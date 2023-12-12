logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
ОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Окна, двери в Лиде

Дверь входная Роттердам

840 р.

Дверь входная Роттердам

Гродненская, Лида

Рассрочка
Двери входные Луара

580 р.

Двери входные Луара

Гродненская, Лида

Рассрочка
Оконные рамы

Договорная

Оконные рамы

Гродненская, Лида

badge-icon
Плашка подвесная для опечатывания дверей

2.50 р.

Плашка подвесная для опечатывания дверей

Гродненская, Лида

Двери премиум класса межкомнатные

400 р.

Двери премиум класса межкомнатные

Гродненская, Лида

Большая распродажа дверей с образцов

840 р.

Большая распродажа дверей с образцов

Гродненская, Лида

Рама ПВХ 2500*1500

599 р.

Рама ПВХ 2500*1500

Гродненская, Лида

Рассрочка
Дверь входная новинка рассрочка

1 673 р.

Дверь входная новинка рассрочка

Гродненская, Лида

Рассрочка
Межкомнатные двери серия ''Амати''

146 р.

Межкомнатные двери серия ''Амати''

Гродненская, Лида

Рассрочка
Элегантные двери с ''парящей'' филенкой

308 р.

Элегантные двери с ''парящей'' филенкой

Гродненская, Лида

Рассрочка
Дверь входная Новинка

1 230 р.

Дверь входная Новинка

Гродненская, Лида

Рассрочка
Дверь входная Новинка

1 230 р.

Дверь входная Новинка

Гродненская, Лида

Рассрочка
Дверь входная новая

850 р.

Дверь входная новая

Гродненская, Лида

Рассрочка
Входная дверь с панелями мдф новинка

765 р.

Входная дверь с панелями мдф новинка

Гродненская, Лида

Рассрочка
Дверь входная с зеркалом новинка

1 185 р.

Дверь входная с зеркалом новинка

Гродненская, Лида

Рассрочка
Окно ПВХ Распродажа

220 р.

Окно ПВХ Распродажа

Гродненская, Лида

Рассрочка
Дверь входная металлическая 860*2050 правая Цена снижена

799 р.

Дверь входная металлическая 860*2050 правая Цена снижена

Гродненская, Лида

Рассрочка
НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ЛИДА и Р-Н.

Договорная

НОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ ПВХ. ЛИДА и Р-Н.

Гродненская, Лида

Двери межкомнатные

250 р.

Двери межкомнатные

Гродненская, Лида

Окна/двери/рамы/блоки ПВХ в рассрочку

10 р.

Окна/двери/рамы/блоки ПВХ в рассрочку

Гродненская, Лида

Доставка
Рассрочка
Ручка дверная Avers HP-O-1303-BL

10 р.

Ручка дверная Avers HP-O-1303-BL

Гродненская, Лида

Двери

345 р.

Двери

Гродненская, Лида

Входные двери из новостройки

100 р.

Входные двери из новостройки

Гродненская, Лида

badge-icon
Дверь

50 р.

Дверь

Гродненская, Лида

badge-icon
Двери Вилейка

80 р.

Двери Вилейка

Гродненская, Лида

badge-icon
Дверной магнитный замок AGB новый. Италия.

40 р.

Дверной магнитный замок AGB новый. Италия.

Гродненская, Лида

Заводские окна и двери ПВХ

Договорная

Заводские окна и двери ПВХ

Гродненская, Лида

Болкнноя рама

600 р.

Болкнноя рама

Гродненская, Лида

badge-icon

Договорная

Требуется помощь в установке межкомнатной двери.

Гродненская, Лида

badge-icon
Двери межкомнатные

250 р.

Двери межкомнатные

Гродненская, Лида

Окна деревянные глухие

480 р.

Окна деревянные глухие

Гродненская, Лида

badge-icon
Двери межкомнатные

50 р.

Двери межкомнатные

Гродненская, Лида

badge-icon
Межкомнатные двери

450 р.

Межкомнатные двери

Гродненская, Лида

Двери уличные утепленные Акция

360 р.

Двери уличные утепленные Акция

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Двери межкомнатные ЭКОШПОН

290 р.

Двери межкомнатные ЭКОШПОН

Гродненская, Лида

Двери межкомнатные б/у (6шт)

950 р.

Двери межкомнатные б/у (6шт)

Гродненская, Лида

badge-icon
Входная дверь с новостройки

Договорная

Входная дверь с новостройки

Гродненская, Лида

Двери

80 р.

Двери

Гродненская, Лида

badge-icon
Петли навесные СССР

5 р.

Петли навесные СССР

Гродненская, Лида

badge-icon
Полотно дверное металлическое

130 р.

Полотно дверное металлическое

Гродненская, Лида

badge-icon
Окно из ПВХ новое 2 шт

500 р.

Окно из ПВХ новое 2 шт

Гродненская, Лида

Входные двери ОТ 800,00 б.р.

Договорная

Входные двери ОТ 800,00 б.р.

Гродненская, Лида

Доставка
Двери

50 р.

Двери

Гродненская, Лида

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки