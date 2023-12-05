Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Лепеле
250 р.
День независимости. 20 рублей 1997 год.
Витебская, Лепель
20 р.
Значки спецназа 3214
Витебская, Лепель
150 р.
20 Рублей Год Каня 2013 год
Витебская, Лепель
140 р.
20 рублей Полоцк. Ганзейский союз 2011 Серебро
Витебская, Лепель
150 р.
20 рублей. Беларусь Китай. 2012 год Серебро
Витебская, Лепель
150 р.
20 рублей Легенда про медведя. 2012 Серебро
Витебская, Лепель
120 р.
1 талер Маркграфства Бургау 1780 Серебро рестрайк
Витебская, Лепель
130 р.
2 Марки 200 лет Пруссии 1901 год
Витебская, Лепель
29 р.
электродвигатель чешский MEZ FCJ3C62C
Витебская, Лепель
220 р.
5 марок 1876 В Пруссия
Витебская, Лепель
15 р.
электродвигатель ДКС-1-у4 1974г.
Витебская, Лепель
Договорная
Фуражки
Витебская, Лепель
20 р.
Фигурка ''ЗУБР''
Минск, Советский
10 р.
Провод д/утюга,самовара СССР.
Гомель
13 р.
Бусы СССР 2 шт
Минская, Слуцк
40 р.
Проигрыватель пластинок Концерт-М. Новый. Рабочий
Гомель
80 р.
Ботинки времён СССР
Минск, Заводской
25 р.
Табличка на металле
Витебск
12 р.
Продам две старинные ёлочные игрушки
Минск, Ленинский
Договорная
Будильники на запчасти
Гомельская, Добруш
20 р.
Альбом для монет на 120 ячеек
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Антиквариат
Минск, Партизанский
Договорная
Глиняный кувшин
Витебская, Орша
49.99 р.
Весы 5 кг СССР торговые настольные чугун
Гомель
40 р.
Слоунlк з малюнкамl 1994 года выдання
Витебск
25 р.
Цанговый карандаш КИМЕК для грифеля СССР
Витебск
5 р.
Часы советские
Брестская, Кобрин
25 р.
Значки СССР
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Подставка для ручки из СССР
Могилев
35 р.
Танковые часы
Могилев
30 р.
Старые и очень старые зонты
Минск, Центральный
Договорная
Старинные ватные ёлочные игрушки
Минск, Первомайский
141 р.
Набор украшений для елки Комбо Mister Christmas
Минск, Центральный
30 р.
Продам
Минская, Другие города
10 р.
Карты СССР цена за всё
Гомель
1 р.
Продам мех. часы.
Витебская, Другие города
10 р.
Альбомы для монет б/у
Гомельская, Калинковичи
8 р.
Фигурка ''Лягушка Дзен''.
Витебск
10 р.
Старинная вешалка
Брестская, Жабинка
15 р.
Тубус винтажный
Брест
3.50 р.
Ёлочные игрушки,бусы-стеклярус из СССР
Гомель
15.99 р.
Дрель ручная в ремен СССР
Минская, Молодечно
85 р.
Новогодняя композиция сов.периода-фабричное
Гомель
16 р.
Карманные миниатюрные шашки
Гродненская, Лида
80 р.
Пылесос Омега немецкий времен СССр
Гомель
10 р.
Коньячная бутыль (керамика)
Минская, Солигорск
Договорная
Чеканки
Гродненская, Лида
45 р.
Чеканка большая 65×35
Гродненская, Лида
20 р.
кувшин фарфор целый
Могилев
225 р.
Унты лётчика СССР
Минск, Центральный
80 р.
Продам Деда Мороза из ваты (высота 37 см)
Минск, Ленинский
50 р.
Буфет СССР
Брестская, Ивацевичи
15 р.
Масштабная модель З С У-61-К PST 1/72
Минск, Центральный
Договорная
Машинка пишущая
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Руковицы военные СССР на овчине
Минская, Борисов
15 р.
Масштабная модель ГАЗ-ММ (1943) PST 1/72
Минск, Центральный
15 р.
Масштабная модель ЗиС-5В ''Zebrano'' 1/72
Минск, Центральный
20 р.
ДЕД МОРОЗЫ И СНЕГУРОЧКА СССР
Гомель
10 р.
Игрушки из СССР
Брест
Договорная
Раскраска СССР
Гомель