. 86Платье OLD Navy р. 86

14 р.

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Платье OLD Navy р. 86

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Сарафан Сарафан

25 р.

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Сарафан

122 - 128 (7 лет)

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Платье OLD Navy р. 86Платье OLD Navy р. 86

14 р.

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Платье OLD Navy р. 86

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Платье для девочки школьное Платье для девочки школьное

17 р.

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Платье для девочки школьное

128 - 134 (8 лет)

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Сет из сарафана и лонгслива на рост 98-110 смСет из сарафана и лонгслива на рост 98-110 см

15 р.

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Сет из сарафана и лонгслива на рост 98-110 см

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Милое платье на рост 92-104.Милое платье на рост 92-104.

10 р.

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Милое платье на рост 92-104.

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье рост 140-146Платье рост 140-146

40 р.

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Платье рост 140-146

140 - 146 (10 лет)

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Платье рост 104Платье рост 104

10 р.

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Платье рост 104

98 - 104 (4 года)

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Джинсовый сарафанДжинсовый сарафан

10 р.

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Джинсовый сарафан

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Платье на торжество Платье на торжество

80 р.

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Платье на торжество

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Летний сарафанЛетний сарафан

5 р.

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Летний сарафан

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Платье 110/116Платье 110/116

10 р.

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Платье 110/116

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

СарафанСарафан

6 р.

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Сарафан

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье в клеточку Платье в клеточку

28 р.

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Платье в клеточку

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье новое Платье новое

8 р.

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Платье новое

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

ПлатьеПлатье

3 р.

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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