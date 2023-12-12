logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
Окна
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОкна и двери

Окна в Лиде

Оконные рамы

Договорная

Оконные рамы

Гродненская, Лида

badge-icon
Рама ПВХ 2500*1500

599 р.

Рама ПВХ 2500*1500

Гродненская, Лида

Рассрочка
Окно ПВХ Распродажа

220 р.

Окно ПВХ Распродажа

Гродненская, Лида

Рассрочка
НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ЛИДА и Р-Н.

Договорная

НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ЛИДА и Р-Н.

Гродненская, Лида

Окна/двери/рамы/блоки ПВХ в рассрочку

10 р.

Окна/двери/рамы/блоки ПВХ в рассрочку

Гродненская, Лида

Доставка
Рассрочка
Заводские окна и двери ПВХ

Договорная

Заводские окна и двери ПВХ

Гродненская, Лида

Болкнноя рама

600 р.

Болкнноя рама

Гродненская, Лида

badge-icon
Окна деревянные глухие

480 р.

Окна деревянные глухие

Гродненская, Лида

badge-icon
Окно из ПВХ новое 2 шт

500 р.

Окно из ПВХ новое 2 шт

Гродненская, Лида

Окно ПВХ 1500*2200 в Лиде

Договорная

Окно ПВХ 1500*2200 в Лиде

Гродненская, Лида

Доставка
Рассрочка
Окно ПВХ с ламинацией профиль REHAU в Лиде

505 р.

Окно ПВХ с ламинацией профиль REHAU в Лиде

Гродненская, Лида

Доставка
Рассрочка
Окно ПВХ под заказ BRUSBOX в Лиде

568 р.

Окно ПВХ под заказ BRUSBOX в Лиде

Гродненская, Лида

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ в деревянный дом с откосами

Договорная

Окна ПВХ в деревянный дом с откосами

Гродненская, Лида

Доставка
Окно ПВХ

150 р.

Окно ПВХ

Гродненская, Лида

badge-icon
Окно ПВХ

170 р.

Окно ПВХ

Гродненская, Лида

badge-icon
Окно ПВХ

220 р.

Окно ПВХ

Гродненская, Лида

badge-icon
стеклопакет

130 р.

стеклопакет

Гродненская, Лида

350 р.

Окно

Гродненская, Лида

Окно ПВХ двери ПВХ

Договорная

Окно ПВХ двери ПВХ

Гродненская, Лида

Окна ПВХ в частный дом

Договорная

Окна ПВХ в частный дом

Гродненская, Лида

Теплое остекление для террас и веранд

Договорная

Теплое остекление для террас и веранд

Гродненская, Лида

Доставка
Рассрочка
Окна деревянные

50 р.

Окна деревянные

Гродненская, Лида

badge-icon
окно глухое

55 р.

окно глухое

Гродненская, Лида

badge-icon

300 р.

Рама балконная

Гродненская, Лида

Замок на окна

4 р.

Замок на окна

Гродненская, Лида

badge-icon
Стеклопакет деревянный

Договорная

Стеклопакет деревянный

Гродненская, Лида

Окно ПВХ

500 р.

Окно ПВХ

Гродненская, Лида

Окна деоеянные стеклопакеты

100 р.

Окна деоеянные стеклопакеты

Гродненская, Лида

badge-icon

40 р.

Оконный блок

Гродненская, Лида

badge-icon
Стекла оконные.

90 р.

Стекла оконные.

Гродненская, Лида

Рамы оконные

20 р.

Рамы оконные

Гродненская, Лида

Окна для балкона ( Лоджии)

20 р.

Окна для балкона ( Лоджии)

Гродненская, Лида

badge-icon
Оконный балконный блок. Дерево. Стеклопакет

120 р.

Оконный балконный блок. Дерево. Стеклопакет

Гродненская, Лида

рама балконная

500 р.

рама балконная

Гродненская, Лида

badge-icon
Окно

Договорная

Окно

Гродненская, Лида

badge-icon

300 р.

Рама балкона дам

Гродненская, Лида

Антимоскитные сетки

35 р.

Антимоскитные сетки

Гродненская, Лида

Рама балконная, стеклопакет

Договорная

Рама балконная, стеклопакет

Гродненская, Лида

badge-icon
Окно новое 1540х3050

640 р.

Окно новое 1540х3050

Гродненская, Лида

badge-icon
Окна деревянные

30 р.

Окна деревянные

Гродненская, Лида

Окно

50 р.

Окно

Гродненская, Лида

окно глухое, новое

130 р.

окно глухое, новое

Гродненская, Лида

Окна

Договорная

Окна

Гродненская, Лида

Товары с доставкой от магазинов

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные рамы ПВХ

Договорная

Балконные рамы ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Договорная

Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Москитные сетки восстановление ремонт

18 р.

Москитные сетки восстановление ремонт

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки