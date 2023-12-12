logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
ОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Окна, двери в Логойске

Балконный блок

250 р.

Балконный блок

Минская, Логойск

Окна/двери/рамы/блоки ПВХ в рассрочку

10 р.

Окна/двери/рамы/блоки ПВХ в рассрочку

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка
Балконные рамы из алюминия и пвх

Договорная

Балконные рамы из алюминия и пвх

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка
Двери пвх в Логойске и Логойском р-не

Договорная

Двери пвх в Логойске и Логойском р-не

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка
Москитные сетки

20 р.

Москитные сетки

Минская, Логойск

Двери входные металические

Договорная

Двери входные металические

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка
Окно ПВХ ,

170 р.

Окно ПВХ ,

Минская, Логойск

badge-icon
Двери межкомнатные Логойск и р-он

Договорная

Двери межкомнатные Логойск и р-он

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка
Двери для домов и дач(800×2000)

300 р.

Двери для домов и дач(800×2000)

Минская, Логойск

Окна, двери из ПВХ

200 р.

Окна, двери из ПВХ

Минская, Логойск

Доставка
Межкомнатная дверь Динмар L6 в Логойске

484 р.

Межкомнатная дверь Динмар L6 в Логойске

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка
Окно ПВХ 3 створ (2 открыв) под Заказ профиль REHAU в Логойске

568 р.

Окно ПВХ 3 створ (2 открыв) под Заказ профиль REHAU в Логойске

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка
Окна и двери пластиковые

Договорная

Окна и двери пластиковые

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка
Межкомнатная дверь новая

50 р.

Межкомнатная дверь новая

Минская, Логойск

Двери ПВХ любых размеров.

Договорная

Двери ПВХ любых размеров.

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка
Межкомнатная дверь Динмар L2 в Логойске

484 р.

Межкомнатная дверь Динмар L2 в Логойске

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка
Входная дверь МетаЛюкс Гранд M493 Е5 в рассрочку в Логойске

1 605 р.

Входная дверь МетаЛюкс Гранд M493 Е5 в рассрочку в Логойске

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка
Дверь ПВХ под заказ в Логойске

Договорная

Дверь ПВХ под заказ в Логойске

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка
Двери массив

150 р.

Двери массив

Минская, Логойск

badge-icon
Рама балконная

600 р.

Рама балконная

Минская, Логойск

badge-icon
Окно ПВХ 1100 х 1400

Договорная

Окно ПВХ 1100 х 1400

Минская, Логойск

Доставка
Двери и фурнитура

220 р.

Двери и фурнитура

Минская, Логойск

Доставка
Окна пвх,двери пвх .Логойск и район

Договорная

Окна пвх,двери пвх .Логойск и район

Минская, Логойск

Доставка
Двери

280 р.

Двери

Минская, Логойск

Входная металлическая дверь

480 р.

Входная металлическая дверь

Минская, Логойск

Стеклопакет деревянный

140 р.

Стеклопакет деревянный

Минская, Логойск

10 р.

Деревянные окна

Минская, Логойск

badge-icon
Межкомнатные двери

50 р.

Межкомнатные двери

Минская, Логойск

Межкомнатная дверь/80/новая

50 р.

Межкомнатная дверь/80/новая

Минская, Логойск

Двери ,окна пвх.Логойск,Логойсукий р-н.

Договорная

Двери ,окна пвх.Логойск,Логойсукий р-н.

Минская, Логойск

Доставка
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Логойск

Доставка по Беларуси
Фурнитура для дверей

5 р.

Фурнитура для дверей

Минская, Логойск

badge-icon
Окно

60 р.

Окно

Минская, Логойск

Окно

50 р.

Окно

Минская, Логойск

Ограничители на двери

1 р.

Ограничители на двери

Минская, Логойск

Двери, окна

Договорная

Двери, окна

Минская, Логойск

badge-icon
Окно

70 р.

Окно

Минская, Логойск

Входная группа

70 р.

Входная группа

Минская, Логойск

двойные деревянные стеклопакеты 5шт

35 р.

двойные деревянные стеклопакеты 5шт

Минская, Логойск

межкомнатные двери из массива сосны 4шт

130 р.

межкомнатные двери из массива сосны 4шт

Минская, Логойск

Межкомнатные двери Динмар Сканди 4

280 р.

Межкомнатные двери Динмар Сканди 4

Минская, Логойск

Ролики для раздвижных дверей

25 р.

Ролики для раздвижных дверей

Минская, Логойск

Пластиковое окно

330 р.

Пластиковое окно

Минская, Логойск

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки